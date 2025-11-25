5 enseignements majeurs : ce que la France doit corriger avant le Tournoi des 6 Nations

Une tournée contrastée, mais riche
La tournée de novembre 2025 se referme pour les Bleus avec deux victoires (Fidji, Australie) et une défaite contre l’Afrique du Sud (17–32). Une tournée qui est arrivée « au bon moment » selon Fabien Galthié, et qui est « très riche. Complexe, mais riche ». Le sélectionneur n’a cessé de marteler que l’équipe de France, avec seulement cinq entraînements avant le premier match, était « encore dans la partie à la 60e minute » face à ce qu’il n’hésite pas à qualifier de « meilleure équipe du moment », voire « peut-être la meilleure équipe de l’histoire du rugby ». Une manière, comme souvent, de protéger ses ouailles.
Il n’a cependant pas digéré la séquence clé : « Il a fallu une décision arbitrale, un grattage illicite de Malcom Marx, pour faire basculer la partie. Nous aurions dû obtenir une pénalité nous permettant de reprendre le score, finalement ça se retourne contre nous. » La suite, on la connaît : des avants qui reculent, un ballon porté sud-africain impossible à stopper et l’essai de la sanction. Quant au premier essai encaissé, signé Cobus Reinach, il parle d’un moment « terrible », alors que les Bleus menaient tranquillement 14–6. Le résultat d'un manque criant de repères dans le replacement.
Face aux Fidji, après un départ parfait, le XV de France a subi un long trou d’air avant de réagir. Et contre l’Australie, ce sont surtout « les nombreuses fautes d’indiscipline » qui ont pesé, notamment sur « la ligne de hors-jeu et les positions dans les rucks défensifs », concédant huit pénalités en vingt minutes. Malgré cela, le staff retient une seconde période plus cohérente.
Un laboratoire tactique assumé
Ce qui ressort de cette tournée, c’est que les Bleus se trouvent dans une phase de transformation profonde. Galthié a insisté sur l’idée que la France devait 'inventer son rugby' parce qu’elle dispose de « deux fois moins de temps que les autres grandes nations » pour construire ses animations. En réalité, le staff cherche à structurer le jeu autour de trois groupes fonctionnant simultanément : celui qui a le ballon, celui qui prépare la pression et celui qui anticipe le coup d’après.
Notre réflexion est d’avancer en essayant d’être en position de force, avec le ballon devant la défense, mais aussi avec le ballon dans le dos de la défense. Parce que le rugby ne se joue pas que sur la ligne d’affrontement, il se joue aussi dans les espaces qu’on essaie de se créer.
Une approche qui nécessite une coordination extrême dans les zones de combat, mais aussi dans les déplacements latéraux et la gestion de la profondeur. Lorsqu’il demande « comment déplace-t-on le ballon sur la latéralité, sur la profondeur ? », on comprend que l’équipe n’est pas simplement en train d’ajouter des combinaisons, mais d’essayer de repenser son rugby à partir de principes de transition permanents.
Cette tournée a aussi donc servi de laboratoire sur le plan tactique. Galthié le reconnaît : « On sait que lorsqu’on met quelque chose en place pendant une tournée de novembre, ça ne marche pas immédiatement. Il faut souvent une deuxième compétition pour que ce soit validé. Ne vous affolez pas. C’est normal. » Tout n’a pas fonctionné, mais rien n’est alarmant. Le staff veut créer un rugby capable d’être efficace même sur très peu de préparation, un défi propre aux Bleus.
