VIDEO. -50 % de salaire : le ''sacrifice'' de ce Tricolore pour remporter des titres avec l'UBB
Moins de sollicitations, plus de calme, et un objectif clair : le titre. Woki a retrouvé ses repères à Bordeaux. Et il veut les transformer en trophée. Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
50 % de salaire en moins et un objectif en tête : remporter le Brennus avec l’UBB. Cameron Woki a fait un choix fort. Et son retour à la maison ne laisse personne indifférent.

Si le début de saison de l'UBB n'est pas conforme aux ambitions et aux standards des Girondins. Ces derniers ne paniquent pas pour autant. La saison est encore longue. Et la vérité de la rentrée n'est généralement pas celle du printemps. Surtout, les performances et le titre acquis l'an passé ont non seulement renforcé la confiance des Bordelais. Mais leur ont aussi apporté plus d'expérience.TOP 14. ''Je n’ai jamais demandé à partir'', enfin de retour à l'UBB, Woki veut vite tourner la page du RacingTOP 14. ''Je n’ai jamais demandé à partir'', enfin de retour à l'UBB, Woki veut vite tourner la page du RacingChampions d'Europe en titre, les hommes de Yannick Bru veulent bien évidemment rester au sommet dans cette compétition. Mais ils visent aussi un premier Brennus qui leur a échappé ces deux dernières années. Pour cela, ils peuvent à nouveau compter sur Cameron Woki

Le troisième ligne international tricolore, revenu cet été à Bordeaux après trois saisons au Racing 92, ne cache plus son ambition : ramener enfin un Bouclier de Brennus sur les quais de Garonne.

"Mon histoire avec l’UBB n’était pas terminée"

Woki n’a jamais vraiment tourné la page. Dans une série de déclarations sincères, il revient sur ce choix fort de cœur, et de carrière : "Quand je suis revenu ici, j’ai l’impression que je ne suis jamais parti. J’ai grandi ici, j’ai tout connu ici." Loin du tumulte francilien, il confie s’être "un peu plus reposé", avec la tête "plus calme", un environnement propice à la performance.

Mais ce qui frappe, au-delà de l’attachement affectif, c’est le choix radical qu’il a consenti pour revenir à Bordeaux. Un geste rare dans le rugby pro actuel.

50 % de salaire en moins, un titre en plus ?

"J’ai réduit mon salaire de 50 % parce que j’estimais qu’aujourd’hui, à 26 ans, je préférais gagner des titres que gagner de l’argent." Voilà qui pose les bases. À l’âge où beaucoup cherchent le meilleur contrat, Woki choisit la quête du Graal : "Aujourd’hui, ce n’est pas être une étoile filante, c’est de rester au sommet de l’Europe."

Et si le moteur de ce retour était aussi une histoire d’amitié rugbystique ? "Matthieu, pour moi, c’est mon frère… J’avais cette envie de rejouer avec lui." Le duo Jalibert-Woki reconstitué sur les terrains de Chaban, porte désormais les espoirs d’un peuple tout entier.TOP 14. Remettre ''du chaos et du pétillant'', le Stade Toulousain à l'heure du test face à BordeauxTOP 14. Remettre ''du chaos et du pétillant'', le Stade Toulousain à l'heure du test face à BordeauxMais avant de penser au bouclier, il va falloir se concentrer sur le prochain match. Un déplacement ô combien attendu par les supporters sur la pelouse du Stade Toulousain. Une formation qui cherche aussi son rythme en ce début d'exercice. Et qui aura à coeur de faire un gros match devant son public pour faire oublier les échecs à l'extérieur. Mais aussi le revers concédé l'an passé face aux Bordelais. 

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

Une baisse de salaire liée à la baisse de niveau! de l'edf à un joueur quelconque dans une équipe moyenne ... signer au r92 et aller à la capitale ne lui a permis de confirmer mais a au contraire les failles dans son jeu: pas assez solide en 2eme latte et pas assez perforant en3eme!
Des joueurs au profil autre ont émergé et ont su gagner leur place.

  • il y a 1 minute

Derniers articles

 Transferts
TRANSFERT. Top 14. Un pilier aux 58 sélections dans le viseur du Stade Français et de Toulon ?
News
TOP 14. Et si Azéma était le prochain à quitter Perpignan ? Sa réponse est limpide
News
TOP 14. ASM Clermont – RC Toulon : les XV de départ dévoilés pour le duel de la 6e journée
Transferts
TRANSFERT. 16 essais… et bientôt le Top 14 ? Un international au flair redoutable intéresse ce club (très) ambitieux
Transferts
TRANSFERT. TOP 14. Bayonne boucle un dossier chaud et cède un joueur à Grenoble
News
TOP 14. Remettre ''du chaos et du pétillant'', le Stade Toulousain à l'heure du test face à Bordeaux
News
TOP 14. Jalibert emboîte le pas à Dupont : ''Ce salary-cap est parfois trop intrusif''
News
TOP 14 – Toulouse / Bordeaux : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le choc ?
News
TOP 14. Le beau début de saison du Stade Français freiné par une blessure problématique
News
A 20 ans, ''Il a (déja) tous les outils'' : ce crack du Stade Toulousain doit désormais apprendre à bien s'en servir
News
VIDEO. Conseil maison : évitez de vous mettre en face d’Anthony Jelonch sur les boucliers