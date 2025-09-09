TOP 14. Record ! Toulouse attire plus que jamais… même quand le match ne compte ''pas encore''

Le Top 14 a repris… et il a déjà fait tomber un record d’audience ! Plus de 850 000 fans devant ASM – Toulouse dimanche soir sur Canal+. Le rugby n’a jamais autant captivé.

Le Top 14 n’a pas traîné pour faire parler de lui : 853 000 téléspectateurs étaient devant Canal+ dimanche soir pour le choc ASM – Stade Toulousain. Un match spectaculaire qui a battu le record d’audience de la saison régulière… dès la première journée ! VIDÉO. Le Stade Toulousain renverse Clermont dans un match spectaculaire

Des chiffres qui confirment l’engouement

Pour rappel, le précédent record datait de février dernier avec 772 000 personnes pour Toulouse – UBB. Un match référence, certes, mais qui vient de se faire doubler par une première journée survoltée.

Le TOP14 démarre très fort sur @canalplus @ASMOfficiel / @stadetoulousain bat le record de saison régulière de la saison dernière dès la première journée !



Rdv pour la 2e journée dès ce samedi 13 septembre sur les chaînes @CanalplusRugby pic.twitter.com/J0fjCAkpsQ — CANAL+ group (@canalplusgroupe) September 8, 2025

Et ce n’est pas un coup isolé : 695 000 téléspectateurs étaient déjà devant le match UBB – La Rochelle la veille, preuve que le championnat a attaqué pied au plancher.

Toulouse, aimant à caméras

Déjà en progression de +10% la saison passée sur le créneau du dimanche soir, les audiences du Top 14 sur Canal+ continuent leur envolée. La tendance s’était affirmée avec une phase finale record (1,03 million en moyenne, +23% vs 2023), et notamment deux demi-finales historiques côté audience.

Faut-il s’étonner que Toulouse soit encore au cœur du record ? Pas vraiment. Avec une machine bien rodée, des talents qui attirent l’œil, et un jeu toujours spectaculaire (même si Mola annonce qu’ils ne sont "pas encore prêts"), le Stade est un aimant à caméras. TOP 14. Mola prévient ses concurrents : ''On n'a pas encore mis notre rugby en place''

Une saison qui s’annonce brûlante

Mais le succès ne vient pas de Toulouse seul. Clermont, malgré la défaite, a joué crânement sa chance, porté par un public chaud bouillant. L’affiche avait tout pour séduire… et même un petit coup de gueule d’Urios avant la partie pour faire monter la sauce. Top 14. ‘‘Il faut que ça s’arrête !’’, Urios peste contre les démonstrations du Stade Toulousain à ClermontSi la première journée donne le ton, cette saison 2025-2026 du Top 14 pourrait bien être celle de tous les records. Niveau jeu, intensité… et visiblement aussi côté audience. Canal+ peut se frotter les mains, et les fans aussi. Le rugby français n’a jamais autant captivé.