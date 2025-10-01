Coupe du monde. 24 équipes, un format inédit... et un tirage au sort qui va tout redistribuer : la date dévoilée
La phase de poules bientôt connue : qui héritera du groupe de la mort ? Crédit image : World Rugby/Dorian Grimaud
C’est officiel : le tirage au sort du Mondial 2027 aura lieu le 3 décembre 2025. Pour la première fois, les 24 qualifiés seront connus. Et un tout nouveau format avec des huitièmes va tout bouleverser.

Dans deux ans jour pour jour, le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2027 sera donné à Perth. Et pour marquer le début du sprint final, World Rugby a dévoilé la date du tirage au sort : rendez-vous le 3 décembre 2025, en Australie.

Une première historique, puisque les 24 équipes qualifiées seront enfin connues à ce moment-là, grâce au dernier tournoi qualificatif qui se tiendra en novembre à Dubaï.

Un nouveau format… et des huitièmes de finale !

C’est l’autre annonce forte du jour : la Coupe du Monde passe à 24 équipes, réparties en six poules de quatre, avec un format totalement inédit. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes accéderont à une phase finale élargie, marquée par l’apparition des tout premiers huitièmes de finale de l’histoire du tournoi.

Le classement mondial à l’issue des tests de novembre servira de base pour constituer les quatre chapeaux du tirage. Objectif : des poules plus équilibrées, mais aussi plus ouvertes. Avec ce format, chaque match comptera, et les surprises pourraient être nombreuses.

Une Coupe du Monde XXL pour un rugby globalisé

Du 1er octobre au 13 novembre 2027, 52 matchs seront disputés dans 7 villes australiennes, avec 2,5 millions de billets disponibles, dont 1 million à moins de 100 dollars australiens, soit 56 euros.

Perth ouvrira le bal, Sydney accueillera la finale. L’effervescence montera d’un cran en février 2026 avec la publication du calendrier des rencontres et l’ouverture de la billetterie.

Plus de nations, plus de matchs, plus d’émotions : le rugby entre dans une nouvelle ère. Et dans deux mois, on connaîtra enfin le nom de la 24e et dernière nation qualifiée. Spoiler : le suspense ne fait que commencer.

  • Uther
    4762 points
  • il y a 2 heures

Le rugby a quand même une capacité à pondre des formats de compétition complétement stupide.
Voilà donc le retour des meilleurs 3ème. C'est totalement crétin : Si tu es dans une poule difficile, non seulement tu as plus de difficultés pour te qualifier mais en plus, les chances de finir parmi les meilleurs 3ème diminuent d'autant.
La prime à la chance mais au moins pour les "gros", finie la poule de la mort. Au pire, tu finis 2ème et avec du bol, tu rencontres une autre équipe qui a fini 2ème et avec beaucoup de chance tu peux même tomber sur une équipe plus prenable que si tu avais fini 1er.

Ainsi, imaginons l'Ecosse (8ème au classement WR) qui finit 2nd de sa poule (Disons poule C) qui devra donc affronter le 2nd de la poule F en 1/8ème. Disons la Géorgie.
Maintenant imaginons que le vainqueur de la poule E soit la France qui devra donc affronter le 2nd de la poule D qui pourrait être l'Argentine si l'Australie lui passe devant au classement WR.
Qui a le 8ème le plus abordable ?

A noter que l'organisation a bien spécifié que l'Australie sera placée dans la poule A. Et là miracle, le 2nd de la poule A n'affrontera pas un vainqueur de poule mais le 2nd de la poule E. Franchement, on prend les gens pour des imbéciles.

Pourquoi diable ne pas prendre le format le plus logique qui est de 16 équipes avec 4 poules de 4 ?

  • il y a 2 heures

