Dupont, Ntamack, Ahki, Toulouse prêt à recevoir une solide équipe du Racing 92

C’était l’une des informations de la semaine, Antoine Dupont est bien de retour pour affronter le Racing 92, une équipe qui se déplace avec des intentions.

Neuf mois… inutile de vous rappeler tout ce qu’on peut accomplir en un tel laps de temps. Antoine Dupont, lui, n’a pas échappé à l’œil acéré de la presse durant cette période.

Toujours mis en avant à la moindre apparition, le demi de mêlée pourra dès ce week-end remettre « l’église au centre du village », puisqu’il signe enfin son retour sur une feuille de match de Top 14.

Côté Racing 92, notons également le retour des internationaux Gaël Fickou et Josua Tuisova.

Le point statistique avant le match Toulouse-Racing 92

Elles sont nombreuses, les statistiques insignifiantes au premier abord entre Toulouse et le Racing 92. Par exemple, c’est la 72e fois que les deux équipes s’affrontent toutes compétitions confondues.

En 72 confrontations, Toulouse est sorti vainqueur 49 fois, contre une vingtaine de succès pour les Ciel et Blanc. Alors, si vous êtes des férus de mathématiques, vous êtes en mesure de déduire que Toulouse et le Racing 92 se sont quittés deux fois sur un résultat nul dans leur histoire. Deux matchs qui se sont déroulés lors du siècle dernier, le Racing Club de France (ancien Racing 92) était venu en 1963 et 1988 chercher ce résultat nul sur la pelouse du Stade Toulousain.

Si ces informations relèvent de l’anecdote, la saison dernière, le Racing 92 était tout de même, venu s’imposer sur la pelouse du champion de France 35-37. C’était lors de la 25e journée de Top 14, Max Spring confirmait le succès des siens en marquant à la 78e minute, juste avant une réduction de l’écart par Guillaume Cramont, auteur d’un doublé ce jour-là.

Au-delà de ce résultat en faveur du Racing 92, Toulouse restait sur sept succès d’affilée face aux Franciliens. Les Toulousains n’avaient alors plus perdu contre les Ciel et Blanc depuis quasiment trois ans.

La dynamique actuelle porte à penser que Toulouse est tout de même le grand favori. Les Toulousains sont sur trois succès d’affilée et voudront assurément enchaîner pour lancer une dynamique avant de penser aux doublons. De plus, le Stade Toulousain est invaincu sur ses terres depuis le début de la saison. Même s’ils sortent d’un timide succès face au Stade Français (29-17), lors des trois réceptions précédentes, ils ont inscrit la bagatelle de 174 points.

Côté Racing 92, la dynamique est bien différente, car les hommes de Patrice Collazo alternent le bon et le moins bon. Vainqueurs sur la pelouse de Perpignan, les Racingmen ont laissé filer la victoire sur la pelouse de Castres lors de la 4e journée, se contentant d’un simple point de bonus.

Pas des plus rassurants lorsqu’on se déplace sur la pelouse de l’ogre, mais les Franciliens sortent d’un succès autoritaire contre Bayonne, 47-27. Le tandem Spring-Hulleu s’est montré à l’aise, marquant trois essais et offrant un bonus offensif après la sirène aux joueurs de la capitale.

Dernier "point important", le vainqueur de cette rencontre prendra une option pour le trophée Bouscatel-Coubertin, censé symboliser l’esprit du Challenge Yves du Manoir. Il est attribué chaque saison à la meilleure de ces deux équipes, au cumul des points des matchs aller et retour.

Pato Albacete, Denis Charvet, Yannick Nyanga : Gaël Fickou dans la lignée de ses prédécesseurs

Mais la proximité entre ces deux clubs va bien plus loin qu’un simple trophée, puisque de nombreux joueurs ont porté le maillot des deux formations, comme Gaël Fickou, le dernier encore actif.

En effet, Patricio Albacete, la légende du Stade Toulousain entre 2006 et 2017, a terminé sa carrière dans la capitale lors de la saison 2017-2018. Cette saison-là, il la partage aux côtés de Census Johnston, Toulousain de 2009 à 2017. Ces derniers ont sûrement reçu les appels de leur ancien coéquipier Yannick Nyanga, Racingman de 2015 à 2018. Le flanker international français aux 46 sélections s’est illustré à Toulouse de 2005 à 2015.

Dans le registre de l’histoire moins récente, Denis Charvet, Éric Bonneval ou même Jean-Pierre Rives et Franck Tournaire ont également porté les deux tuniques lors du siècle précédent.

Dupont de retour, aux côtés des internationaux pour la der Pita Ahki

Côté Toulousain, on espère bien se remettre la tête à l’endroit avant de songer aux fêtes de fin d’année. Ugo Mola a procédé à 10 changements par rapport au déplacement sur la pelouse de Montauban.

Si le retour d’Antoine Dupont sur le banc est désormais officiel, tous les projecteurs seront braqués sur le centre Pita Ahki, qui dispute son dernier match avec le Stade Toulousain. Il est titulaire aux côtés de Kalvin Gourgues : ça risque de couiner…

Enfin, Matias Remue est titularisé après ses belles prestations avec la sélection belge, tout comme Joel Merkler, qui va enchaîner sa troisième titularisation d’affilée.

Parmi les absents, Juan Cruz Mallía, Peato Mauvaka et François Cros sont out pour une durée encore indéterminée, tout comme Nelson Epée. Pierre-Louis Barassi a subi une commotion lors de la rencontre face aux Fidji. Enfin, Jack Willis et Théo Ntamack sont également aux soins.

Le Racing 92 avec la bombe Josua Tuisova sur le banc et Ugo Seunes

C’est l’une des équipes qui possède le moins de blessés du championnat, le Racing 92 peut compter sur un groupe au grand complet pour préparer cette rencontre. Même si le troisième ligne international français Ibrahim Diallo est sur le flanc, aucun autre joueur de l’équipe première n’est à l’infirmerie.

Alors, pour ce choc, Patrice Collazo a procédé à 9 changements dans le XV de départ. Ugo Seunes est titulaire, tout comme Hassane Kolingar et Demba Bamba.

Enfin, Maxime Baudonne, l’indéboulonnable troisième ligne du club ciel et blanc, débutera lui aussi la rencontre aux côtés de la pépite Fabien Sanconnie et Nathan Hughes.