Les problèmes défensifs, un chantier très technique
Le domaine défensif, en revanche, reste en retard. Et Galthié n’a pas cherché à le masquer : « Défensivement, nous avons un problème lié à notre compétence technique. » Ce n’est pas une question de volonté, mais d’exécution. Le staff a relevé un défaut récurrent sur la zone plaqueur–plaqué : « Nos joueurs se relèvent plutôt que de roll away. C’est lorsqu’ils se relèvent qu’ils sont en position de hors-jeu et ce mouvement doit devenir un réflexe acquis. »
Dans les vidéos de la tournée, on observe précisément ce phénomène. Un plaqueur au sol qui se relève d’un côté, un soutien adverse qui arrive lancé, l’arbitre qui sanctionne immédiatement. Le double plaquage, fondamental dans le tiers central, manque lui aussi de coordination. « Qui va aux jambes ? Qui va en haut ? » demande Galthié. Ces détails, invisibles pour la plupart des supporters, expliquent en grande partie l’augmentation du nombre d’essais concédés : 3,1 par match cette année, contre 1,9 auparavant.
Pour autant, tout n’est pas sombre. L’attaque progresse nettement : « Aujourd’hui, c’est 4 essais par match sur l’année 2025. Nous avons donc progressé », rappelle Galthié. Les 14 essais marqués en trois matchs montrent une équipe qui, malgré les trous d’air, n’a rien perdu de son sens du mouvement.
Les impacts : un groupe qui réagit, des jeunes qui bousculent
La tournée a également permis d’éclaircir quelques hiérarchies, notamment chez les joueurs critiqués, et de tester de nouveaux profils en vue de la Coupe du monde 2027. Si l'ossature du groupe est globalement connue, les Bleus ne sont pas à l'abri d'une ou plusieurs absences qui pourraient bousculer les lignes et les certitudes.
Le sélectionneur apprécie particulièrement la manière dont certains cadres ont répondu : « La réponse de Romain hier, elle est claire. Romain se sacrifie pour le collectif, il joue pour l’équipe. » Même satisfaction pour Régis Montagne, ancien joueur de Pro D2 devenu pilier international : « Il monte en puissance et nous croyons en lui. »
Derrière cette colonne vertébrale, de nouveaux talents arrivent avec fracas. Galthié cite volontiers Kalvin Gourgues, dont l’entrée contre l’Australie a marqué les esprits, mais aussi Fabien Brau-Boirie, Gaël Dréan, Esteban Capilla, Lenni Nouchi ou encore Pierre-Louis Barassi. « Hallucinant, non. Il y a du potentiel », dit-il en parlant du vivier au poste de centre, avant de rappeler que la France est loin d’être la seule à disposer de talents à ce poste.
Cette montée en puissance ouvre des perspectives intéressantes pour le Tournoi. Le sélectionneur estime que « 80 % des joueurs du groupe actuel » peuvent prétendre aller au Mondial, mais prévient : « D'ici à deux ans, il y aura aussi un delta. On ne peut pas tout calculer. » La concurrence sera rude, mais saine.
Le 6 Nations se jouera… avant même le rassemblement
Le point le plus important pour Galthié ne se situe pourtant ni dans le jeu, ni dans le bilan brut. Il pose la question qui conditionne tout : « Où seront nos joueurs les huit prochaines semaines, jusqu’au début du Tournoi des 6 Nations ? » La réponse est simple : en club. Il espère que cette période sera mise à profit « pour le XV de France, et pour le championnat ».
En clair : si les joueurs gardent à l'esprit les mêmes détails techniques — roll away, discipline au sol, précision du double plaquage — alors les Bleus arriveront fin prêts. Si ce n’est pas le cas, les mêmes défauts ressurgiront. Toute la progression du groupe lors des prochains mois dépend donc du travail quotidien en Top 14 et en Champions Cup. C’est une équation que le staff connaît parfaitement, mais qui reste difficile à maîtriser.
Cette tournée n’a pas offert toutes les réponses, mais elle a donné beaucoup d’indices. Elle a montré ce qui fonctionne, ce qui manque encore, et ce qui peut faire basculer les Bleus dans la bonne direction avant le 6 Nations 2026. « Nous pouvons faire mieux », promet Galthié. On veut bien le croire : les fondations sont là, les talents aussi, et l’histoire n’est qu’à son début.
