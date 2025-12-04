126 essais : Marta vs Costa Storti, un duel placé sous le signe de l’amitié… et de la ligne d’essai

Après avoir passé leur jeunesse à s’affronter sur les terrains de Lisbonne et les dernières semaine ensemble, Rodrigo Marta et Raffaele Costa Storti seront opposés lors de Colomiers/Grenoble, ce jeudi soir.

Quoi de mieux pour symboliser la qualité de cette Pro D2 ? Ce jeudi soir, Colomiers recevra Grenoble pour le compte de la 13ème journée, dans le but de retrouver le Top 2 qu’il a quitté après sa défaite à 0 point à Brive (27 à 18).

Mais au-delà de l’affiche alléchante sur le papier, entre l’équipe la plus séduite de cette première partie de saison et le finaliste (malheureux) des 3 dernières éditions de ProD2, un duel retient particulièrement notre attention : celui entre Rodrigo Marta et Rafaele Costa Storti.

Tous les deux vêtus du numéro 14 ce jeudi soir, on ignore si l’un des deux changera d’aile afin de se retrouver en vis-à-vis avec son ami. Quoi qu’il en soit, vu leur capacité à dézoner en permanence afin d’aller chercher du grain à moudre aux 4 coins du terrain, nul doute qu’ils se croiseront à un moment ou à un autre.

"C’est mal ce qu’il a fait"

Après avoir passé leur jeunesse à s’affronter sur les terrains de Lisbonne, le facteur X de Colomiers et le finisseur de Grenoble demeurent aujourd’hui 2 des tous meilleurs ailiers de la ProD2. Rodrigo Marta aurait même signé pour 3 ans à Pau (actuel 2ème du Top 14) à compter de la saison prochaine…

Là, ils se retrouveront donc à Bendichou après avoir passé le mois de novembre ensemble, avec la sélection portugaise. Proches comme les arêtes d’une morue à la ville, ils ne se feront pas de cadeau sur le terrain. À l'image de leur unique confrontation en pro, en janvier 2024, lors de laquelle Costa Storti avait poussé en touche son rival de Belenenses dans les arrêts de jeu, alors qu’il pensait marquer l’essai de la victoire.

Je l'avais appelé direct après pour lui dire que c’était mal ce qu’il avait fait (rires), nous racontait le Columérin au détour d’une discussion. En vrai, ce jour-là, c’était bizarre de l’avoir en face de moi, comme avant, au Portugal. Ça montrait le chemin qu’on avait parcouru pour se retrouver ici.

Le punch pour Marta, le flair pour Storti



Cette fois, c’est bel et bien Marta - plus puissant et tranchant - qui a néanmoins l’avantage de la dynamique, lui qui reste sur 4 essais en 3 matchs avec sa sélection nationale cet automne. Quand Storti - plus finisseur dans l’âme - s’est néanmoins remis en jambes lors de la 8ème journée de ProD2, en plantant un triplé.

Vous l’aurez compris, les 2 flèches (respectivement 35 et 36 km/h) ont beau passer la majeure partie des rassemblements ensemble, ils ne se feront pas de cadeaux ce jeudi soir. Mais attendront plutôt la 2ème quinzaine de décembre et le traditionnel Noël entre amis qui réunit les anciens U20 du Portugal pour cela. Et dont ils sont devenus les plus belles réussites…