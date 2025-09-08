VIDÉO. Le Stade Toulousain renverse Clermont dans un match spectaculaire
Ramos magicien, Jelonch patron : Toulouse lance sa saison en costaud à Clermont. crédit photo : screenshot Canal +
Le Stade Toulousain a parfaitement lancé sa saison en s’imposant sur la pelouse du Marcel-Michelin (24-34), emmené par un Thomas Ramos étincelant et un Anthony Jelonch en capitaine exemplaire.

Clermont et Toulouse ont clôturé la première journée du Top 14 avec un choc digne d’un mois de phases finales.

Au Marcel-Michelin, les Jaunards espéraient frapper un grand coup face au triple champion de France en titre. Mais une nouvelle fois, c’est le Stade Toulousain qui a imposé sa loi (24-34), confirmant son statut de bête noire des Auvergnats.

Une entame réussie pour les locaux

Le décor était planté dès les premières minutes. Fidèle à son ADN, Clermont appuyait fort sur le secteur du ballon porté. Résultat immédiat : Barnabé Massa s’écroulait derrière la ligne pour ouvrir le score (5-0, 6e). Quelques minutes plus tard, Harry Plummer, tout juste arrivé en Auvergne, ajoutait trois points et donnait huit longueurs d’avance à ses nouveaux coéquipiers (8-0, 10e). Une entame idéale pour les hommes de Christophe Urios, agressifs dans le combat et précis dans l’occupation.

Mais en face, Toulouse n’a pas trois Brennus consécutifs dans la poche par hasard. Profitant de l’indiscipline adverse et de l’exclusion temporaire d’Ojovan, les Haut-Garonnais inversaient la tendance en un éclair. Sur une charge dévastatrice d’Anthony Jelonch, Paul Graou concluait sous les poteaux (8-7, 18e). Dans la foulée, Guillaume Cramont alourdissait la marque après une touche bien exploitée (8-14, 23e). Malgré deux nouvelles pénalités de Plummer, Ramos redonnait l’avantage aux siens avant la pause (14-17).

Toulouse déroule après la mi-temps

Le deuxième acte offrait alors une intensité encore supérieure. À la 47e minute, Thomas Ramos, déjà impeccable au pied, illuminait la soirée d’un geste génial. Pressé par la défense clermontoise, l’arrière tricolore décochait une passe au pied de l’extérieur parfaitement ajustée pour Delibes. L’ailier finissait le travail après un slalom plein de panache (17-24). Clermont, valeureux, répliquait par un essai en force d’Akhaladze (24-24, 53e). Le public du Michelin pouvait encore y croire.

Mais la mécanique toulousaine allait une nouvelle fois faire la différence. Ramos, toujours chirurgical, ajoutait trois points (24-27, 62e), avant que Jelonch, capitaine exemplaire, n’enfonce le clou en puissance pour sceller le sort du match (24-34, 72e). Clermont poussa dans les dernières minutes pour arracher un bonus défensif, sans succès.

Top 14. ‘‘Il faut que ça s’arrête !’’, Urios peste contre les démonstrations du Stade Toulousain à ClermontTop 14. ‘‘Il faut que ça s’arrête !’’, Urios peste contre les démonstrations du Stade Toulousain à Clermont

Les Rouge et Noir repartent donc avec une victoire solide, déjà pleine de maîtrise malgré une préparation tronquée et plusieurs absents majeurs. De quoi confirmer que ce Stade Toulousain, tantôt pragmatique, tantôt flamboyant, reste le maître du championnat. L’ASM, généreuse mais encore friable dans la gestion, devra corriger rapidement le tir avant un déplacement périlleux à La Rochelle.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

Mouais, Clermont montre déjà ses limites. Mais comme je l'ai déjà écrit dans un autre commentaire, je suis heureux que l'ASM participe activement au succès du Stade dans le TOP14 😉 🙂

  • il y a 45 secondes

Derniers articles

 News
TOP 14. ''Ce n'est pas normal à ce niveau-là'' : Urios furieux charge ses joueurs après la défaite face à Toulouse
News
RUGBY. Sur un dossier chaud, un président de Top 14 charge le Stade Toulousain !
News
Top 14. Un risque de gros bobo pour Tuilagi ? Le titan catalan au repos…
News
2,02 m et 132 kg, ce Français colossal est-il enfin prêt à surprendre le Top 14 ?
News
Top 14. ‘‘Il faut que ça s’arrête !’’, Urios peste contre les démonstrations du Stade Toulousain à Clermont
News
Top 14. VIDÉO. 20/20 en filouterie, Page-Relo scelle la victoire de l’UBB contre La Rochelle
News
TOP 14. Avec Ramos, Meafou, Ntamack, Jelonch… le Stade Toulousain ne se déplace pas en touriste à Clermont
News
TOP 14. Première victoire depuis 1970 ! 'Bande de m***' vs 'victoire maîtrisée' : deux ambiances après Perpignan-Bayonne
News
'Dupont bashing', rééducation à l’étranger : où est vraiment Antoine Dupont ? Mola répond cash
News
TOP 14. Le Garrec à la baguette, Botia en 6 et Vunivalu sur une aile, la compo rochelaise pour défier l'UBB