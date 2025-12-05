12 semaines pour une ''fourchette'' : juste ou sévère ? Où se situe Etzebeth dans les sanctions les plus dures de l’histoire

La tournée d’automne des Springboks devait se conclure sur une note parfaite. Elle l’a été… ou presque. Samedi, à Cardiff, l’Afrique du Sud a marché sur le pays de Galles (0-73), mais la fin de match a été ternie par un geste totalement insensé d’Eben Etzebeth. À la 79e minute, lors d’une échauffourée, le deuxième-ligne sud-africain a enfoncé son pouce dans l’œil d’Alex Mann. Le TMO n’a mis que quelques secondes à recommander un carton rouge, et l’affaire a immédiatement été citée devant la commission de discipline.
Jeudi, World Rugby a tranché : 12 semaines de suspension. Le panel disciplinaire avait fixé le niveau “mid-range” à 18 semaines compte tenu de la volonté du geste, mais la commission a accordé les circonstances atténuantes classiques (reconnaissance des faits, excuses, casier propre), ramenant la sanction à douze semaines. Elle s’appliquera sur 12 rencontres des Sharks (URC + Champions Cup) et court jusqu’au 27 mars 2026 inclus.
Pourquoi World Rugby punit si sévèrement la “fourchette” ?
Pour bien comprendre la sanction, il faut repartir du barème disciplinaire. Contrairement à l’usage courant, World Rugby ne parle pas de “fourchette” mais de trois catégories distinctes :
- Contact with the eyes (œil directement)
- Reckless contact with the eyes (contact imprudent)
- Contact with the eye area (zone oculaire)
Dans le cas d’Etzebeth, aucune ambiguïté : les images montrent un acte volontaire, la commission utilise d’ailleurs le terme “intentional eye-gouging”. Or dans les textes, le contact intentionnel avec les yeux démarre immédiatement à :
- 12 semaines (bas de fourchette)
- 18 semaines (mid-range)
- 24 semaines ou plus (haut)
- Avec un maximum théorique de 3 à 4 ans de suspension
Etzebeth a donc eu le traitement standard : on part du mid-range (18) pour atterrir à 12 grâce aux atténuants habituels. Ce n’est ni un geste minimisé, ni un geste sur-sanctionné : c’est l’application stricte du règlement.
Où se situe Etzebeth dans l’échelle des sanctions pour fourchette ?
Face à la réaction vive sur les réseaux, beaucoup estiment la sanction “énorme” ou à l'inverse, pas assez sévère. Elle est lourde, certes. Mais historiquement, elle est plutôt dans la moyenne supérieure… et loin des cas les plus sévères du rugby moderne.
Depuis 2000, les gestes similaires ont donné :
- 3 à 6 semaines pour des gestes imprudents, qualifiés “eye area” sans intention (Bismarck du Plessis : 3 semaines ; Kockott : 3 semaines).
- 9 à 15 semaines pour les cas sérieux ou avérés sans volonté manifeste (Ghiraldini : 15 semaines ; Bergamasco : 13 ; Cueto : 9).
- 18 à 26 semaines pour les fourchettes intentionnelles (Hartley : 26 ; Tincu : 18 ; Neil Best : 18).
- Cas extrêmes → David Attoub : 70 semaines, record absolu.
La suspension d’Etzebeth (12 semaines) se situe au milieu du spectre, équivalente à celles infligées à Shane Jennings, Alan Quinlan ou encore Leguizamón (≈ 11–12 semaines). Ce n’est donc pas un traitement exceptionnel, mais la continuité d’une jurisprudence très stricte autour d’un geste considéré comme l’un des plus dangereux du rugby.
Cette sanction envoie un message clair : la zone des yeux est sacrée. Au même titre que les charges à la tête, World Rugby continue de verrouiller les zones les plus sensibles du corps humain. Et les instances veulent que les joueurs comprennent : peu importe le contexte, la tension ou la bagarre… toucher aux yeux, c’est minimum 12 semaines.
Qui paie la facture ?
Ce sont les Sharks qui sont les principaux impactés : Etzebeth manquera 12 matchs, soit une large portion d’URC et de Champions Cup. Pour rappel, la franchise sud-africaine affronte le Stade Toulousain ce dimanche dans le cadre de la première journée de la coupe des champions. Dans une équipe où il est non seulement un cadre mais un leader, l’impact est énorme, particulièrement en conquête et dans le combat au sol.
