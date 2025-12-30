Bordeaux – Racing, Perpignan – Toulouse et La Rochelle – Toulon à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Le Top 14 attaque fort en janvier. Dates, horaires et chaînes : tout ce qu’il faut savoir pour suivre la 14e journée.
Perpignan–Toulouse, Bordeaux–Racing, La Rochelle–Toulon… La J14 de Top 14 promet un week-end très chargé à la télé.

La 14e journée de Top 14 se dispute ce week-end des samedi 3 et dimanche 4 janvier 2026, avec une programmation riche et très étalée sur les antennes de Canal+. Sept rencontres sont au menu, dont plusieurs affiches à forts enjeux, aussi bien en haut qu’en bas du classement.

Le coup d’envoi sera donné samedi à 14h30 avec PerpignanToulouse, avant une montée en puissance progressive jusqu’au La RochelleToulon du dimanche soir (21h05). Toutes les rencontres seront diffusées sur Canal+, Canal+ Sport ou les canaux Canal+ Live.

Toulouse ouvre le bal, Pau enchaîne

Le week-end débute fort avec Perpignan – Toulouse à 14h30 sur Canal+. Un duel déséquilibré sur le papier entre le leader et la lanterne rouge, mais jamais simple à Aimé-Giral. À 16h35, cinq matchs se joueront en simultané. Lyon – Pau (Canal+ Live 2) mettra aux prises des Palois dauphins du Stade Toulousain face à des Lyonnais sous pression. MontpellierBayonne (Canal+ Live 4) et ParisCastres (Canal+ Sport) promettent également de l’intensité, tandis que MontaubanClermont (Canal+ Live 3) sera capital pour la lutte pour le maintien.

La soirée du samedi se refermera avec BordeauxRacing 92 à 21h00 sur Canal+. Une affiche très attendue entre deux équipes aux ambitions claires de phases finales. L’UBB, solide à domicile, cherchera à confirmer sa dynamique, pendant que le Racing doit retrouver de la constance à l’extérieur. Typiquement le genre de match qui peut faire basculer une saison… ou en compliquer une autre.

La Rochelle – Toulon, duel de costauds

Une seule rencontre est programmée le dimanche, mais pas des moindres. La Rochelle – Toulon, à 21h05 sur Canal+, viendra conclure cette J14. Les Rochelais, parfois irréguliers cette saison, reçoivent des Toulonnais solides à Mayol mais plus friables loin de leurs bases. Un choc entre deux formations qui veulent rester au contact du top 6.

Samedi 3 janvier 2026

  • Perpignan – Toulouse | 14h30 | Canal+

  • Lyon – Pau | 16h35 | Canal+ Live 2

  • Montpellier – Bayonne | 16h35 | Canal+ Live 4

  • Paris – Castres | 16h35 | Canal+ Sport

  • Montauban – Clermont | 16h35 | Canal+ Live 3

  • Bordeaux – Racing 92 | 21h00 | Canal+

Dimanche 4 janvier 2026

  • La Rochelle – Toulon | 21h05 | Canal+

Une journée charnière dans la saison

Cette J14 marque un vrai tournant de mi-saison. Toulouse et Pau se livrent un mano a mano en tête, tandis que derrière, la bataille pour les places qualificatives est plus serrée que jamais. À l’autre bout du classement, Perpignan et Montauban jouent déjà très gros. Chaque point compte, chaque bonus peut peser lourd, et la programmation étalée permet aux supporters de suivre presque tous les enjeux en direct.

Cette journée peut creuser des écarts en haut, mais surtout redistribuer les cartes dans la course au top 6. Une contre-performance à domicile ou un exploit à l’extérieur pourrait rapidement faire basculer la dynamique d’un club. Pour les équipes européennes, c’est aussi un test avant d’attaquer la suite du calendrier continental.

Entre affiches prestigieuses, matchs sous tension et enjeux de classement bien identifiés, cette 14e journée de Top 14 coche toutes les cases. Télécommande en main, les amateurs de rugby auront largement de quoi se régaler… et déjà commencer à faire des calculs pour la suite de la saison.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
Pourquoi la compo probable de Toulouse à Perpignan ressemble à un choix très calculé ?
News
11 mois, 5 opérations, 24 minutes : la performance d'Antoine Aucagne à la loupe face à Toulon
News
En mode Diesel, le MHR peut-il devenir la sensation de la phase retour du Top 14 ?
News
1m86 et 105 kg, le puissant et polyvalent joker de Castres venu de Pro D2 pour remplacer Cocagi
News
‘‘Qui va aller prendre une branlée en finale contre le Stade Toulousain ?’’ : Toulouse choque le TOP 14
News
''Les champions du 31… oubliez tout'', quel bilan pour les champions d’automne en Top 14 ces dernières saisons ?
News
‘‘Évidemment, il est hors norme’’ : Dupont is back et ça fait déjà (très) mal
News
RUGBY. La Section Paloise championne d’automne du Top 14, à moins que…
News
10 essais en 9 matchs, Wainiqolo est-il le meilleur ailier de Top 14 ?
News
945 jours plus tard, le Stade Toulousain, Dupont et Ntamack retrouvent le sourire
News
TOP 14. Clermont se rassure contre l’UBB, mais la crainte s’installe autour de Jauneau