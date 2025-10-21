XV de France. Touché mais pas coulé, le Toulousain Pierre-Louis Barassi postule pour la tournée

Plus de peur que de mal pour Pierre-Louis Barassi. Il devrait tenir sa place lors du rassemblement du XV de France en novembre en cas d'appel de Galthié.

Remplacé après 40 minutes samedi à Pau (victoire 22-18 du Stade Toulousain), Pierre-Louis Barassi avait quitté la pelouse du Hameau avec une douleur à la cuisse gauche.

De quoi semer un léger vent d’inquiétude à Toulouse, alors que le trois-quarts centre figure parmi les candidats sérieux à la tournée d’automne avec les Bleus. Top 14. Du départ à la confirmation, Pierre-Louis Barassi, le centre devenu indispensable à ToulouseL’ancien Lyonnais, très en jambes depuis le début de saison, a passé des examens médicaux ce lundi à Ernest-Wallon. D’après les informations de Rugbyrama et confirmées par L’Équipe et Le Figaro, le diagnostic se veut rassurant : il s’agit bien d’un simple “pépin musculaire”, sans lésion majeure.

Un léger coup d’arrêt avant le choc face à Toulon

Barassi n’a pas pris part à l’entraînement collectif du jour, tout comme son compère Matthis Lebel, lui aussi préservé. Le staff toulousain ne prendra aucun risque avant la réception du RC Toulon, dimanche soir (21 h 05, Canal +), pour le choc de la 8ᵉ journée de Top 14.

Car si tout se déroule comme prévu, Barassi devrait bel et bien être disponible pour le rassemblement du XV de France début novembre. Fabien Galthié et son staff comptent sur lui pour apporter sa puissance et son sens du jeu sur la ligne d’attaque.

Une nouvelle rassurante pour Toulouse comme pour les Bleus, tant le joueur de 27 ans semblait enfin avoir retrouvé la pleine mesure de son potentiel. Ce petit contretemps ne devrait donc pas freiner son élan.

Le sélectionneur annoncera la liste des 42 joueurs retenus pour les tests de novembre ce mercredi. Le centre devrait faire partie du gros contingent toulousain retenu pour cette tournée. Et ce, même si Dupont ou encore Mauvaka ne seront pas présents. Notez que le Rochelais Pierre Bourgarit est également dans l'incertitude.