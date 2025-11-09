RUGBY. Surprise, la Belgique bat la Namibie et se rapproche du Mondial 2027 !

Face à un habitué du mondial, la Belgique a obtenu une victoire historique (22-15) contre la Namibie, au tournoi de repêchage pour la Coupe du monde 2027.

Il ne reste plus qu’une place et les favoris à cette dernière se dessinent petit à petit. Dans l’après-midi de ce samedi 8 novembre, la Belgique a notamment pris de l’avance en s’imposant face à la Namibie, sur le score de 22 à 15. Il s’agissait de la première rencontre des Belges sur le tournoi de repêchage pour la Coupe du monde 2027, aux Émirats arabes unis. Cette performance est un grand pas pour les Diables Noirs, qui espèrent décrocher leur billet pour l’Australie et son mondial.

Le beau visage de la Belgique

À Dubaï, les Belges ont fait forte impression en première période. Quelques secondes après le coup d’envoi, ils attaquaient le camp africain avec leurs avants. À la première minute de jeu, le pilier droit du SC Albi, Jean-Baptiste de Clercq, arrivait dans l’en-but namibien. Les Petits Poucets venaient de surprendre d’entrée leurs adversaires du week-end.

Ensuite, les Européens s’en remettaient à la botte du Toulousain Matias Remue pour agrandir l’écart. Sur le premier acte, la Belgique était particulièrement dominante dans le jeu d’avant, pourtant considéré comme la spécialité du rugby namibien. Le pack a mis les arrières dans de bonnes circonstances et le vétéran Julien Berger plantait le deuxième essai des siens (26ᵉ).

Impuissante avant la mi-temps, la Namibie a repris quelques couleurs au retour des vestiaires, mais leur réveil a été très tardif. En attendant ce dernier, la sélection du Vieux continent s’est créée un matelas de points confortable. Le troisième ligne du Soyaux-Angoulême XV, Jean-Maurice Decubber, inscrivait le troisième essai de la rencontre, peu après l’heure de jeu.

Largement menés, la formation venue d’Afrique australe a fait entendre son râle d’agonie. En toute fin de match, ils plantaient deux essais, coup sur coup. Le deuxième ligne Johannes Petrus Luttig et l’ancien de l’US Colomiers Johan Deysel s’en allaient en Terre promise, respectivement à la 78ᵉ et 82ᵉ, pour sauver l’honneur.

Une ambition à concrétiser

Consciencieuse sur la quasi-totalité du match, la Belgique aura sans doute à cœur de mieux finir ses matchs, sur le reste du tournoi de repêchage pour la Coupe du monde 2027. Sur cette rencontre, les joueurs de Laurent Dossa ont fait forte impression. Les Namibiens confirment leur perte de vitesse et semblent avoir du mal à renouveler leur effectif. Cette rencontre a intéressé les médias belges et était diffusée en direct sur la chaîne LN24.

Avant le match, le capitaine Jean-Maurice Decubber confiait que cette affiche “face à la Namibie (était) le match le plus important de (sa) carrière”, selon LN24. Désormais, le Plat pays a d’autres matchs du genre à négocier au mieux. Face à eux, les Samoa font office de favoris à la qualification au mondial. Ils ont notamment vaincu le Brésil 48 à 10, ce week-end. La Belgique et la sélection océanienne se rencontreront le 18 novembre prochain, mais devront renverser le Brésil auparavant, ce jeudi 13 novembre.