La sanction ne couvre pas la fenêtre internationale. Etzebeth restera éloigné des terrains pendant presque quatre mois, ce qui compromet sa préparation physique. Mais on l'imagine mal se tourner les pouces en attendant. Et un retour en avril sur le pré lui laisse suffisamment de temps pour reprendre en vue des matchs des Springboks lors de l'édition inaugurale de la Nations Cup. Les champions du monde accueilleront l'Angleterre, l'Ecosse et le Pays de Galles en juillet 2026.
Cette décision confirme ce qu’on voit depuis vingt ans : la fourchette reste l’un des gestes les plus sévèrement punis du rugby. Le cadre disciplinaire est clair, la jurisprudence lourde, et World Rugby n’a plus aucune patience pour les zones à risque. Pour Etzebeth et les Sharks, la note est salée. Mais pour le rugby, le message est cohérent : protéger l’intégrité des joueurs n’est pas négociable.
gilbertgilles
Je m'attendais à une farce dans ce style, mais on a beau être prévenu, ça passe mal quand même! World Rugby ridicule? Même pas peur, tant il est vrai qu'un moment de honte est vite passé! Ce qui me fait encore plus mal, c'est de voir que le Nistère essaie de nous vendre la sanction comme exemplaire, "dans la stricte application règlementaire". Toujours "politiquement correct" les journaleux!Hartley, qu'est ce qu'il avait fait pour prendre 26 semaines? Arraché l'oeil du gars en face? Et Attoub et ses 70 semaines? Le gars a dû rester aveugle toute sa vie? Le geste d'Etzebeth est des plus dangereux qui soient, la photo n'appelle aucun commentaire: il y a intentionnalité, point barre. Le minimum aurait été 18 semaines incompressibles et personnellement j'en aurais bien mis 26. Foutage de gueule vous avez dit? 😡
Jak3192
En fait 12 semaines, parce qu'en le faisant il se marre tel un crétin (médicalement parlant) de sa bonne / mauvaise blague.
Yavait rien de méchant, juste une blagounette mal venue.
D'où juste 12 semaines
A vomir
pascalbulroland
D'après les supporters sud africain, c'est trop...et si tu leur rappelles les sanctions du passé pour d'autres joueurs , ils te rient au nez.
On sent avec ce verdict qu'il y a eu négociation(s), car s'il y avait eu une "logique", Etzebeth aurait fini sa carrière.
Mais vu les images, c'est quand même un énorme camouflet que cette sanction, et ça ne renvoie pas du tout une bonne image de notre sport.
Passovale
M enfin, une fourchette c est deux doigts ds les yeux, donc on réduit de moitié la sanction, ensuite Etzebeth ne fait "JAMAIS" d en avant donc les pouces ne quittent jamais le ballon dans e cas, a aucun moment il ne peut y avoir un contact dans une zone auculaire, encore une raison de réduire la peine, enfin le joueur n a pas perdu son œil, le Sud Af. Est donc quasi blanchi.
Je plaide qd même pour une sanction sévère à l égard du Gallois pour simulation caractérisée.
mic4619
Le joueur Gallois peut il porter plainte au civil ?
Cela est possible en France, pas en Grande Bretagne ?
mic4619
Tout ça pour ça !
Le comité des 6 nations, Word Rugby se foutent de la Geu..du Mo...de.!
Que des magouilles .....entre anglo saxons !
Les autres nations ne comptent pas !
Quand est que les autres pays vont mettre un peu le b. del dans leur système mafieux !
Comment WR se finance ?
N'existe t'il pas un moyen de couper la remonté des fonds a WR et au comité des 6 nations ?
lebonbernieCGunther
" ...on l'imagine mal se tourner les pouces...". C'est de l'humour noir?
Flanquart St Lazare
Comment dit-on "foutage de gueule" en Afrikaans ?
Pour rappel, dans les cas d'Attoub et Dupuy, les sanctions ont été autrement plus lourdes et les images n'étaient pas claires. Attoub a toujours nié qu'il avait fait une fourchette.
pascalbulroland
J'ai rappelé cela sur des sites britanniques et la réponse des supporters Boks étaient souvent la même : "pleure"
Pour eux, la sanction est trop forte, on est dans un autre monde.
