XV de France. Une préparation optimisée pour être ''à jamais les premiers'' : Galthié optimiste mais réaliste

Le tirage du Mondial 2027 a inspiré Galthié, entre prudence, ambition et plan clair : la France vise une montée en régime avant un parcours final colossal.

Une poule abordable qui lance déjà la compétition

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2027 a souri au XV de France, placé dans une poule très accessible aux côtés du Japon, des États-Unis et des Samoa. Un groupe sans cador mondial, qui devrait permettre aux Bleus d’aborder la compétition avec sérénité tout en montant progressivement en puissance avant les phases finales. Interrogé dans la foulée, Fabien Galthié a expliqué que « ce tirage au sort nous a projetés sur la compétition », ajoutant que pour le staff et les joueurs, « c’est déjà demain, c’est déjà l’Australie et cette Coupe du monde que l’on attend de pied ferme ». Tirage au sort : le XV de France avec le Japon et les Samoa à la Coupe du monde de rugby 2027Il rappelle que, même si la France était tête de série et pouvait imaginer « une poule abordable », le respect des adversaires reste fondamental. Le sélectionneur insiste : « On va quand même prendre le temps et respecter l’ensemble des équipes qui nous sont opposées et qui se sont qualifiées. » S’il reconnaît que les Bleus connaissent déjà le Japon, qu’ils affrontent d’ailleurs l'été prochain à Tokyo, et qu’ils ont joué les États-Unis en Coupe du monde, il tient à ne pas banaliser le défi. Pour lui, cette poule « nous semble extrêmement bonne, évidemment en respectant fortement nos adversaires ».

Une poule idéale pour construire, avant un tableau final colossal

Derrière le discours poli et mesuré, une réalité saute aux yeux : cette poule donne aux Bleus une vraie marge de manœuvre. Un Japon qui essaie de trouver la bonne carburation, des États-Unis qui se battent encore pour exister au plus haut niveau, et des Samoa capables de coups d’éclat mais moins réguliers : le tirage aurait pu être bien plus compliqué. Pour une équipe souvent contrainte de gérer l’usure et la casse, la possibilité d’entrer progressivement dans le Mondial peut changer énormément de choses.

La France affrontera les Samoa pour la première fois en phase de poules d’une Coupe du Monde.

D’autant que la préparation imaginée par le staff semble parfaitement alignée avec ce scénario. Galthié insiste sur un point crucial : la France disposera de « deux semaines de plus entre la finale du Top 14 et le début de la préparation » par rapport à 2023, ce qui donnera un mois complet aux finalistes pour se régénérer. Avec ensuite quatre semaines de travail et trois matchs amicaux en Europe, le plan est clair : arriver frais, monter en intensité, puis voyager au moment optimal pour encaisser le décalage horaire australien.

Surtout, cette poule offre un terrain d’expérimentation idéal pour ajuster le plan de jeu. Le Japon propose un rugby rapide et très mobile, les Samoa amènent un défi de collisions frontal, tandis que les États-Unis auront tout à gagner en surprenant les Tricolores. Trois styles très différents, parfaits pour éprouver la polyvalence du XV de France et sa capacité à adapter ses schémas en temps réel, ce qui pourrait faire la différence lors des phases finales. Voie royale, route piégeuse ou cauchemar ? Les scénarios possibles pour le XV de France à la Coupe du monde 2027Pour rappel, quatre rencontres avaient été programmées en 2023. Il faut dire que la France affrontait la Nouvelle-Zélande d'entrée. Il fallait donc que le groupe soit prêt à en découdre dès le match d'ouverture. Cette fois-ci, la mise en route sera plus progressive.

Un parcours final « immense » : les neuf titres sur la route des Bleus

Si la phase de groupes apparaît comme une rampe de lancement idéale, la suite du chemin s’annonce vertigineuse. Le sélectionneur ne se voile pas la face : après les huitièmes, les Bleus pourraient croiser la route d’un tableau dans lequel figurent l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud. Galthié détaille sans détour : « Là, il y a neuf vainqueurs : neuf titres de champion du monde potentiellement, qui sont dans ce tableau : deux pour l’Australie, trois pour la Nouvelle-Zélande et quatre pour l’Afrique du Sud. »

On ne peut pas dire plus clairement que les Bleus pourraient marcher vers une épopée dantesque. Le sélectionneur parle d’un « parcours formidable, grandiose », et surtout « de quelque chose d’immense à défier ». On sent dans sa voix autant d'excitation que de lucidité : ce tableau n’épargnera personne. Mais il incarne exactement le genre de défi qui façonnent les grandes équipes.

Une compétition hors norme : durée, gestion physique, gestion mentale

Galthié n’a pas manqué de rappeler l’exigence unique du Mondial. Selon lui, « une Coupe du monde, c’est sûrement la plus longue des grandes épreuves sportives ». Il évoque même « quasiment deux mois de compétition », en raison du rajout d’un week-end de finales et des contraintes de récupération minimale de cinq jours entre deux matchs. Pour les équipes allant loin, il faudra disputer sept rencontres en un laps de temps qui met les organismes et les têtes à rude épreuve.

Les Bleus ont rencontré le Japon à deux reprises en Coupe du Monde, dont une lors de la dernière édition organisée en Australie en 2003.

C’est là que la gestion humaine devient déterminante. Le staff sait que les temps faibles, la récupération mentale, et la capacité à absorber les voyages comptent autant que la qualité du jeu. Prévoir un séjour suffisamment long avant le premier match – « arriver avec un délai suffisant pour s’adapter au décalage horaire » – s’inscrit pleinement dans cette logique.

La chasse au billet commence

Pour les joueurs, le message est limpide : le compteur tourne. Galthié explique que, à l’échelle mondiale, deux ans est un cycle court, mais que pour la France, il s’agit même de dix-huit mois, voire moins. « Il n’y en a pas beaucoup, des opportunités, pour montrer qu’on mérite l’avion pour l’Australie », glisse-t-il, insistant sur le fait que « c’est plus facile de ne pas être sélectionné que de décrocher ce Graal ». Les Bleus ''épargnés'', pas de 'groupe de la mort' ? Les poules de la Coupe du monde 2027 connuesLe Tournoi 2026, puis celui de 2027, feront office de juge de paix. Les places vont se jouer sur la régularité, la constance dans les gros rendez-vous, et la capacité à maintenir un niveau international avec peu de matchs. Car la France en joue finalement assez peu : « Notre saison internationale fait huit matchs », rappelle Galthié, auxquels s’ajoutent la tournée et les rencontres de la nouvelle compétition internationale. Au total, « 17-18 matchs », pas plus. D’où l’importance des tests de préparation pour arriver avec un XV huilé.

Un enjeu majeur : devenir “à jamais les premiers”

La conclusion du sélectionneur sonne comme un manifeste. « Le rugby français, l’équipe de France, ne l’a jamais fait », dit-il en parlant du titre mondial. « Notre ambition, c’est de l’atteindre, pour nous, pour les joueurs… à jamais les premiers, potentiellement. » Après la frustration de 2023, cette génération avance sans détour vers son objectif ultime. Avec cette poule favorable et un tableau final qui ressemble à une montagne sacrée, l’histoire est peut-être en train de s’écrire devant nous.

Les Bleus héritent d’une poule idéale pour construire, d’une préparation mieux pensée que jamais, et d’un tableau final aussi intimidant qu’exaltant pour un groupe qui aura plus de vécu commun qu'en 2023. Une configuration parfaite pour une équipe qui ne veut plus seulement rêver du titre : elle veut ramener la coupe à la maison.