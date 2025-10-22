14 essais en 50 matchs : Le Racing 92 prolonge l’un de ses taureaux fidjiens sur le long terme

Repositionné régulièrement au centre en ce début de saison, ses qualités physiques font des dégâts aux côtés de Josua Tuisova.

Malgré les nombreuses sollicitations extérieures de ses talents, le Racing 92 parvient, mine de rien, à les convaincre de rester, cette saison.

Dernière prolongation en date ? Celle du puissant 3/4 Fidjien Vinaya Habosi, qui vient d’être officialisé jusqu’en 2029 par le club ciel et blanc.

Une signature qui intervient peu de temps après celles de Max Spring ou encore du pilier Goginashvili. Un signal important envoyé par le club francilien, qui a connu beaucoup de départs majeurs ces dernières saisons.

Le platane de Penaud

Quant à Habosi, il réalise un début de saison intéressant, dans on style fait de puissance et d’impacts remuants. L'ailier fidjien de 25 ans (1m84 pour 100kg) est devenu l’un des 3/4 les plus craints de l’Hexagone depuis son arrivée en France.

Repositionné régulièrement au centre en ce début de saison, ses qualités physiques font des dégâts aux côtés de Josua Tuisova, à l’image de son travail sur l’essai qu’il a offert à Fickou face au RCT, ce dimanche.

En 50 matchs disputés avec le Racing 92, l’ancien des Fidjian Drua a inscrit 14 essais. Il surtout marqué au fer rouge un nombre de cartouches qu’on ne compte plus.

Ce n’est pas Damian Penaud qui dira le contraire…