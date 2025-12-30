Bordeaux – Racing, Perpignan – Toulouse et La Rochelle – Toulon à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Perpignan–Toulouse, Bordeaux–Racing, La Rochelle–Toulon… La J14 de Top 14 promet un week-end très chargé à la télé.

La 14e journée de Top 14 se dispute ce week-end des samedi 3 et dimanche 4 janvier 2026, avec une programmation riche et très étalée sur les antennes de Canal+. Sept rencontres sont au menu, dont plusieurs affiches à forts enjeux, aussi bien en haut qu’en bas du classement.

Le coup d’envoi sera donné samedi à 14h30 avec Perpignan – Toulouse, avant une montée en puissance progressive jusqu’au La Rochelle – Toulon du dimanche soir (21h05). Toutes les rencontres seront diffusées sur Canal+, Canal+ Sport ou les canaux Canal+ Live.

Toulouse ouvre le bal, Pau enchaîne

Le week-end débute fort avec Perpignan – Toulouse à 14h30 sur Canal+. Un duel déséquilibré sur le papier entre le leader et la lanterne rouge, mais jamais simple à Aimé-Giral. À 16h35, cinq matchs se joueront en simultané. Lyon – Pau (Canal+ Live 2) mettra aux prises des Palois dauphins du Stade Toulousain face à des Lyonnais sous pression. Montpellier – Bayonne (Canal+ Live 4) et Paris – Castres (Canal+ Sport) promettent également de l’intensité, tandis que Montauban – Clermont (Canal+ Live 3) sera capital pour la lutte pour le maintien.

La soirée du samedi se refermera avec Bordeaux – Racing 92 à 21h00 sur Canal+. Une affiche très attendue entre deux équipes aux ambitions claires de phases finales. L’UBB, solide à domicile, cherchera à confirmer sa dynamique, pendant que le Racing doit retrouver de la constance à l’extérieur. Typiquement le genre de match qui peut faire basculer une saison… ou en compliquer une autre.

La Rochelle – Toulon, duel de costauds

Une seule rencontre est programmée le dimanche, mais pas des moindres. La Rochelle – Toulon, à 21h05 sur Canal+, viendra conclure cette J14. Les Rochelais, parfois irréguliers cette saison, reçoivent des Toulonnais solides à Mayol mais plus friables loin de leurs bases. Un choc entre deux formations qui veulent rester au contact du top 6.

Samedi 3 janvier 2026 Perpignan – Toulouse | 14h30 | Canal+

Lyon – Pau | 16h35 | Canal+ Live 2

Montpellier – Bayonne | 16h35 | Canal+ Live 4

Paris – Castres | 16h35 | Canal+ Sport

Montauban – Clermont | 16h35 | Canal+ Live 3

Bordeaux – Racing 92 | 21h00 | Canal+ Dimanche 4 janvier 2026 La Rochelle – Toulon | 21h05 | Canal+

Une journée charnière dans la saison

Cette J14 marque un vrai tournant de mi-saison. Toulouse et Pau se livrent un mano a mano en tête, tandis que derrière, la bataille pour les places qualificatives est plus serrée que jamais. À l’autre bout du classement, Perpignan et Montauban jouent déjà très gros. Chaque point compte, chaque bonus peut peser lourd, et la programmation étalée permet aux supporters de suivre presque tous les enjeux en direct.

Cette journée peut creuser des écarts en haut, mais surtout redistribuer les cartes dans la course au top 6. Une contre-performance à domicile ou un exploit à l’extérieur pourrait rapidement faire basculer la dynamique d’un club. Pour les équipes européennes, c’est aussi un test avant d’attaquer la suite du calendrier continental.

Entre affiches prestigieuses, matchs sous tension et enjeux de classement bien identifiés, cette 14e journée de Top 14 coche toutes les cases. Télécommande en main, les amateurs de rugby auront largement de quoi se régaler… et déjà commencer à faire des calculs pour la suite de la saison.