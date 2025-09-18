XV de France. ''Je me freine un peu'', le plan (très) réfléchi de Peato Mauvaka pour revenir au top

Le Stade Toulousain et le XV de France attendent son retour. Mais Peato Mauvaka, victime d’une rupture des croisés, prend son temps.

Blessé en avril dernier, Peato Mauvaka poursuit sa rééducation après sa rupture du ligament croisé du genou droit. Le talonneur international du Stade Toulousain a été opéré il y a moins de quatre mois, mais rassure : "Tout va très bien. Je suis en avance sur le protocole de reprise", confie-t-il à L’Équipe. Malgré cette progression rapide, pas question pour lui de brûler les étapes.

Un retour qui prendra le temps qu’il faut

"Je prends mon temps comme me le conseillent pas mal de coéquipiers passés par cette blessure, notamment Anthony Jelonch. Je me freine un peu", explique Mauvaka. Un conseil avisé de la part du 3e ligne qui est en pleine bourre actuellement avec son club. Et qui devrait enchaîner avec les Bleus. En quoi le retour en trombe d’Anthony Jelonch est une aubaine pour le XV de France ?Le talonneur, cadre du XV de France, sait à quel point une rechute peut coûter cher, et s'inspire donc des parcours de ceux qui sont passés par là. Le timing envisagé ? "Courant novembre", souffle-t-il, sans pression.

Son moteur du moment, c’est aussi sa nouvelle vie de papa. "Sans mon fils à la maison, j'aurais voulu reprendre plus tôt. Mais avec le petit, je ne vois pas le temps passer, les journées sont bien chargées." Une manière aussi d’aborder cette période de convalescence avec un mental apaisé, loin de la frustration habituelle qui accompagne souvent ce type de blessure.

"J'ai senti mon genou lâcher..."

Le coup dur est survenu à l’entraînement, à quelques jours seulement de la demi-finale de Champions Cup. "L'action était terminée, mais comme j'étais à cinq mètres de la ligne, j'ai continué jusque dans l'en-but. J'ai tout de suite compris que c'était grave." Le cœur battant, littéralement, Peato ressent immédiatement que son corps vient de lâcher. RUGBY. Dupont, l’autre dimension : quand le meilleur joueur du monde devient entrepreneurAvant cela, tout roulait. "J'étais en pleine forme… Tous les voyants étaient au vert." Sa compagne, Chloé, veillait même à ses nuits pour qu’il soit au top physiquement, comme il le raconte au quotidien sportif. Le destin en a voulu autrement, mais Mauvaka garde la tête froide.

Un retour très attendu en club… et en Bleu ?

Absent des phases finales, le talonneur aura manqué à son équipe, qui compte bien sur lui pour la suite. Sa puissance, sa justesse dans le jeu courant et sa science de la mêlée manquent au paquet toulousain. Surtout, son retour va avoir un effet positif sur tout le groupe. Certains observateurs le voit même comme une recrue de luxe à l'instar d'Antoine Dupont.

Pour rappel, le demi de mêlée, qui a subi lui aussi une blessure au genou, prend également son temps pour revenir. Il ne devrait pas être présent pour les tests de novembre avec le XV de France. Préférant revenir à 100 % voire 200 % pour éviter tout risque de rechute et être au sommet de sa forme en vue de la Coupe du monde.

Si tout se passe bien, Mauvaka pourrait pointer le bout de son nez à l’automne. Et pourquoi pas, s’il enchaîne les feuilles de match, retrouver les Bleus pour le prochain Tournoi ? Rien ne presse, mais tout reste ouvert. Comme troquer le numéro 2 pour le 12 et évoluer au centre avec Toulouse. Stade Toulousain. Peato Mauvaka au centre ? Le défi (pas si absurde) que Mola ne balaie pas d’un revers