VIDEO. Pas content ? Triplé ! 20 minutes ont suffi à Raffaele Costa Storti pour écœurer la défense de Carcassonne

Trois essais en vingt minutes : Raffaele Costa Storti a fait chavirer le Stade des Alpes. Le jeune ailier portugais pourrait l’un des joueurs les plus excitants de cette Pro D2.

Grenoble a régalé son public ce vendredi soir en infligeant une lourde défaite à Carcassonne (57-12), mais celui dont tout le monde parle au Stade des Alpes, c’est bien Raffaele Costa Storti.

Un triplé en 20 minutes, et un Stade des Alpes debout

Pour son 3e match comme titulaire, l’ailier international portugais a claqué un triplé express en vingt minutes, rappelant à tous pourquoi il est considéré comme l’un des plus grands talents émergents du rugby européen.

Entre la 14e et la 34e minute, Costa Storti a fait exploser la défense audoise. Vitesse, appuis, sens du placement chirurgical : le joueur passé par Béziers et le Stade Français a tout simplement marché sur l’eau.



Le meilleur marqueur de l'édition 2024 de #PROD2 et co détenteur du record d'essais sur une saison a retrouvé le chemin de l'en-but

Raffaele Storti signe un triplé avec le @FCGrugby



Ses trois essais ont mis fin aux espoirs carcassonnais avec un score sans appel de 38 à 7 avant les citrons. Les Isérois ont ensuite déroulé avec trois nouvelles réalisations pour un total de 8 essais qui offrent le bonus offensif au FCG.





L'international portugais fait une première mi-temps magnifique et inscrit un triplé

"Rafa" lance sa saison

Arrivé cet été en provenance du Stade Français, le Portugais est attendu comme une pièce maîtresse du système grenoblois. À seulement 24 ans, il est un des meilleurs finisseurs au niveau professionnel.

Personne n'a oublié ses 21 essais plantés en 19 matchs sous les couleurs de l'ASBH lors de l'exercice 2023/2024. Un ratio impressionnant pour un ailier qui vivait alors sa deuxième saison en France. Il est d'ailleurs le codétenteur du record d'essais sur une saison. VIDÉO. D’un nouveau triplé, Raffaele Costa Storti en passe de rentrer dans l’histoire de la ProD2Grenoble, qui remonte au classement après une période compliquée coulisses et sur le pré avec trois défaites, peut savourer. Mais il faudra confirmer en déplacement la semaine prochaine sur la pelouse du SA XV, dans le dur dans ce début de saison.

Son ailier portugais, lui, semble bien parti pour écrire l’une des plus belles histoires de cette saison. Et au vu de ce qu’il montre ballon en main, on n’a pas fini d’en parler de lui.