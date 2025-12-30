Après 8 mois d’attente, pourquoi le retour imminent de Peato Mauvaka est une vraie bonne nouvelle ?

Huit mois après sa blessure au genou, Peato Mauvaka touche au but. De retour avec le groupe, le talonneur du Stade Toulousain se rapproche du terrain.

Peato Mauvaka, enfin le bout du tunnel

Huit mois après sa grave blessure au genou, Peato Mauvaka touche enfin au but. Dimanche soir, avant la réception de La Rochelle, le talonneur du Stade Toulousain s’est échauffé avec le groupe, signe très fort envoyé par le staff. Via Canal +, le préparateur physique toulousain a indiqué que « tous les voyants sont au vert » et que Mauvaka était « vraiment très en forme ». Une image qui n’est pas passée inaperçue, tant le joueur semblait proche d’un retour sur le pré. Reste désormais à savoir quand et comment ce come-back va s’opérer, alors que Toulouse enchaîne USAP, Saracens et Sale en l’espace de quinze jours. ‘‘Qui va aller prendre une branlée en finale contre le Stade Toulousain ?’’ : Toulouse choque le TOP 14

Un retour scruté de près à Toulouse

Si Mauvaka n’a pas encore retrouvé la compétition officielle, son retour progressif dans la vie du groupe est une excellente nouvelle pour Ugo Mola. En son absence, Julien Marchand a repris les commandes au talon, avec l’autorité et la régularité qu’on lui connaît. Une situation presque inversée par rapport à l'année dernière, où Mauvaka était installé comme le numéro 1. Cette concurrence, loin de fragiliser le poste, l’a renforcé. Marchand l’a lui-même expliqué à plusieurs reprises : ici, l’ego passe après le collectif. Et le Stade Toulouse a désormais le luxe de pouvoir gérer deux internationaux de très haut niveau au même poste.

Pourquoi Mauvaka était devenu incontournable

Avant sa blessure, Peato Mauvaka avait franchi un cap. Plus solide en mêlée, toujours aussi explosif dans le jeu courant, il s’était imposé comme une arme offensive redoutable, aussi à l’aise dans les zones de combat que ballon en main. En club comme avec le XV de France, son profil très mobile avait souvent fait la différence, au point que certains observateurs le considéraient déjà comme le talonneur numéro 1 des Bleus. Son absence prolongée n’a donc pas seulement été un coup dur pour Toulouse, mais aussi pour l’équipe de France.

Une gestion fine du timing de reprise

Reste la grande question : quand revoir Mauvaka en match ? Ce samedi à Perpignan, pour la 14e journée de Top 14, un retour sur le banc n’est pas exclu, mais rien n’est acquis. Le staff toulousain sait qu’il n’aura que peu de temps pour remettre son talonneur dans le rythme. Derrière l’USAP, Toulouse se rendra chez les Saracens en Champions Cup avant de recevoir Sale, deux rendez-vous européens très exigeants. Ensuite viendra Pau, solide dauphin en championnat, avant que les internationaux ne prennent la direction de Marcoussis. Dans ce contexte, Mauvaka pourrait être retenu puis libéré en milieu de semaine pour retrouver la compétition face à Bayonne, un scénario déjà envisagé.

Ce que ça change pour le Stade Toulousain

Pour Toulouse, le retour imminent de Mauvaka est une bénédiction. Après avoir récupéré Antoine Dupont, le club voit revenir un autre joueur capable de faire basculer un match. Et s'il est aussi remonté que le demi de mêlée, ça promet. Cela offre aussi plus de latitude dans la gestion des temps de jeu de Marchand, précieux mais très sollicité (11 matchs, 10 titularisations). Dans un calendrier surchargé, pouvoir alterner sans perdre en qualité est un avantage considérable dans la course aux phases finales. XV de France. ''Je me freine un peu'', le plan (très) réfléchi de Peato Mauvaka pour revenir au top

Une excellente nouvelle pour les Bleus

Côté équipe de France, cette reprise tombe à point nommé. Les Bleus débuteront le Tournoi des 6 Nations 2026 face à l’Irlande le 5 février, et le poste de talonneur sera scruté de près. La montée en puissance de Mauvaka, même express, permettrait au staff tricolore d’aborder cette échéance avec deux options crédibles et complémentaires. Marchand pour la fiabilité et le leadership, Mauvaka pour l’impact et la vitesse : une concurrence saine qui élève le niveau général.

Le luxe d’une concurrence assumée

Peato Mauvaka ne reviendra pas dans l’ombre, ni avec un statut figé. À Toulouse comme en équipe de France, il revient dans un environnement exigeant, mais protecteur, où la concurrence est vécue comme une force. S’il n’est pas encore sur la feuille de match, son retour est imminent. Et dans une saison aussi dense, ce genre de renfort peut tout changer. Pour le Stade, pour les Bleus, et pour le rugby français.