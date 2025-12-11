Un geste fou, une sanction logique : Janick Tarrit au frigo plusieurs semaines, comme Hastoy

La commission de discipline a tranché, le talonneur du Racing ratera des matchs importants, tout comme deux éléments de La Rochelle.

Les rapports de la commission de discipline sont tombés hier pour plusieurs membres des élites françaises. Auteur d’un geste qualifié de brutalité, Janick Tarrit devrait manquer plusieurs confrontations importantes avec le Racing 92.

Il n’est pas le seul à être passé devant la commission : Antoine Hastoy et Ronan O’Gara connaissent également désormais la durée de leur indisponibilité après le carton rouge reçu face à Pau il y a quelques semaines.

Pour autant, l’absence de Janick Tarrit pourrait être la plus lourde de conséquences pour son équipe, car derrière lui, la concurrence ne se bouscule pas au portillon…

Auteur d’un coup de boule incompréhensible sur Efrain Elias face à Toulouse, Janick Tarrit connaît désormais la durée de sa suspension. Il manquera cinq semaines de championnat, une sanction largement réduite grâce à quelques circonstances atténuantes.

Une sanction pratiquement similaire à celle de Zinédine Zidane, désolé, la comparaison était trop tentante. Ce dernier, auteur d’un coup de boule iconique sur Marco Materazzi en finale de la Coupe du monde 2006, avait été sanctionné par la FIFA de trois matchs et de trois jours de travaux d’intérêt général.

Pour autant, l’absence de Tarrit risque surtout de pénaliser le Racing 92, qui ne possède malheureusement plus la même profondeur de banc à ce poste depuis le départ de Camille Chat vers le LOU.

L’effectif du Racing 92 est pétri de jeunes talents, et Yanis Basse ne fait pas exception à la règle. Le talonneur des Espoirs n’a que 19 ans et dispute, depuis le début de l’exercice actuel, sa première saison avec le groupe professionnel. Arrivé en provenance d’Évreux en 2020 pour rejoindre les U14 franciliens, il a gravi les échelons à grande vitesse. Il n’est d’ailleurs pas resté longtemps sous les radars du staff de l’équipe première, puisqu’il n’a intégré le centre de formation du club que l’an dernier. Si son ascension semble folle à un poste où l’expérience compte énormément, mais il peut s’appuyer sur le Chilien Diego Escobar. Pour sa deuxième saison dans la capitale, celui qui était annoncé comme un potentiel numéro 3 a largement assuré l’intérim l’an passé, notamment après le départ de Camille Chat en cours de saison. Le départ de Robin Couly en prêt à Oyonnax n’arrange pas les choses en termes de profondeur, mais cette année, le Racing peut surtout compter sur Feleti Kaitu’u. Le talonneur international australien (trois sélections) était arrivé l’an dernier en tant que joker médical avant de prolonger jusqu’à la fin de l’exercice actuel. Âgé de 30 ans, il est le joueur le plus expérimenté au poste. Nul doute que son vécu chez les Wallabies et à la Western Force sera précieux pour aider ses jeunes coéquipiers à franchir un cap. Mais pour l'heure ce dernier n'a disputé aucune rencontre avec les Ciel et Blanc.

ℭ𝔥𝔞𝔩𝔩𝔢𝔫𝔤𝔢 ℭ𝔲𝔭



Avec @Staffmatch, découvrez nos Racingmen qui défendront nos couleurs demain face à l'Ulster Rugby.



🤩 Sous le capitanat de Will Rowlands, 3 grandes premières et de nombreux jeunes formés aux club !#RacingFamily pic.twitter.com/d3ZqjSZLUZ — Racing 92 (@racing92) December 4, 2025

La Rochelle sans O'Gara et Hastoy suspendus également

Ce match face à Pau laisse des traces du côté des Maritimes. Et pour cause : auteur d’un geste dangereux sur Aaron Grandidier, Antoine Hastoy écope du premier carton rouge de la partie après seulement une minute de jeu.

Si le geste semblait accidentel, les officiels de la rencontre ont appliqué la règle. Monsieur Rozier dégaine directement le rouge, sans hésiter, après analyse vidéo. Une décision qui provoquera la colère du remuant Ronan O’Gara, qui s’insurge d’abord auprès de l’arbitre avant d’être de nouveau rappelé à l’ordre.

« Il est fou ce mec […] et la vidéo ?! » Évidemment, Jérémy Rozier n’a pu s’empêcher d’expulser le technicien rochelais en tribune pour la fin de la rencontre. Ce dernier a continué de hurler son mécontentement depuis le bord du terrain, à tort ou à raison.

Compte tenu de son casier déjà chargé, O’Gara écopera de deux semaines de suspension et de 3 000 euros d’amende. Son joueur, lui, sera suspendu une semaine de plus. Son retour devrait être acté pour la rencontre sur la pelouse du Stade Toulousain en Top 14.