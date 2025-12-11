Un geste fou, une sanction logique : Janick Tarrit au frigo plusieurs semaines, comme Hastoy

Les rapports de la commission de discipline sont tombés hier pour plusieurs membres des élites françaises. Auteur d’un geste qualifié de brutalité, Janick Tarrit devrait manquer plusieurs confrontations importantes avec le Racing 92.
Il n’est pas le seul à être passé devant la commission : Antoine Hastoy et Ronan O’Gara connaissent également désormais la durée de leur indisponibilité après le carton rouge reçu face à Pau il y a quelques semaines.
Pour autant, l’absence de Janick Tarrit pourrait être la plus lourde de conséquences pour son équipe, car derrière lui, la concurrence ne se bouscule pas au portillon…
Dupont, Ntamack, Ahki, Toulouse prêt à recevoir une solide équipe du Racing 92Janick Tarrit absent jusqu'en janvier, retour prévu en Challenge Cup
Auteur d’un coup de boule incompréhensible sur Efrain Elias face à Toulouse, Janick Tarrit connaît désormais la durée de sa suspension. Il manquera cinq semaines de championnat, une sanction largement réduite grâce à quelques circonstances atténuantes.
Une sanction pratiquement similaire à celle de Zinédine Zidane, désolé, la comparaison était trop tentante. Ce dernier, auteur d’un coup de boule iconique sur Marco Materazzi en finale de la Coupe du monde 2006, avait été sanctionné par la FIFA de trois matchs et de trois jours de travaux d’intérêt général.
Pour autant, l’absence de Tarrit risque surtout de pénaliser le Racing 92, qui ne possède malheureusement plus la même profondeur de banc à ce poste depuis le départ de Camille Chat vers le LOU.
TRANSFERT. TOP 14. Un club en rouge et noir lorgne Camille Chat : une offre jugée ''généreuse'' sur table ?Yanis Basse, 19 ans et déjà sur le pont avec le Racing 92
La Rochelle sans O'Gara et Hastoy suspendus également
Ce match face à Pau laisse des traces du côté des Maritimes. Et pour cause : auteur d’un geste dangereux sur Aaron Grandidier, Antoine Hastoy écope du premier carton rouge de la partie après seulement une minute de jeu.
Si le geste semblait accidentel, les officiels de la rencontre ont appliqué la règle. Monsieur Rozier dégaine directement le rouge, sans hésiter, après analyse vidéo. Une décision qui provoquera la colère du remuant Ronan O’Gara, qui s’insurge d’abord auprès de l’arbitre avant d’être de nouveau rappelé à l’ordre.
« Il est fou ce mec […] et la vidéo ?! » Évidemment, Jérémy Rozier n’a pu s’empêcher d’expulser le technicien rochelais en tribune pour la fin de la rencontre. Ce dernier a continué de hurler son mécontentement depuis le bord du terrain, à tort ou à raison.
Compte tenu de son casier déjà chargé, O’Gara écopera de deux semaines de suspension et de 3 000 euros d’amende. Son joueur, lui, sera suspendu une semaine de plus. Son retour devrait être acté pour la rencontre sur la pelouse du Stade Toulousain en Top 14.
Jacques-Tati-en-EDF
5 semaines pour ce coup de boule !! Il s'en tire bien ... Circonstances atténuantes ? A part le hors jeu qui relève de l'arbitre ... La fin de la mi-temps ayant retentie.
Autant Hastoy c'est plutôt accidentel et un mauvais geste involontaire, autant là, ça fait des années que j'avais pas vu une agression comme ça. Dangereuse en plus à ce niveau du torse.
La petite Huguette
Menu de la brute
Un doigt volontairement dans l'oeil : 12 semaines
Stamping : 2 à 8 semaines
Le pied dans la figure : 3 semaines
Un coup de tête dans le sternum : 5 semaines
Et pour vous, qu'est ce que ce sera ?
Manu
Je m'interroge sur la clémence de la durée de suspension concernant Tarrit et Hastoy. Compte tenu de la dangerosité de leur agression contre Elias et Grandidier, je pensais que quelques mois au frigo de plus auraient été plus justes
Tarrit aurait pu fracturer le sternum d'Elias vu la force de son coup de tête. On a vu clairement son front disparaître à l'intérieur de la poitrine d'Elias. Une fracture du sternum peut générer d'autres problématiques médicales pouvant être mortelles : contusion pulmonaire ou cardiaque, plaie de l’aorte ou déchirure du diaphragme.
Concernant le coup de pied d'Elias dans le visage, on parle de sa non intentionnalité. Je ne comprends pas. Il faut regarder l'image vidéo à vitesse réelle car au ralenti on peut tout de suite se dire que c'est volontaire. À vitesse réelle, il voit bien Grandidier arriver vers lui puis il tend la jambe vers lui à ce moment là. Avait il besoin de lever la jambe aussi haut devant lui pour assurer son équilibre à la retombée de son saut ? Là aussi il y aurait y avoir fracture, celle de la mâchoire. J'espère que Grandidier n'aura pas de cicatrice car sur le visage c'est pas forcément heureux
Yonolan
Espérons que ROG finira enfin par comprendre , grâce à ses expériences renouvelées, que quand tu vois rouge après le corps arbitral tu le prend aussi
Et que la cinquantaine qui approche calme les propos de bord de terrain du bouillant irlandais
maskaly971
tarrit......des circonstances atténuantes !!!!!!!!
j aimerai bien les connaitre !!!!!!!
pascalbulroland
Pour Tarrit c'est le degré "moyen" qui a été retenu pour son geste...voilà.
"expression de remords, reconnaissance de la culpabilité et bonne conduite avant et pendant l’audience".qui lui permettent d'avoir sa sanction réduite.
A-t-on déjà vu un joueur ne regrettant pas son geste et s'être mal conduit avant et pendant une audience ?? C'est ridicule ces "excuses" qui abaissent la sanction...
Flanquart St Lazare
Entièrement d'accord.
Et j'aimerais comprendre pourquoi il a mis ce coup de boule.