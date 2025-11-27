PROD2. Sans Marta, Delpy et ses ''athlètes'' (mais avec un banc XXL), Colomiers peut-il enfoncer le CA Brive ?

Après onze journées, Colomiers est un alléchant 2ème de ProD2. Alors que Brive, lui, espère lancer une dynamique.

C’est une nouvelle saison qui va débuter ce jeudi soir pour le CA Brive. Loin de ses standards avec une 8ème place (et 25 petits points) après 11 journées et 2 blocs consommés, le club limousin a donc fait revenir Pierre-Henri Broncan à sa tête. Cela suffira-t-il à enclencher une dynamique positive ?

Au nom de son effectif 4 étoiles et de son statut, cela devrait couler de source. Mais dans ce sport plus qu’ailleurs encore, la réalité du terrain n’est souvent inhérente qu’aux ingrédients que vous y mettez.

Colomiers est chez lui partout

Et ceux-ci devront être aux petits oignons, en plus de la dimension stratégique, de la discipline et de l’aspect clinique. Car en face, c’est ni plus ni moins que le 2ème de ProD2 qui va se présenter au Stadium, ce jeudi soir. Et pas n’importe quel 2ème.

Une formation columérine qui pratique un jeu attractif, basé sur une charnière jeune et vive, quelques points d’ancrage majeurs et une ligne de 3/4 scintillante. Si elle a chuté par 2 fois coup sur coup à domicile face à Vannes puis Provence Rugby lors du précédent bloc, sa victoire 49 à 7 a, semble-t-il, suffi à balayer les doutes qui émergeaient suite à ces accrocs à Bendichou.

Meilleure équipe en déplacement cette saison (4 victoires en 5 matchs), l’entité haut-garonnaise n’a pas son pareil pour aller jouer décomplexé loin de ses bases. Et si elle manque parfois de réalisme, son volume est généralement si important qu’elle score souvent plus que ses adversaires, même en ratant un nombre important d’occasions…

Des absences de marque mais une rotation intelligente

Reste que ce soir, c’est notamment dans le secteur du combat et du jeu d’avants que la brillante banlieusarde toulousaine est attendue. Les fameux fondamentaux par lesquels les Brivistes de Courtney Lawes chercheront certainement à passer pour se rassurer. Et aussi se réchauffer, alors qu’on attend 2 petits degrés et près de 90% d’humidité à l’heure du coup d’envoi, au cœur de la Corrèze.

C'est Brive, et rien que d'en parler on sait ce que ça va être. Avec une prépondérance pour le jeu d'avants. C'est encore un match test pour nous qui devons affirmer nos capacités devant - le jeune 2ème ligne de Colomiers (prêté par le RCT) Thomas Adelaide auprès de Rugbyrama cette semaine.

C’est aussi en vue de l’intensité attendue que le staff bleu et blanc a placé beaucoup d’expérience et de puissance sur le banc. Pour éventuellement faire la différence ou conserver son avantage grâce aux chars d’assauts Timu et Nu’u, aux rompus de la ProD2 Larrieu et Thomas.

En s’adaptant aussi aux contraintes des joueurs n’ayant pas pu bénéficier de congés la semaine dernière pour couper et souffler. C’est donc en maniant une nouvelle fois judicieusement une rotation d’effectif qui jusqu’ici, lui réussi plutôt bien, que Colomiers s’est déplacé sans Valentin Delpy (le Top 14, ça use…) ni les internationaux Rodrigo Marta, Anzelo Tuitavuki, Pablo Dimcheff et Nicolas Martins.

Car la saison ne se gagnera pas ce soir et dès 23h, il faudra déjà penser à la réception d’un autre cador mal classé, Grenoble, la semaine prochaine. Cette fois avec toutes ses forces vives…