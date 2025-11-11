Vos matchs de rugby France/Fidji et Angleterre/Nouvelle-Zélande à quelle heure et sur quelle chaine ?
Gros week-end de rugby à nouveau pour les adorateurs de la balle ovale. Image d'illustration
Les adorateurs de la balle ovale vont pouvoir se délecter de nombreuses affiches directement depuis leurs canapés : voici le programme TV de la semaine.

Si la semaine de rugby démarre dès jeudi avec une échéance très importante pour le Mondial 2027, c’est la Pro D2 qui viendra clore ce nouveau week-end rugby. Parmi les affiches à suivre : le XV de France face aux Fidji et l’Angleterre contre les All Blacks.

Cette tournée d’automne ne cesse de nous gâter, mais de l’autre côté de la planète, la bataille fait rage pour décrocher le dernier billet du Mondial 2027. Brésil-Belgique et Samoa-Namibie se joueront jeudi 13 novembre, et les gagnants de ces rencontres prendront une belle option pour la qualification.

Pour terminer le week-end en beauté, Vannes recevra Grenoble dimanche 16 novembre pour le compte de la 11ᵉ journée de Pro D2.

RUGBY. Surprise, la Belgique bat la Namibie et se rapproche du Mondial 2027 !RUGBY. Surprise, la Belgique bat la Namibie et se rapproche du Mondial 2027 !Il ne reste plus que deux matchs aux quatre équipes encore en lice pour la qualification à la Coupe du monde 2027 en Australie. Si les Belges et les Samoans sont sortis vainqueurs de la première journée, aux dépens de la Namibie et du Brésil, rien n’est encore joué. Pour rappel, ces quatre équipes forment une poule, et c’est le premier du classement, à l’issue des trois journées, qui validera son billet pour l’Australie.

Jeudi 13 novembre

Qualifications Coupe du Monde 2027

Pour les fans de rugby français, la Pro D2 continue malgré cette période de matchs internationaux. La 11ᵉ journée du championnat débutera vendredi, à 19 h, par un choc de haut de tableau entre Colomiers et Nevers. Béziers recevra Brive pour clore cette soirée de Pro D2, dans ce qui ressemble à un match de la peur.

Vendredi 14 novembre

Pro D2

  • Colomiers - Nevers → 19h00 • Canal+ Sport
  • Biarritz - Dax → 19h30  • Canal + Live 5
  • Aurillac - Aix → 19h30  • Canal + Live 3
  • Mont de Marsans - Soyaux Angoulême → 19h30  • Canal + Live 4
  • Agen - Oyonnax → 19h30  • Canal + Live 2
  • Carcassonne - Valence Roman → 19h30  • Canal + Live 6
  • Béziers - Brive → 21h00  • Canal + Sport

Pro D2 : « On leur a demandé d’être de grands garçons », le staff de Brive prêt à bosser ensemblePro D2 : « On leur a demandé d’être de grands garçons », le staff de Brive prêt à bosser ensemble

Elles sont nombreuses, les belles affiches de ce samedi, la tournée d'automne se poursuit avec le XV de France, qui affrontera les Fidji à 21 h au Matmut Atlantique de Bordeaux. Tombeurs des Bleus la semaine dernière, les Springboks iront défier l'Italie plus tôt dans la journée.

Enfin, parallèlement, une série de test-matches est à suivre sur Rugby Pass TV, avec quelques affiches à ne pas manquer : Espagne/Angleterre A et Géorgie/Canada.

Samedi 15 novembre

Tournée d'automne

  • Italie - Afrique du Sud → 13h40 • beIN sport 1
  • Angleterre - All Blacks → 16h10 • beIN sport 1
  • Pays de Galles - Japon → 18h40 • beIN sport 1
  • Irlande - Australie → 21h10 • beIN sport 1
  • France - Fidji → 21h10 • TF1

Test matchs

  • Géorgie - Canada → 13h00 • Rugby Pass TV
  • Portugal - Hong Kong →16h00 • Rugby Pass TV
  • Roumanie - USA → 16h00 • Rugby Pass TV
  • Espagne - Angleterre A → 17h00• Rugby Pass TV

120 ans d'attente : le duel Ecosse/All Blacks à quelle heure et sur quelle chaîne ?120 ans d'attente : le duel Ecosse/All Blacks à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dimanche 16 novembre

Tournée d'automne

  • Écosse - Argentine → 16h10 • beIN sport 1

Pro D2

  • Vannes - Grenoble → 21h00  • Canal + 
  • Jak3192
    89946 points
  • il y a 45 secondes

Rendez nous CJP !

  • il y a 45 secondes

