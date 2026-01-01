Mauvaka et Marchand touchent la perfection : personne au monde ne fait mieux dans ce domaine

La doublette initiale du XV de France et du Stade Toulousain est l’une des plus efficaces de l’année dans ce secteur, selon Stats Perform.

Bientôt de retour de blessure, Peato Mauvaka ne terminera cependant pas meilleur talonneur de l’année. C’est son coéquipier en Bleu et au Stade Toulousain, Julien Marchand, qui décroche ce titre.

Dans ce domaine précis, et compte tenu des qualités très différentes de ces deux joueurs, il reste difficile de départager lequel est le meilleur.

Mais sur ce secteur, la France peut dormir sur ses deux oreilles : avec un taux de réussite frôlant les 100 %, c’est dire l’efficacité des deux Tricolores.

Après 8 mois d’attente, pourquoi le retour imminent de Peato Mauvaka est une vraie bonne nouvelle ? Marchand et Mauvaka meilleurs lanceurs de l’année 2025

Voilà un titre ô combien primordial pour un talonneur : avec un taux de réussite aussi élevé, les deux Tricolores du Stade Toulousain peuvent se targuer d’être parmi les meilleurs au monde à ce poste.

Dans le jeu, leur influence ne fait plus l’ombre d’un doute. Même si Guillaume Cramont et Thomas Lacombe ont su pallier l’absence de Peato Mauvaka, blessé depuis plus de huit mois, on a pu assister au retour en force de Julien Marchand, très actif aussi bien avec les Bleus qu’en club.

D’ailleurs, avec un taux de réussite de 98,4 %, Marchand domine dans ce domaine, talonné par Mauvaka, qui affiche 97,5 % en 10 rencontres. Bref, si son retour semble imminent, Mauvaka aura la lourde tâche de concurrencer Julien Marchand, indétrônable ces derniers mois.

Par ailleurs, si la France peut se targuer d’avoir l’une des touches les plus efficaces du circuit mondial, du moins sur le plan statistique, c’est, selon Laurent Sempéré, grâce à des lanceurs extrêmement précis. Il l’avait confié à L’Équipe avant la rencontre face aux Springboks.

Notez que le meilleur joueur de l’année 2025, Malcolm Marx, n’est pas nommé dans cette catégorie. Le Springbok, fort de 87 sélections et de 26 essais, a porté son équipe jusqu’au double sacre mondial.

Une prouesse qui force le respect, car même s’il n’est pas le meilleur dans ce domaine précis, Malcolm Marx déploie une énergie complètement dingue. Face à la France, il a joué 77 minutes, un fait très rare à ce niveau.

Cherry complète le podium devant Dee et Di Bartolomeo

Derrière nos deux Français, on retrouve le talonneur de Vannes, Dave Cherry, avec un taux de réussite de 96,1 %. International à 16 reprises depuis 2021, il est titulaire avec le leader de Pro D2 et pourrait même figurer dans la prochaine liste pour le Tournoi des 6 Nations. Il avait déjà fait le déplacement la saison dernière.

Le 4ᵉ meilleur lanceur se nomme Elliot Dee, avec 95,7 % de réussite dans ce secteur. Le joueur des Dragons RFC devrait lui aussi porter très certainement les couleurs du Pays de Galles lors du prochain Tournoi, à condition qu’il soit de retour de blessure.

Enfin, l’Italien Tommaso Di Bartolomeo ferme ce top 5 avec un taux de réussite de 94,3 %. De bonne augure pour ce jeune joueur de 25 ans, qui pourrait intégrer ce classement s’il continue sur cette lancée.

Le joueur des Zebre de Parme pourrait découvrir le Tournoi 2026 si ses performances attirent l’œil de Gonzalo Quesada.