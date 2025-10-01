Coupe du monde. 24 équipes, un format inédit... et un tirage au sort qui va tout redistribuer : la date dévoilée

Dans deux ans jour pour jour, le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2027 sera donné à Perth. Et pour marquer le début du sprint final, World Rugby a dévoilé la date du tirage au sort : rendez-vous le 3 décembre 2025, en Australie.
Une première historique, puisque les 24 équipes qualifiées seront enfin connues à ce moment-là, grâce au dernier tournoi qualificatif qui se tiendra en novembre à Dubaï.
Un nouveau format… et des huitièmes de finale !
C’est l’autre annonce forte du jour : la Coupe du Monde passe à 24 équipes, réparties en six poules de quatre, avec un format totalement inédit. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes accéderont à une phase finale élargie, marquée par l’apparition des tout premiers huitièmes de finale de l’histoire du tournoi.
Le classement mondial à l’issue des tests de novembre servira de base pour constituer les quatre chapeaux du tirage. Objectif : des poules plus équilibrées, mais aussi plus ouvertes. Avec ce format, chaque match comptera, et les surprises pourraient être nombreuses.
Une Coupe du Monde XXL pour un rugby globalisé
Du 1er octobre au 13 novembre 2027, 52 matchs seront disputés dans 7 villes australiennes, avec 2,5 millions de billets disponibles, dont 1 million à moins de 100 dollars australiens, soit 56 euros.
Perth ouvrira le bal, Sydney accueillera la finale. L’effervescence montera d’un cran en février 2026 avec la publication du calendrier des rencontres et l’ouverture de la billetterie.
Plus de nations, plus de matchs, plus d’émotions : le rugby entre dans une nouvelle ère. Et dans deux mois, on connaîtra enfin le nom de la 24e et dernière nation qualifiée. Spoiler : le suspense ne fait que commencer.
Uther
Le rugby a quand même une capacité à pondre des formats de compétition complétement stupide.
Voilà donc le retour des meilleurs 3ème. C'est totalement crétin : Si tu es dans une poule difficile, non seulement tu as plus de difficultés pour te qualifier mais en plus, les chances de finir parmi les meilleurs 3ème diminuent d'autant.
La prime à la chance mais au moins pour les "gros", finie la poule de la mort. Au pire, tu finis 2ème et avec du bol, tu rencontres une autre équipe qui a fini 2ème et avec beaucoup de chance tu peux même tomber sur une équipe plus prenable que si tu avais fini 1er.
Ainsi, imaginons l'Ecosse (8ème au classement WR) qui finit 2nd de sa poule (Disons poule C) qui devra donc affronter le 2nd de la poule F en 1/8ème. Disons la Géorgie.
Maintenant imaginons que le vainqueur de la poule E soit la France qui devra donc affronter le 2nd de la poule D qui pourrait être l'Argentine si l'Australie lui passe devant au classement WR.
Qui a le 8ème le plus abordable ?
A noter que l'organisation a bien spécifié que l'Australie sera placée dans la poule A. Et là miracle, le 2nd de la poule A n'affrontera pas un vainqueur de poule mais le 2nd de la poule E. Franchement, on prend les gens pour des imbéciles.
Pourquoi diable ne pas prendre le format le plus logique qui est de 16 équipes avec 4 poules de 4 ?
Flanquart St Lazare
Le format a peu d'importance puisque de toute façon, on gagne 😁
Fidjien sous prozac
24 équipes au départ, 36 matchs de poules pour 16 qualifiés en 1/8ème de finale.
Des poules qui ne servent qu'à déterminer le tableau final; pas assez d'éliminés.
Fidjien sous prozac
Choix de formule pour passer à 24:
-6 poules de 4, qualification bizarre; deux tiers des équipes qualifiées en 1/8; 7 matchs pour allez au bout, 52 matchs au total.
-4 poules de 6, deux premiers qualifiés en 1/4; un tiers des équipe qualifiés (👍); 8 matchs pour aller au bout (👎); 68 matchs au total à vendre (👍👍).
-8 poules de 3 en format aller-retour, le premier qualifié en 1/4; un tiers des équipe qualifiés (👍); 7 matchs pour aller au bout; 56 match au total (👍).
Barraka
4 poules de 6 c'est de loin le pire, avec des poules interminables pour des matchs du type Zimbabwe vs Hong-Kong qui feront difficilement recette. Et puis 68 matchs, faut pouvoir se les organiser.
Leur formule avec les meilleures 3ème n'est pas idéale, mais au moins ça 6donne un intérêt aux matchs #3 vs #4.
Un nombre d'équipe impair par poule, ça redonnerait un temps de récupération inégal entre les matchs.
Fidjien sous prozac
En 2023, on avait 4 poule de 5.
C'est pas beaucoup mieux que 4 poules de 6 "interminables", et c'est aussi un nombre impair.
Uther
Mais passer à 24 est stupide. Déjà à 20, la moitié des matchs de poule sont sans intérêt. Ainsi en 2023, au moins 3 équipes ont servi de punching ball à leurs adversaires.
Quel pied de voir la Namibie prendre un 96-0, la Roumanie se faire étriller 76-0 ou le Chili encaisser un 71-0.
C'est ridicule. Et là, on en ajoute encore.
Je salive à l'avance du NZ/Hong-Kong ou du France/Roumanie ou encore de l'Angleterre/Zimbabwe que ce format nous promet.
Pourquoi diable ne pas admettre que le rugby n'ait joué à au niveau que par une faible quantité d'équipes ? S'ils veulent inviter plus d'équipes, qu'ils organisent au même moment et au même endroit, un mondial "B".
C'est comme si on décidait de fusionner le tournoi des 6 Nations avec le tournoi "B". Quel est le p... d'intérêt ?
Fidjien sous prozac
Je ne commentais pas le passage à 24, qui c'est vrai est discutable.
Je critique surtout le format.
Uther
Ben, j'ai bien vu les formats que tu proposes avec 24 équipes mais aucun n'est satisfaisant.
4 poules de 6 : Un match en plus pour tout le monde. Déjà que cette compétition traîne en longueur, on en prend pour une semaine de plus. Au secours !
8 poules de 3 : C'est probablement le moins mauvais mais pourquoi faire un aller-retour ? A part dans quelques cas particuliers, je ne suis pas sur que voir 2 fois les mêmes matchs sans suspense ne soit pas au dessus de mes forces. Avec seulement deux matchs, on gagne une semaine, ce qui serait nickel mais on va avoir des équipes avantagées parce qu'elles pourront se reposer avant le 1/4 et pas d'autres.
Mais je reste persuadé que le bon format c'est 4x4. C'était le format de la CDM Féminine et c'est à mon avis le bon format pour les hommes. Pour les femmes, il manque encore 2 ou 3 équipes vraiment compétitives mais chez les hommes, ce serait le bon équilibre à mon avis.