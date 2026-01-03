Le pari de l’expérience : pourquoi ce joueur du XV de France va prolonger jusqu’en 2028 contre toute attente

Le Racing 92 mise sur l’expérience. Romain Taofifenua, en fin de contrat, va prolonger deux ans. Une décision loin d’être anodine.

Selon RugbyPass, Romain Taofifenua va prolonger l’aventure avec le Racing 92 pour deux saisons supplémentaires. En fin de contrat en juin prochain, le deuxième ligne international de 35 ans s’engagerait donc jusqu’en 2028 avec le club des Hauts-de-Seine. À l’issue de ce nouveau bail, "il aura 37 ans et 9 mois", comme le note nos confrères. Une décision forte, qui met fin aux rumeurs persistantes d’un retour à l’USAP, son club formateur, pour “boucler la boucle”. Le Racing sécurise ainsi l’un de ses cadres d’expérience, fort de 59 sélections avec le XV de France et d’un CV long comme le bras.

Pourquoi le Racing ne pouvait pas le laisser filer

Ce choix n’a rien d’anodin côté ciel et blanc. Dans un effectif souvent rajeuni et remodelé, Taofifenua reste une valeur sûre du Top 14. Impact dans les collisions, densité dans les zones de combat, leadership discret mais réel : le Racing sait exactement ce qu’il garde. À 2,03 m pour près de 140 kg, “Tao” n’est plus le jeune bulldozer de ses débuts, mais il compense largement par sa science du placement et sa lecture du jeu. Pour un club en quête de stabilité, conserver un tel profil, c’est sécuriser des bases solides.

Un profil toujours précieux malgré les années

À 35 ans, la question de l’âge se pose forcément. Mais le cas Taofifenua mérite nuance. Son temps de jeu est géré, son rôle a évolué, et son impact reste réel, notamment en sortie de banc ou lors des matchs couperets. Cette saison encore, il a montré qu’il pouvait répondre présent dans les grands rendez-vous, en Top 14 comme en Coupe d’Europe. Le Racing mise clairement sur son expérience et sa capacité à encadrer les jeunes, plus que sur une accumulation de feuilles de match.

Pas de retour à Perpignan : un choix assumé

Le retour de Taofifenua à l’USAP aurait été le symbole d’une boucle bouclée. Mais le deuxième ligne a fait un autre choix : celui de la continuité sportive et d’un environnement qu’il connaît parfaitement. À ce stade de sa carrière, le projet racingman, ses ambitions et sa stabilité ont pesé plus lourd que la fibre affective.

Sportivement, cette prolongation permet au Racing de lisser sa transition générationnelle. Taofifenua servira de relais entre les anciens et les jeunes pousses, dans un secteur – la deuxième ligne – où l’expérience compte double. C’est aussi un signal envoyé au vestiaire : le club croit en ses cadres et valorise la fidélité.

Et pour Taofifenua, la suite ?

À court terme, cette prolongation lui offre de la sérénité. Plus besoin de se projeter ailleurs, place au terrain. À plus long terme, elle ouvre aussi la porte à une reconversion progressive, peut-être au sein du club. Quant au XV de France, s’il n’est plus un titulaire en puissance, son profil reste dans les radars élargis, en cas de besoin ou de contexte particulier.

À son âge, Romain Taofifenua n’a pas choisi la nostalgie, mais la compétitivité. Le Racing 92 non plus. Un choix pragmatique, presque à contre-courant, mais qui dit beaucoup de la valeur accordée à l’expérience dans le rugby moderne. Et parfois, ça fait toute la différence.