Mickey duc
Non mais le supporter boks est particulièrement obtus pour ne pas dire autre chose qui me ferait censurer ici...
J’ai débattu avec plusieurs, je leur ai sortir des articles sud africain parlant du dopage de jantjies, je leur ai rappelé qu’ils n’avaient pas signé la convention en 2023, que marx était le seul talon à courir 80mon au monde et comme par hasard venant d’une équipe douteuse; j’ai rappelé 95.... et bien je suis aigri qu’on ait perdu en 2023 ...
J’avoue que je suis fascine ! J'adore les bleus mais si on avait 4 coupes du monde aussi entachées de scandale je serai juste honteux
Theobit
Alors j’ai pour ma part l’expérience de PlanetRugby. Je n’y débat pas car je suis un manche (de fourchette) en anglais. Mais j’ai lu le summum sur les commentaires Sud Af et notamment que la France n’aurait jamais gagné la II guerre sans l’aide des autres nations parce qu’on est des perdants.
Je trouve que le bonhomme a des arguments solides !
Jak3192
Si c'est un RR Britannique...
Normal 😄
Garou-gorille
"12 semaines pour une ''fourchette'' : juste ou sévère ? "
C'est vraiment la fourchette basse !
Très basse même !
lebonbernieCGunther
"Là, vous êtes vraiment dans le bas de la fourchette, dans le manche, même!"
Jean-Pierre Bacri dans "Le sens de la fête"
Garou-gorille
...Et Etzebeth n'y va jamais avec le dos de la cuillère, la preuve !
Mat RCK
Le règlement est le règlement. La sanction est l'application du règlement. Mais le règlement est-il bien fait. À mon avis, ce genre de geste devrait être plus sévèrement puni et pas de circonstances atténuantes s'il est reconnu comme intentionnel. Trop grave pour trouver une excuse.
stef7
Quand un joueur du SF avait pris 54 semaines pour une fourchette qui n'a jamais été prouvée, donc World rugby assume la farce pro britannique. Cela s'appelle l'en..lage profond
AKA
Il ne faut pas prendre en référence ce cas, à l’époque les Parisiens étaient partis la fleur au fusil sûr de leur affaire en niant le fait! Leurs avocats ignoraient sans doute que le règlement était calqué sur le droit anglo-saxon ou le mensonge est sévèrement réprimé et ils ont pris cher!!!
Roger Coudenlèrc
Léger !...
Mickey duc
D’un côté les sud africains que world rugby ne veut surtout pas contrarier .... c’est quand même une équipe qui rapporte beaucoup et leur star principale suspendue jusqu a la prochaine coupe du monde ça la fout mal...
En plus les autres nations doivent se demander pourquoi ils ont le droit de jouer malgré les scandales de dopage.... comment ne pas afficher ouvertement qu’on soutient l’Afrique du Sud tout en sanctionnant Etzebeth le moins possible ! La sanction est toute trouvée ! Mettons lui une peine ridicule !
Ah oui y a des circonstances atténuantes parce qu il n’a jamais eu de carton rouge ! Bon suffisait juste de voir sur YouTube que le mec est ultra violent et complètement atteind... à Toulon il a juste réussi à se battre avec un coéquipier! Mais à part ça il a pas d’antécédents !
balobal
je ne me rappelle plus bien de cette histoire de bagarre avec un coéquipier, de quoi s'agit-il déjà ?
Mickey duc
Il avait réussi à s’accrocher avec Julien Ory à l'entraînement... il voulait en venir aux mains et tout ! Un malade
balobal
ok bon je viens de regarder en fait y a pas grand chose au final dans cette histoire : https://www.dailymotion.com/video/x7y3lrr
Mickey duc
En soit tu as raison ! Mais je trouve que ça montre quand même que le mec perd ses nerfs et qu il est un condensé d’agressivité incontrôlable !
balobal
En soit c'est même pas un accrochage. Et dans la même situation je pense que j'aurais allègrement tapé sur le bras qui me tirait le maillot au niveau du coup.
Franchement que ce soit en club amateur, en loisir, ou en étudiant j'ai déjà vu plus fort en gestes d'énervement dans ces situations. Quand c'est en match c'est une chose. Quand c'est tranquille en phase de mise en place, je comprends totalement sa réaction.