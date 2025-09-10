TOP 14. ''Classe mondiale'', Ramos, Ntamack et les clés du jeu du Stade Toulousain : Mola savoure (sans être surpris)

Ugo Mola n’est pas homme à distribuer les fleurs à la légère. Mais après Clermont, il a salué le niveau stratosphérique de Ramos… et le retour aux affaires de Ntamack.

Le Stade Toulousain n’a pas tremblé ce week-end à Clermont. Une victoire convaincante dans un Michelin qui n’a pourtant jamais été une terre facile. Et au-delà du succès collectif, Ugo Mola a tenu à souligner les prestations XXL de ses deux cadres : Thomas Ramos et Romain Ntamack. Deux noms qui résonnent fort à Toulouse… et en Bleu.

« Classe mondiale » pour Ramos

En conférence de presse via La Dépêche, le manager toulousain n’a pas tari d’éloges sur son arrière. « Thomas, vous le connaissez. Il est en maîtrise de son activité, de son poste, de son statut. » Avant de lâcher la phrase qui fera sourire les supporters du XV de France : « Il a été longtemps un joueur de classe internationale… je crois qu’il bascule dans l’autre ère, celle de classe mondiale. » Rien que ça. TOP 14. Mola prévient ses concurrents : ''On n'a pas encore mis notre rugby en place''Face à l’ASM, Ramos a récité son rugby avec calme et lucidité. Jeu au pied chirurgical, relances propres, et surtout une gestion millimétrée du tempo du match. Un métronome dans le fond du terrain, qui semble plus que jamais prêt à reprendre les clés du jeu tricolore en novembre prochain, même avec le numéro 15 dans le dos.

Ntamack : retour aux affaires

Autre motif de satisfaction pour le staff rouge et noir, et sans doute pour Fabien Galthié : le retour en forme de Romain Ntamack. « Il a fait un match d’ouvreur propre, classique », a salué Mola. Avant d’ajouter, taquin : « Il a joué avec le genou de Jérôme Cazalbou pendant une saison et demie… maintenant qu’il a récupéré le genou de Romain Ntamack, ça va un peu mieux. »

Le demi d’ouverture toulousain a retrouvé de la fluidité dans ses prises d’initiative, bien aidé par la complicité évidente avec Ramos. Les deux hommes ont piloté le jeu toulousain avec maîtrise, alternance et intelligence.

De bon augure pour les Bleus

À deux mois des tests de novembre, le staff du XV de France peut se frotter les mains. Entre un Ramos au sommet de son art et un Ntamack revanchard, les voyants repassent au vert. En attendant le retour programmé d’Antoine Dupont des États-Unis, il nous tarde de revoir les "premiums" sur le pré avec le XV de France pour recevoir les nations du sud. TOP 14. Record ! Toulouse attire plus que jamais… même quand le match ne compte ''pas encore''Reste à savoir à qui Fabien Galthié donnera les clés du camion bleu cet automne. Outre les Toulousains, il ne faut pas oublier le Bordelais Jalibert dont les performances avec l'UBB ont été remarquables avec un premier titre européen. Avec l'absence possible de Maxime Lucu pour les premiers tests, on peut imaginer que Ntamack sera titulaire avec Nolann Le Garrec à ses côtés.