VIDEO. PROD2. Suuuuu ! Façon CR7, le 50/22 d’anthologie trouvé par le Portugais Rodrigo Marta

Un jeu au pied à la réussite insolente que n’aurait pas renié l'icône du football Cristiano Ronaldo.

Ce week-end, c’était le retour de la Champions Cup. Une compétition qui, comme l’a dit Thomas Ramos en conférence de presse, avait quand même une sacrée gueule autrefois, lors de la grande HCup.

Aujourd’hui, c’est différent. Et c’est bien pour ça qu’à défaut de vous parler de la démonstration effectuée par le Stade Toulousain face à une équipe des Sharks qui ressemblait davantage à un requin roussette qu’à un grand blanc, ou des 40 pions encaissés par Clermont face à une formation des Saracens qui n’ont pourtant plus rien à voir avec l’équipe qui terrassait l’Europe entre 2016 et 2019, on voulait vous parler de ProD2.

Colomiers/Grenoble mieux que Saracens/Clermont ?

Ce magnifique championnat qui regorge d’équipes qui feraient plus que l’affaire en Challenge Cup. Jeudi soir, l’affiche de la semaine réunissait Colomiers et Grenoble, deux équipes normalement joueuses peu importe les circonstances. Et c’est ce qu’on a pu vérifier sur les antennes de Canal Plus où, malgré la flotte abondante qui tombait sur la banlieue toulousaine, le match fut somme toute agréable.

Quelques gestes d’exception sont même venus augmenter la note générale du match, à l’image de celui de Rodrigo Marta, en 2ème période. Alors que tout réussissait a son équipe a ce moment-là, le Portugais a parfaitement illustré ce moment d’euphorie en trouvant un 50/22 fantastique.

Un pied droit d'attaquant

Piégé par un ballon glissant et son sol détrempé, le futur ailier de Pau manquait son contrôle sur un coup de pied rasant grenoblois. Sur le reculoir et en bord de touche dans ses 30 mètres, il tentait alors une frappe sans contrôle pour taper le plus loin possible.

Bilan ? Un jeu au pied que n’aurait pas renié Cristiano Ronaldo et qui flirtait avec la ligne de touche en roulant sans discontinuer sur 50 mètres, avant de sortir dans les 22 adverses. Et donc de trouver un 50/22 hors-normes. Vous avez dit la baraka ?

Un geste que maîtrisent plutôt bien les Portugais, puisqu’on avait déjà vu son compatriote et ami Raffaele Costa Storti en réaliser un beau il y a quelques saisons.