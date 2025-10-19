XV de France. Touché, Pierre Bourgarit (La Rochelle) va-t-il lui aussi rater le train de la tournée ?

Quand ça veut pas… Après les Toulousains, c’est au tour de Pierre Bourgarit de rejoindre l’infirmerie. Touché, le talonneur rochelais pourrait manquer la tournée.

Après les pépins physiques de Lebel et de Barassi avec Toulouse, c’est désormais Pierre Bourgarit qui rejoint l’infirmerie à un moment clé. Le talonneur du Stade Rochelais est sorti sur blessure samedi lors de la rencontre face à Montauban en Top 14, comme le rapporte RMC. XV de France. Deux nouveaux Tricolores du Stade Toulousain touchés juste avant l'annonce de GalthiéUne mauvaise nouvelle pour le XV de France puisque Peato Mauvaka n'est pas là pour les tests. L’inquiétude est de mise dans les rangs tricolores.

Coup dur à trois semaines de l’annonce

À quelques jours de l’annonce de la liste pour la tournée de novembre, l’état de santé de Bourgarit suscite des interrogations. Sélectionné à 17 reprises avec les Bleus, le Rochelais faisait partie du groupe France lors de la dernière tournée estivale en Nouvelle-Zélande, où il avait profité des absences pour gagner du temps jeu au niveau international après avoir été blessé à plusieurs reprises.

À 28 ans, Bourgarit s’est imposé comme un élément fort dans la rotation du Stade Rochelais, grâce à sa densité physique, sa mobilité et son activité débordante dans le jeu courant. Sa sortie prématurée ce week-end face à Montauban a immédiatement fait lever quelques sourcils. Dans les rangs maritimes, comme à Marcoussis. XV de France. Rugueux, volontaire, lucide : Bourgarit revient de loin mais la route vers l'Australie est (encore) longueLe staff de Fabien Galthié attend désormais les examens médicaux pour se prononcer. Il pourrait être question d'une blessure aux adducteurs. Mais une absence prolongée pourrait rebattre les cartes au poste de talonneur derrière le Toulousain Julien Marchand.

La liste de Galthié, entre casse-tête et opportunités

Avec son absence potentielle conjuguée à celle de Mauvaka, le staff tricolore pourrait être contraint d’aller piocher plus bas dans la hiérarchie. Des profils comme Lamothe (UBB) ou Cramont (Toulouse) pourraient alors apparaître dans le groupe. TOP 14. 'Quel joueur ! Quel homme !', Bourgarit héros maritime après un retour tonitruantLa tournée d’automne, qui démarre le 8 novembre face aux champions du monde sud-africains, ne laisse pas de place à l’improvisation. Pour Galthié, chaque blessure majeure est une équation de plus à résoudre.