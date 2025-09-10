En quoi le retour en trombe d’Anthony Jelonch est une aubaine pour le XV de France ?

Le Toulousain Anthony Jelonch a débuté sa saison 2025/2026 sur la lancée de sa dernière finale de Top 14 monumentale.

Si le Stade Toulousain s’est imposé à Clermont lors de la première journée de Top 14 (24 à 34), il le doit en bonne partie à 2 cadres qui ont remis de l’ordre dans la maison rouge et noire grâce à leur expérience et leur savoir-faire.

Thomas Ramos a assuré dans le fond du terrain, fut précis face au but et a distillé quelques gestes de folie, dont cette passe au pied de l’extérieur du soulier qui permettait à Dimitri Delibes de planter l’essai de la gagne, après un petit exploit. Mais au cœur du jeu, au charbon et à la mine, c’est comme souvent Anthony Jelonch qui s’est démarqué.

Bien aidé par son compère François Cros, le Gersois a débuté sa saison 2025/2026 sur la lancée de sa finale de Top 14 2025 monumentale. Soit avec beaucoup d’entrain, de robustesse et d’expérience.

Au-delà de son agressivité de tous les instants et de sa rudesse intacte sur les contacts, c’est lui qui transperça la défense clermontoise d’une charge rageuse, plein champ, avant de servir Paul Graou en fixant le dernier défenseur après le quart d’heure de jeu.

Lundi aussi qui signa une passe sur un pas judicieuse puis inscrivit l’essai décisif de son équipe, en force, à 10 minutes du terme. Bref, le capitaine toulousain fut immense, sur la pelouse de Marcel-Michelin. "Je suis plutôt en grande pompe en ce moment, ça me réussit, je suis content et j'espère que ça va continuer", lançait-il avec son sourire caractéristique à son pote Sacha Valleau pour le micro de Canal Plus.

Titulaire en Bleu en novembre ?

De quoi lui permettre de regagner une place de titulaire avec le XV de France d'ici au mois de novembre, s’il poursuit sur sa lancée ? Si le trio Cros / Boudehent / Alldritt, privilégié par Fabien Galthié depuis un petit moment maintenant, a très bien fonctionné lors de la dernière année, la forme de Jelonch - qui avait disputé 3 fois 30 minutes lors du Tournoi 2025 - va apporter de l’émulation.

D’autant que l’habituel numéro 7 Paul Boudehent débute cette nouvelle saison dans la peau d’un 2ème ligne avec La Rochelle, ce qui pourrait changer pas mal de choses en vue du mois de novembre et de l’équilibre titulaires/finisseurs, si cela venait à perdurer.

Ainsi et même s’il faudra aussi tenir compte du retour de blessure à venir de Charles Ollivon et du fait qu’Alexandre Fischer a marqué les esprits lors de la tournée d’été en Nouvelle-Zélande, Anthony Jelonch pourrait retrouver une place de titulaire en Bleu perdue depuis le Tournoi 2023, et sa première grave blessure au genou.

A 29 ans désormais, fort d’un gros bagage, de titres en club et de 33 sélections et 5 années de présence en Bleu, le grand ami d’Antoine Dupont semble en tout cas arriver à maturité. Un terme qu’apprécie tout particulièrement Fabien Galthié…