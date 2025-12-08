104kg : qui est ce centre Néo-Zélandais de ProD2 qui fait tourner les têtes des clubs de Top 14 ?

Le centre de Colomiers continue, week-end après week-end, de montrer qu’il est assurément le meilleur numéro 12 de la ProD2 cette saison.

Il fut un temps où son nom était même évoqué pour remplacer un certain Pita Ahki au Stade Toulousain ! Il faut dire que la route à faire n’aurait pas été bien longue pour Ray Ru’u, 3/4 centre de l’US Colomiers, dont le centre d’entraînement ne se trouve qu’à une dizaine de kilomètres d’Ernest-Wallon.

Et puis finalement, les Rouge et Noir ont engagé le phénomène italien Tommaso Menoncello. Qu’importe, Nu’u ne s’est pas démonté et continue, week-end après week-end, de montrer qu’il est assurément le meilleur numéro 12 de la ProD2 cette saison.

A l’image de sa prestation face à Grenoble, jeudi dernier, qui a tout simplement écœuré les Isérois tant le Néo-Zélandais bonifia tous les ballons qu’il toucha. Tantôt en puissance, tantôt en distributeur, tantôt au pied, en fonction de la configuration du jeu. Pour 1 essai et 2 passes décisives.

Quand tu as un centre comme ça, tu lui files le ballon et tu attends de voir ce qu’il fait. Il est puissant, il sait tout faire, il est toujours juste… c’est vraiment plus facile avec lui - le demi de mêlée de Colomiers Ugo Seguelapour Canal Plus après la rencontre.



Du Super Rugby à la ProD2

Vous l’aurez donc compris, Ray Nu’u sait tout faire. Il faut dire que le joueur de 27 ans a eu une formation idéale pour cela, lui, l'ancien pensionnaire du St Andrew’s College puis de l'académie des Crusaders.

S’il n’y gagne pas de contrat avec l’équipe de Scott Robertson en suivant, il est tout de même retenu avec les Southland Staggs à 20 ans. Dans l’une des régions les plus méridionales du monde, il brille en NPC et se verra même recruté par les Melbourne Rebels afin d’y disputer le Super Rugby.

Au sein d’une équipe qui tourne moyennement et sans faire grand bruit à l’international, le garçon d’origine samoane s’affirme néanmoins comme l’un des centres les plus percutants de l’élite du rugby de l’hémisphère sud. Jusqu’à débarquer à Colomiers en 2023.

Vers le Top 14 ?

Deux ans et demi plus tard, le gamin de Christchurch s’est largement affirmé comme l’un des meilleurs joueurs de la division. Dans le sillage de ce que faisait Inga Finau il y a 2 saisons avec Provence Rugby, Nu’u éparpille les défenses de ProD2 chaque semaine.

Chaque fois qu’il touche le ballon, il se passe quelque chose. Il braque les défenses, il sait jouer au pied, il lit super bien les décalages. Il a tout, pour lui c’est très facile. Je pense que c’est le meilleur centre avec qui j’ai joué. J’espère qu’il aura une grande carrière parce qu’il le mérite." - Dulon pour Midi Olympique

Une carrière qui pourrait d’ailleurs s’inscrire en Top 14 prochainement. Son niveau de performances au sein de l’une des équipes les plus joueuses de ProD2 ne laisse évidemment pas insensible les recruteurs du "meilleur championnat du monde".

C’est ainsi que le Castres Olympique mais aussi le LOU et La Rochelle auraient dans leur viseur le fer de lance de Colomiers, indique le Midi Olympique ce lundi. Le truc, c’est que Raymond - de son prénom complet - est engagé avec Colomiers jusqu’en 2028.

Une donnée contractuelle qui pourrait permettre à l’USC de profiter de son joyau sudiste un peu plus. Elle qui perdra déjà Rodrigo Marta (Pau) et Valentin Delpy (Toulouse) l’été prochain…