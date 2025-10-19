XV de France. Touché, Pierre Bourgarit (La Rochelle) va-t-il lui aussi rater le train de la tournée ?
Galthié va devoir croiser les doigts : après Lebel et Barassi, c’est Bourgarit qui sort blessé avec La Rochelle. Crédit image : FFR
Quand ça veut pas… Après les Toulousains, c’est au tour de Pierre Bourgarit de rejoindre l’infirmerie. Touché, le talonneur rochelais pourrait manquer la tournée.

Après les pépins physiques de Lebel et de Barassi avec Toulouse, c’est désormais Pierre Bourgarit qui rejoint l’infirmerie à un moment clé. Le talonneur du Stade Rochelais est sorti sur blessure samedi lors de la rencontre face à Montauban en Top 14, comme le rapporte RMC. XV de France. Deux nouveaux Tricolores du Stade Toulousain touchés juste avant l'annonce de GalthiéXV de France. Deux nouveaux Tricolores du Stade Toulousain touchés juste avant l'annonce de GalthiéUne mauvaise nouvelle pour le XV de France puisque Peato Mauvaka n'est pas là pour les tests. L’inquiétude est de mise dans les rangs tricolores.

Coup dur à trois semaines de l’annonce

À quelques jours de l’annonce de la liste pour la tournée de novembre, l’état de santé de Bourgarit suscite des interrogations. Sélectionné à 17 reprises avec les Bleus, le Rochelais faisait partie du groupe France lors de la dernière tournée estivale en Nouvelle-Zélande, où il avait profité des absences pour gagner du temps jeu au niveau international après avoir été blessé à plusieurs reprises.

À 28 ans, Bourgarit s’est imposé comme un élément fort dans la rotation du Stade Rochelais, grâce à sa densité physique, sa mobilité et son activité débordante dans le jeu courant. Sa sortie prématurée ce week-end face à Montauban a immédiatement fait lever quelques sourcils. Dans les rangs maritimes, comme à Marcoussis.XV de France. Rugueux, volontaire, lucide : Bourgarit revient de loin mais la route vers l'Australie est (encore) longueXV de France. Rugueux, volontaire, lucide : Bourgarit revient de loin mais la route vers l'Australie est (encore) longueLe staff de Fabien Galthié attend désormais les examens médicaux pour se prononcer. Il pourrait être question d'une blessure aux adducteurs. Mais une absence prolongée pourrait rebattre les cartes au poste de talonneur derrière le Toulousain Julien Marchand.

La liste de Galthié, entre casse-tête et opportunités

Avec son absence potentielle conjuguée à celle de Mauvaka, le staff tricolore pourrait être contraint d’aller piocher plus bas dans la hiérarchie. Des profils comme Lamothe (UBB) ou Cramont (Toulouse) pourraient alors apparaître dans le groupe.TOP 14. 'Quel joueur ! Quel homme !', Bourgarit héros maritime après un retour tonitruantTOP 14. 'Quel joueur ! Quel homme !', Bourgarit héros maritime après un retour tonitruantLa tournée d’automne, qui démarre le 8 novembre face aux champions du monde sud-africains, ne laisse pas de place à l’improvisation. Pour Galthié, chaque blessure majeure est une équation de plus à résoudre.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
XV de France. Deux nouveaux Tricolores du Stade Toulousain touchés juste avant l'annonce de Galthié
News
''Capilla est un cheat code'', il casse des reins, joue au pied et plante des essais comme un ailier, bientôt en Bleu ?
News
Pourquoi Emmanuel Meafou a failli perdre goût au rugby (et comment il s’en est sorti)
News
Il ne rate jamais une annonce de Galthié : cette fois, Lenni Nouchi espère y être : ''Je m'entraîne dur pour ça''
News
Tests de novembre : le XV de France hérite de Gardner, Ridley et Pearce, les Frenchies bien servis
News
Transfiguré cette saison, Louis Carbonel peut-il s’inviter avec le XV de France cet automne ?
News
''Je sens que je suis encore en déficit'' : Antoine Dupont détaille son protocole avant sa reprise avec Toulouse
News
RUGBY. Le XV de France ? ‘‘Un autre débat’’ pour ce Toulousain en réussite
News
RUGBY. Contre 0 pub, TF1 va rendre les matchs du XV de France optionnellement payants
Vidéos
VIDEO. Les Boks lancent la machine à chambrer : les réseaux s'enflamment entre « dopage » et « larmes tricolores »
News
20 mois, 20 matchs, 1 mission : Galthié change de prisme avec la Coupe du monde 2027 en ligne de mire