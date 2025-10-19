VIDEO. Jalibert, l’éclair de génie qui a calmé tout Aimé-Giral : pur instinct, pure classe

Avec une victoire nette à Perpignan (27-12), l’UBB met fin à une série noire à l’extérieur. Jalibert a brillé, et les Bleus ont peut-être trouvé leur 10 pour novembre…

Ce samedi, à Aimé‑Giral, l’UBB a enfin mis fin à sa disette hors de ses bases en s’imposant 27 à 12 — sa première victoire en déplacement cette saison. Face à une USAP toujours aussi fragile, les Girondins ont su s'imposer avec sérieux pour empocher l’essentiel.

Un essai clé et la vista de Jalibert

L’ouvreur Matthieu Jalibert a été l’un des grands artisans du succès. Il a inscrit un essai plein de vista après une pénalité jouée rapidement, laissant sur place la défense catalane. C’est dans les 22m que tout bascule alors que l'USAP était à l'attaque : Jalibert joue vite, s’engouffre dans l’espace, et termine derrière la ligne. Une action d’instinct pur, qui symbolise sa montée en puissance. À 7‑27 à la 63e minute, l’UBB plie l’affaire, avec maîtrise.

Son activité (167 mètres parcourus ballon en main selon L'Equipe) a donné le ton d’un match qu’il a su éclairer. Devant, Gaëtan Barlot a pesé dans les zones de combat, pendant que Cameron Woki, très propre dans les airs, a rappelé à Galthié qu'il pouvait avoir un rôle à jouer sous le maillot tricolore cet automne. VIDEO. TOP 14. Le ''sacrifice'' de Cameron Woki pour remporter des titres avec l'UBBConcernant Jalibert, la question se pose une fois de plus concernant le poste d'ouvreur titulaire. Sans Dupont, et très certainement sans Lucu, il n'y aura pas de charnière 100 % toulousaine ni bordelaise.

On peut imaginer que c'est Nolann Le Garrec qui sera titulaire à la mêlée. Lui qui n'a jamais démarré une rencontre l'un ou l'autre avec le XV de France. C'est en effet avec Thomas Ramos que le néo-Rochelais avait été aligné dans le 6 Nations 2024 face aux Gallois et aux Anglais.

Le signe d’une montée en puissance

À quelques semaines de la tournée de novembre, ce succès tombe à point nommé. Jalibert, Woki, Barlot… tous montrent des signes encourageants. L’UBB n’a plus ce “blocage” à l’extérieur. Gagner hors de Chaban‑Delmas change la donne et conforte les ambitions girondines.

Pour Perpignan, c’est un nouveau coup dur. À domicile, cette défaite laisse des traces. Surtout, elle laisse les Catalans à zéro point après sept journées. Le staff va devoir réagir, car la saison pourrait être très longue.