VIDEO. Jalibert, l’éclair de génie qui a calmé tout Aimé-Giral : pur instinct, pure classe
Jalibert a dégainé sa vista à Aimé-Giral. Résultat : victoire 27-12 de l’UBB et message envoyé à Galthié. Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
Avec une victoire nette à Perpignan (27-12), l’UBB met fin à une série noire à l’extérieur. Jalibert a brillé, et les Bleus ont peut-être trouvé leur 10 pour novembre…

Ce samedi, à Aimé‑Giral, l’UBB a enfin mis fin à sa disette hors de ses bases en s’imposant 27 à 12 — sa première victoire en déplacement cette saison. Face à une USAP toujours aussi fragile, les Girondins ont su s'imposer avec sérieux pour empocher l’essentiel.

Un essai clé et la vista de Jalibert

L’ouvreur Matthieu Jalibert a été l’un des grands artisans du succès. Il a inscrit un essai plein de vista après une pénalité jouée rapidement, laissant sur place la défense catalane. C’est dans les 22m que tout bascule alors que l'USAP était à l'attaque : Jalibert joue vite, s’engouffre dans l’espace, et termine derrière la ligne. Une action d’instinct pur, qui symbolise sa montée en puissance. À 7‑27 à la 63e minute, l’UBB plie l’affaire, avec maîtrise.

Son activité (167 mètres parcourus ballon en main selon L'Equipe) a donné le ton d’un match qu’il a su éclairer. Devant, Gaëtan Barlot a pesé dans les zones de combat, pendant que Cameron Woki, très propre dans les airs, a rappelé à Galthié qu'il pouvait avoir un rôle à jouer sous le maillot tricolore cet automne.VIDEO. TOP 14. Le ''sacrifice'' de Cameron Woki pour remporter des titres avec l'UBBVIDEO. TOP 14. Le ''sacrifice'' de Cameron Woki pour remporter des titres avec l'UBBConcernant Jalibert, la question se pose une fois de plus concernant le poste d'ouvreur titulaire. Sans Dupont, et très certainement sans Lucu, il n'y aura pas de charnière 100 % toulousaine ni bordelaise.

On peut imaginer que c'est Nolann Le Garrec qui sera titulaire à la mêlée. Lui qui n'a jamais démarré une rencontre l'un ou l'autre avec le XV de France. C'est en effet avec Thomas Ramos que le néo-Rochelais avait été aligné dans le 6 Nations 2024 face aux Gallois et aux Anglais.

Le signe d’une montée en puissance

À quelques semaines de la tournée de novembre, ce succès tombe à point nommé. Jalibert, Woki, Barlot… tous montrent des signes encourageants. L’UBB n’a plus ce “blocage” à l’extérieur. Gagner hors de Chaban‑Delmas change la donne et conforte les ambitions girondines.

Lien Vidéo

Pour Perpignan, c’est un nouveau coup dur. À domicile, cette défaite laisse des traces. Surtout, elle laisse les Catalans à zéro point après sept journées. Le staff va devoir réagir, car la saison pourrait être très longue.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
XV de France. Deux nouveaux Tricolores du Stade Toulousain touchés juste avant l'annonce de Galthié
News
''Capilla est un cheat code'', il casse des reins, joue au pied et plante des essais comme un ailier, bientôt en Bleu ?
News
Pourquoi Emmanuel Meafou a failli perdre goût au rugby (et comment il s’en est sorti)
News
Il ne rate jamais une annonce de Galthié : cette fois, Lenni Nouchi espère y être : ''Je m'entraîne dur pour ça''
News
Tests de novembre : le XV de France hérite de Gardner, Ridley et Pearce, les Frenchies bien servis
News
Transfiguré cette saison, Louis Carbonel peut-il s’inviter avec le XV de France cet automne ?
News
''Je sens que je suis encore en déficit'' : Antoine Dupont détaille son protocole avant sa reprise avec Toulouse
News
RUGBY. Le XV de France ? ‘‘Un autre débat’’ pour ce Toulousain en réussite
News
RUGBY. Contre 0 pub, TF1 va rendre les matchs du XV de France optionnellement payants
Vidéos
VIDEO. Les Boks lancent la machine à chambrer : les réseaux s'enflamment entre « dopage » et « larmes tricolores »
News
20 mois, 20 matchs, 1 mission : Galthié change de prisme avec la Coupe du monde 2027 en ligne de mire