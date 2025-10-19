La Belgique à 3 matchs de la Coupe du monde… le tournoi de la dernière chance débute bientôt !

Elles ne sont plus que quatre à rêver d’Australie 2027. La Belgique, les Samoa, la Namibie et le Paraguay joueront leur avenir du 8 au 18 novembre à Dubaï dans un ultime tournoi.

La tension monte d’un cran dans la course à la Coupe du monde 2027. Alors que 23 nations sont déjà qualifiées, le Tournoi de Qualification Final (FQT) offrira le tout dernier strapontin pour l’Australie. RUGBY. Mais d’où sort le Paraguay, ce Petit Poucet en quête de mondial ?

Quatre nations encore en course : la Belgique, la Namibie, les Samoa et, surprise du chef, le Paraguay.

Le Paraguay entre dans l’histoire

Samedi 18 octobre, les Yacarés ont validé leur ticket pour Dubaï en battant le Brésil sur une double confrontation spectaculaire (70-43). Un exploit historique pour cette équipe sud-américaine encore jamais vue à une Coupe du monde. Coupe du monde. 24 équipes, un format inédit... et un tirage au sort qui va tout redistribuer : la date dévoilée

Ils rejoignent ainsi la Belgique, qualifiée via la Rugby Europe Championship, la Namibie, habituée du Mondial via la zone Afrique, et les Samoa, passés par le tournoi océanien.

Un mini-championnat couperet à Dubaï

Le FQT se tiendra au Sevens Stadium de Dubaï du 8 au 18 novembre. Chaque équipe affrontera les trois autres, et seule la nation en tête au classement final validera sa présence en Australie. Trois dates à cocher : 8, 13 et 18 novembre. À noter un choc final très attendu entre les Samoa et la Belgique, potentiellement décisif.

Tournoi de qualification final RWC masculine 2027 :

(toutes les heures en heure locale de Dubaï, GMT+4) Jour de match 1 - 8 novembre 17h00 - Samoa v Paraguay 19h30 - Belgique v Namibie

Jour de match 2 - 13 novembre 17h00 - Belgique v Paraguay 19h30 - Samoa v Namibie

Jour de match 3 - 18 novembre 17h00 - Namibie v Paraguay 19h30 - Samoa v Belgique



World Rugby a nommé un panel d’arbitres expérimentés pour l’événement, avec notamment Craig Evans et Jordan Way pour les rencontres clés du 18 novembre. Les matchs seront diffusés dans le monde entier, notamment via RugbyPass TV. 'On a ce que l’argent ne peut pas acheter' : la cohésion de la Belgique l’emmènera-t-elle à la coupe du monde 2027 ?Le FQT, c’est bien plus qu’un simple tournoi : c’est la dernière chance, l’ultime défi pour des nations prêtes à tout pour écrire leur légende et rejoindre le gratin mondial.