ULYSSE 689
Au sujet du placage : Bien regarder ce que font les sudaf. Le plaqueur essaie immédiatement de perturber le ruck adverse en formation en exerçant une poussée licite pour aller au-delà du ballon.
Amis à Laporte
"ce que la France doit corriger avant le Tournoi" ? Galthié et son staff peut-être ?
potemkine09
Est-ce que quelqu'un de plus doué que moi pourrait lui expliquer l'intelligence situationnelle ?
Jacques-Tati-en-EDF
Pour Galtoche l'intelligence situationnelle se traduit dans les situations d'interview: dans cette situation, il enfume les journalistes avec intelligence et arrive à s'en sortir
potemkine09
Pour ceux qui ne l'ont pas lu, Ovale Masqué sur France-Australie (j'aime beaucoup les memes, en particulier le dernier)
Mickey duc
Le point positif c’est qu’on a des joueurs d’exception c’est clair.
En revanche une défense pareille à ce niveau c’est très inquiétant... ćest plus que du travail qu’il faut faire, c’est revoir toute l’orga.
La discipline c’en est grave... un excès d’engagement ça arrive mais des hors jeux de ligne sur des rucks à ce niveau on croit rêver... Le rugby a des règles bien plus complexes ça c’est la base...
Et les ballons hauts ? En 2023 on se fait prendre par l’afs la dessus; en 2025 on est toujours aussi fébrile.... il s’est passé quoi en deux ans ?
Jacques-Tati-en-EDF
Quand il dit : "Comment déplace-t-on le ballon sur la latéralité, dans la profondeur ?" ... Si je comprends bien cette phrase, ça veut dire qu'il se pose la question maintenant ... Que c'est un axe de travail actuel ...
Donc qu'il ne se la posait pas avant ? (Juste le truc principal au rugby avec une ou deux autres choses quoi ... )
Dites moi que c'est moi qui n'ait pas compris ... Ou que je suis mesquin ... 😭
Amis à Laporte
C'est profond ce que tu dis !
RNP
C'est le nouveau guimick de com. de Galthié comme nous avons eu droit à l'intensité courrue et l'intensité combattue l'année dernière (comme si c'était la trouvaille de l'année) ... les journalistes se pament et le grand public à l'impression d'écouter un génie.
Même sujet sur le roll away ou le placage à deux, c'est bien connu que les joueurs de l'EDF sont entrainés par des peintres en club et n'ont absolument pas l'habitude de l'arbitrage européen puisqu'ils sont justes pour la majorité d'entre eux Champions d'Europe sur les 5 dernières années (ce qui est un manque d'expérience certain comparée à l'immense palmarès international de notre entraineur en chef et de ses adjoints).
Je pense que le mec s'est fixé comme challenge de se foutre le plus possible de la gueule du monde pour voir à quel moment y a un mec qui va lui demander en conférence de presse d'arrêter de dire des c*nneries 😉
Jacques-Tati-en-EDF
Idem quand il dit "Parce que le rugby ne se joue pas devant la ligne d'affrontement mais il se joue dans les espaces qu'on peut se créer ..." (ou un truc comme ça)
On croit rêver ! C'est une blague ça ... J'y crois pas ... Il découvre vraiment ça ou il blague ?
Dites moi que je me trompe ou que je suis mesquin !!
Mickey duc
Avec le hors jeu de ligne sur un ruck. ... impensable d’avoir été pris sur ça à ce point ... Ça aussi c’est la base !
Et qu’on me dise pas que c’est parce qu ils ont pas joué ensemble ! Quand même pas compliqué de se placer seul
Jak3192
Déjà que voir ce que propose ce coach pour les matches, lire ses explications... 🙄
Ce qui me fascine, c'est que "ses" gars qui jouent dans les plus grands clubs d'Europe titrés n'aient pas les fondamentaux nécessaires pour jouer en EdF. 🤔
Je comprends de moins en moins ce que fou.tent les joueurs dans les clubs aux entrainements.
