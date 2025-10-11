VIDEO. -50 % de salaire : le ''sacrifice'' de ce Tricolore pour remporter des titres avec l'UBB

50 % de salaire en moins et un objectif en tête : remporter le Brennus avec l’UBB. Cameron Woki a fait un choix fort. Et son retour à la maison ne laisse personne indifférent.

Si le début de saison de l'UBB n'est pas conforme aux ambitions et aux standards des Girondins. Ces derniers ne paniquent pas pour autant. La saison est encore longue. Et la vérité de la rentrée n'est généralement pas celle du printemps. Surtout, les performances et le titre acquis l'an passé ont non seulement renforcé la confiance des Bordelais. Mais leur ont aussi apporté plus d'expérience. TOP 14. ''Je n’ai jamais demandé à partir'', enfin de retour à l'UBB, Woki veut vite tourner la page du RacingChampions d'Europe en titre, les hommes de Yannick Bru veulent bien évidemment rester au sommet dans cette compétition. Mais ils visent aussi un premier Brennus qui leur a échappé ces deux dernières années. Pour cela, ils peuvent à nouveau compter sur Cameron Woki.

Le troisième ligne international tricolore, revenu cet été à Bordeaux après trois saisons au Racing 92, ne cache plus son ambition : ramener enfin un Bouclier de Brennus sur les quais de Garonne.

"Mon histoire avec l’UBB n’était pas terminée"

Woki n’a jamais vraiment tourné la page. Dans une série de déclarations sincères, il revient sur ce choix fort de cœur, et de carrière : "Quand je suis revenu ici, j’ai l’impression que je ne suis jamais parti. J’ai grandi ici, j’ai tout connu ici." Loin du tumulte francilien, il confie s’être "un peu plus reposé", avec la tête "plus calme", un environnement propice à la performance.

Mais ce qui frappe, au-delà de l’attachement affectif, c’est le choix radical qu’il a consenti pour revenir à Bordeaux. Un geste rare dans le rugby pro actuel.

50 % de salaire en moins, un titre en plus ?

"J’ai réduit mon salaire de 50 % parce que j’estimais qu’aujourd’hui, à 26 ans, je préférais gagner des titres que gagner de l’argent." Voilà qui pose les bases. À l’âge où beaucoup cherchent le meilleur contrat, Woki choisit la quête du Graal : "Aujourd’hui, ce n’est pas être une étoile filante, c’est de rester au sommet de l’Europe."

« Briller plus fort », un documentaire à retrouver en intégralité demain à 18H50 sur @canalplus 💫 pic.twitter.com/h8r5JY0AAi October 10, 2025

Et si le moteur de ce retour était aussi une histoire d’amitié rugbystique ? "Matthieu, pour moi, c’est mon frère… J’avais cette envie de rejouer avec lui." Le duo Jalibert-Woki reconstitué sur les terrains de Chaban, porte désormais les espoirs d’un peuple tout entier. TOP 14. Remettre ''du chaos et du pétillant'', le Stade Toulousain à l'heure du test face à BordeauxMais avant de penser au bouclier, il va falloir se concentrer sur le prochain match. Un déplacement ô combien attendu par les supporters sur la pelouse du Stade Toulousain. Une formation qui cherche aussi son rythme en ce début d'exercice. Et qui aura à coeur de faire un gros match devant son public pour faire oublier les échecs à l'extérieur. Mais aussi le revers concédé l'an passé face aux Bordelais.