Un geste fou, une sanction logique : Janick Tarrit au frigo plusieurs semaines, comme Hastoy
On connait la durée d'indisponibilité de Janick Tarrit et Antoine Hastoy, ils manqueront plusieurs semaines de championnat. ©LNR
La commission de discipline a tranché, le talonneur du Racing ratera des matchs importants, tout comme deux éléments de La Rochelle.

Les rapports de la commission de discipline sont tombés hier pour plusieurs membres des élites françaises. Auteur d’un geste qualifié de brutalité, Janick Tarrit devrait manquer plusieurs confrontations importantes avec le Racing 92.

Il n’est pas le seul à être passé devant la commission : Antoine Hastoy et Ronan O’Gara connaissent également désormais la durée de leur indisponibilité après le carton rouge reçu face à Pau il y a quelques semaines.

Pour autant, l’absence de Janick Tarrit pourrait être la plus lourde de conséquences pour son équipe, car derrière lui, la concurrence ne se bouscule pas au portillon…

Dupont, Ntamack, Ahki, Toulouse prêt à recevoir une solide équipe du Racing 92Dupont, Ntamack, Ahki, Toulouse prêt à recevoir une solide équipe du Racing 92Janick Tarrit absent jusqu'en janvier, retour prévu en Challenge Cup

Auteur d’un coup de boule incompréhensible sur Efrain Elias face à Toulouse, Janick Tarrit connaît désormais la durée de sa suspension. Il manquera cinq semaines de championnat, une sanction largement réduite grâce à quelques circonstances atténuantes.

Une sanction pratiquement similaire à celle de Zinédine Zidane, désolé, la comparaison était trop tentante. Ce dernier, auteur d’un coup de boule iconique sur Marco Materazzi en finale de la Coupe du monde 2006, avait été sanctionné par la FIFA de trois matchs et de trois jours de travaux d’intérêt général.

Pour autant, l’absence de Tarrit risque surtout de pénaliser le Racing 92, qui ne possède malheureusement plus la même profondeur de banc à ce poste depuis le départ de Camille Chat vers le LOU.

TRANSFERT. TOP 14. Un club en rouge et noir lorgne Camille Chat : une offre jugée ''généreuse'' sur table ?TRANSFERT. TOP 14. Un club en rouge et noir lorgne Camille Chat : une offre jugée ''généreuse'' sur table ?Yanis Basse, 19 ans et déjà sur le pont avec le Racing 92

L’effectif du Racing 92 est pétri de jeunes talents, et Yanis Basse ne fait pas exception à la règle. Le talonneur des Espoirs n’a que 19 ans et dispute, depuis le début de l’exercice actuel, sa première saison avec le groupe professionnel.

Arrivé en provenance d’Évreux en 2020 pour rejoindre les U14 franciliens, il a gravi les échelons à grande vitesse. Il n’est d’ailleurs pas resté longtemps sous les radars du staff de l’équipe première, puisqu’il n’a intégré le centre de formation du club que l’an dernier.

Si son ascension semble folle à un poste où l’expérience compte énormément, mais il peut s’appuyer sur le Chilien Diego Escobar. Pour sa deuxième saison dans la capitale, celui qui était annoncé comme un potentiel numéro 3 a largement assuré l’intérim l’an passé, notamment après le départ de Camille Chat en cours de saison.

Le départ de Robin Couly en prêt à Oyonnax n’arrange pas les choses en termes de profondeur, mais cette année, le Racing peut surtout compter sur Feleti Kaitu’u. Le talonneur international australien (trois sélections) était arrivé l’an dernier en tant que joker médical avant de prolonger jusqu’à la fin de l’exercice actuel.

Âgé de 30 ans, il est le joueur le plus expérimenté au poste. Nul doute que son vécu chez les Wallabies et à la Western Force sera précieux pour aider ses jeunes coéquipiers à franchir un cap. Mais pour l'heure ce dernier n'a disputé aucune rencontre avec les Ciel et Blanc.

La Rochelle sans O'Gara et Hastoy suspendus également

Ce match face à Pau laisse des traces du côté des Maritimes. Et pour cause : auteur d’un geste dangereux sur Aaron Grandidier, Antoine Hastoy écope du premier carton rouge de la partie après seulement une minute de jeu.

Si le geste semblait accidentel, les officiels de la rencontre ont appliqué la règle. Monsieur Rozier dégaine directement le rouge, sans hésiter, après analyse vidéo. Une décision qui provoquera la colère du remuant Ronan O’Gara, qui s’insurge d’abord auprès de l’arbitre avant d’être de nouveau rappelé à l’ordre.

« Il est fou ce mec […] et la vidéo ?! » Évidemment, Jérémy Rozier n’a pu s’empêcher d’expulser le technicien rochelais en tribune pour la fin de la rencontre. Ce dernier a continué de hurler son mécontentement depuis le bord du terrain, à tort ou à raison.

Compte tenu de son casier déjà chargé, O’Gara écopera de deux semaines de suspension et de 3 000 euros d’amende. Son joueur, lui, sera suspendu une semaine de plus. Son retour devrait être acté pour la rencontre sur la pelouse du Stade Toulousain en Top 14.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

5 semaines pour ce coup de boule !! Il s'en tire bien ... Circonstances atténuantes ? A part le hors jeu qui relève de l'arbitre ... La fin de la mi-temps ayant retentie.
Autant Hastoy c'est plutôt accidentel et un mauvais geste involontaire, autant là, ça fait des années que j'avais pas vu une agression comme ça. Dangereuse en plus à ce niveau du torse.

  • il y a 44 secondes

Derniers articles

 News
TOP 14. Jaminet out, Domon absent…et si Ferté devenait l’homme du moment pour le RCT ?
News
Ce détail méconnu sur Sevu Reece qui aurait pu (un jour) le rendre éligible pour le XV de France
Jeux
Le coup que personne n’avait imaginé… Sevu Reece débarque pour changer la donne à l'USAP en TOP 14
News
''Bloqués'' à cause du règlement en TOP 14, ils jouent quand même en Challenge Cup
News
117kg, JIFF : sur la piste d’un molosse géorgien en 8, Vannes annonce la couleur en vue d’une remontée Top 14
News
RUGBY. L'illustre Sergio Parisse peut-il quitter le RCT en vue de la coupe du monde 2027 ? 
News
Top 14. Hécatombe à l’arrière, Melvyn Jaminet absent, quelles options à l'arrière pour un RCT décimé ?
News
Ces retours qui vont faire beaucoup de bien à la mêlée du XV de France en vue du 6 Nations 2026
News
RUGBY. Préparé comme un cyborg, Antoine Dupont peut-il revenir (encore) plus fort qu'avant sa blessure ?
News
PROD2. Après les stars internationales, Provence Rugby change de cap dans son recrutement pour viser le Top 14
News
TRANSFERT. 2m06, 130kg, 19 ans : Pour encadrer son poulet fermier sud-af', ce club de Top 14 pense à Courtney Lawes