Avec tout ça, moi, je comprends encore plus que je ne comprenne rien au rugby. 😄
Pianto
au niveau international, tout va plus vite, les petits flottements deviennent des erreurs manifestes. Les adversaires sont plus précis plus puissants, il faut être parfait. En club, il y a de la marge, on peut se permettre certaines largesses.
Il arrive qu'il y ait des matchs de club avec presque la même intensité, presque le même niveau d'opposition qu'en bleu c'est genre quand tu joues le Leinster, Northampton...
Mais le Leinster est moins bon que l'Irlande, Northampton est moins bon que l'Angleterre et Toulouse, Bordeaux ou La Rochelle sont moins bons que l'équipe de France.
Il faut franchir un cap de plus dans la concentration, la précision, l'intensité et peut-être que nos joueurs, à force d'entendre qu'ils jouent dans le meilleur championnat du monde, qu'ils dominent l'Europe, etc. se mettent à croire qu'il leur suffit de jouer au niveau club.
Mais ce n'est pas assez.
Pianto
(je savais en l'écrivant que ça ne plairait pas du tout aux supporters toulousains)
RNP
Toulouse et Bordeaux moins forts que l'Angleterre ... à mon sens ça reste à voir. Mais pour reprendre les propos de @Jak3192, certes le niveau international est plus exigeant mais sauf à croire que les entraineurs de clubs sont tous des peintres, le roll away ou le placage à deux sont des sujets travaillés et re travaillés. Idem pour la ligne de hors jeu.
Au bout du bout, mon sentiment est que cette équipe a perdu un peu de confiance en elle et que le sélectionneur et ses adjoints n'arrivent pas clairement pas à lui en redonner. J'ai même tendance à croire qu'ils ont aggravé les choses avec les changements permanents de mode de fonctionnement qu'ils impulsent. Alldritt est un coup dans les tribunes, un coup capitaine. Idem pour Fickou. Par contre, Tao qui fait trois matchs sans intérêt est sélectionné sur les 3 matchs. Gailleton est dans les tribunes puis sur le banc et est renvoyé chez lui pour faire jouer le jeune Gourgues qui est certes un joueur talentueux avec plein de potentiel mais qui doit d'abord se faire les dents à Toulouse. Idem pour Montagne, le mec n'a même pas 10 feuilles de match comme titulaire en Top 14 et le mec est titulaire pour les 3 matchs de la tournée.
On verra pendant le tournoi si le retour probable de Dupont ré insufle une plus grande confiance mais en l'état, je sens qu'on va avoir droit à de nouvelles explications alambiquées de notre sélectionneur favori sur l'intensité combattue, momentum, flêche du temps et autre bullshit 😉
potemkine09
Toulouse, Bordeaux ou La Rochelle sont moins bons que l'équipe de France.
A voir.
Jacques-Tati-en-EDF
Pas du tout sûr que l'intensité, la qualité et le jeu soit moindre en club actuellement. Pour certains matchs oui (AFS - NZ - Irlande ....) mais après ... le match des Fidjis c'était du niveau de pro D2 avec tout le respect que j'ai pour les Fidjis mais j'y mets aussi la France.
Je pense que certains matchs de C Cup (finale 2025 par exemple) ou de top 14 peuvent avoir une vraie grosse intensité.
Jacques-Tati-en-EDF
Ronnie64
'D'ici à deux ans, il y aura aussi un delta'
Pitin à l'inverse de notre système défensif, les voix de Galthié sont et demeurent impénétrables. ⛔
Delta Quézako ?
Jacques-Tati-en-EDF
Pourtant le delta c'est l'alpha et l'oméga du rugby !!
Amis à Laporte
Delta du Nil hiliste ?
Jak3192
Un truc
😅