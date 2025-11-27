Top 14. Pas encore capé, ce flanker tricolore du Racing 92 est pourtant le meilleur du championnat à son poste

Il enchaîne les matchs depuis 4 saisons sans jamais vraiment attirer l'œil, pourtant ses performances en disent long sur l’importance de ce gamin de 23 ans.

Il est l’un des hommes forts du paquet d’avants du Racing 92 depuis plusieurs saisons. Malgré le passage de trois entraîneurs, il reste l'un des éléments qui empile le plus de feuilles de match avec le club francilien.

Jamais capé avec le XV de France, il est, cette saison, le meilleur dans deux des secteurs les plus importants de la conquête en Top 14. Pas le plus grand, mesurant moins d’1,90 m, ni le plus lourd, puisqu’il ne pèse que 95 kg, mais son impact témoigne d'une palette technique assez rare au poste.

Depuis ses débuts chez les professionnels, il n’a connu que le Racing 92, prenant part à 77 rencontres de Top 14 et inscrivant 13 essais. Mais ce n’est assurément pas dans ce domaine qu’il est le plus performant.

Maxime Baudonne le monsieur plus du Racing 92

Cette saison encore, le jeune Racingman brille sur les pelouses du Top 14, contribuant à la bonne forme de son équipe, actuellement 7ᵉ du championnat. Formé au club, il s’est imposé depuis quelques saisons dans ce collectif pétri de joueurs de qualité.

À son poste, il fait face à des visages bien connus du Top 14 : Fabien Sanconnie, Ibrahim Diallo, Jordan Joseph ou encore la pépite zimbabwéenne Shingi Mayarara. Tous les autres troisièmes lignes tricolores cités ont d’ailleurs déjà connu au moins une sélection avec le XV de France.

Pourtant, dans les chiffres, Maxime Baudonne est, cette saison, le meilleur flanker de son équipe et même du Top 14. Avec 105 plaquages réalisés et 7 ballons grattés, il est même le meilleur du championnat après 10 journées dans ces deux domaines.

Il n’a pas manqué une seule rencontre, puisqu’il a figuré sur chaque feuille de match depuis le début de la saison, cumulant 638 minutes de jeu.

Capé chez France U20 lors du Tournoi des six Nations 2020-2021

Alors que sa convocation avec le XV de France ne semble pas être l’une des priorités, notamment en raison de l’énorme concurrence au poste, avec au moins une dizaine de joueurs devant lui dans la hiérarchie, le flanker s’était pourtant illustré à cinq reprises avec les Bleuets.

Né en 2002, il appartient à la même génération que Théo Ntamack, Josua Brennan, Léo Barré ou Killian Tixeront. Malgré une défaite face à l’Angleterre qui les prive du Grand Chelem lors de ce Tournoi, les Bleuets, portés par cette excellente génération, remportent les quatre autres matchs.

Maxime Baudonne, barré par la concurrence de Pierre Bochaton, Mathias Haddad et Killian Tixeront, se retrouve régulièrement remplaçant. Mais pour sa première titularisation avec France U20, le flanker inscrit deux essais contre l’Écosse et dispute l’intégralité de la rencontre. Une belle récompense pour celui qui n’avait, jusqu’alors, joué en moyenne qu’une petite demi-heure lors des trois rencontres précédentes.

Maxime Baudonne meilleur plaqueur, Thomas Lainault troisième

Si Maxime Baudonne a réalisé 105 plaquages depuis le début du championnat, le Montalbanais Kylian Ringuet se place juste derrière, à quelques unités du Racingman. En huit rencontres, il a distribué 101 “caramels”, ce qui le positionne juste devant un autre joueur du Racing 92.

Arrivé cet été en provenance de Grenoble, Thomas Lainault complète le podium avec 91 plaquages réussis en 9 matchs de Top 14.

Le Racing 92 n’a encaissé que 270 points en 10 journées, faisant de cette équipe la 6e meilleure défense du championnat. C’est tout de même 80 points de plus que Montpellier, meilleure équipe dans ce registre après 10 journées.

