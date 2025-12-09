Il avance, il découpe, il percute : Alexandre Fischer, candidat crédible pour le 6 Nations 2026 ?

La Champions Cup l’a encore mis en lumière : le Bayonnais Alexandre Fischer prouve qu’il a le niveau international. Galthié écoute-t-il ?

L’Aviron Bayonnais s’est incliné 17–26 face aux Stormers ce vendredi en Champions Cup. Mais une nouvelle fois, Alexandre Fischer a crevé l’écran dans un match où son équipe a longtemps tenu tête avant de céder dans les dix dernières minutes. Le troisième ligne a livré 46 minutes d’une belle intensité, terminant meilleur Bayonnais en mètres parcourus parmi les avants (32 m) sans oublier les 5 défenseurs battus, meilleur total de l’équipe dans ce domaine, et ses 4 plaquages. Une prestation saluée par tout son camp, du staff aux coéquipiers.

Un match qui confirme un profil international

Ce Fischer-là n’est pas nouveau. Déjà redoutable cet été en Nouvelle-Zélande — où il avait été titulaire lors des deux tests — l’ancien Clermontois a remis la même recette à Jean-Dauger : agressivité, propreté technique et un sens du déplacement au-dessus de la moyenne. VIDEO. UCHHH ! ''The Butcher'' Alexandre Fischer désosse du Sud-Africain à tout va face aux Stormers

Les statistiques détaillées du match montrent un joueur omniprésent : 7 ballons joués à la main, une activité qui a régulièrement freiné les libérations sud-africaines, et surtout une capacité rare à « rentrer dans la buffet » des Stormers sur chaque collision.

Tom Spring résume parfaitement via le Midol : « On connaît ses qualités, c’est un sacré client. En attaque, il a bien porté le ballon, a fait des rucks énormes… Il a dégommé les types. Il avait fait le même match contre les All Blacks, cet été. » Du côté du staff, Grégory Patat ne dit pas autre chose : « Ouf… il n’a vraiment pas été marrant. Il a découpé… Aujourd’hui, il fait 46 minutes de très bon niveau. »

Son influence n’est pas que défensive : Fischer avance, crée du momentum, et permet à Bayonne de rester dans le tempo. Une qualité essentielle au niveau international, où les troisièmes lignes capables d’organiser la montée défensive tout en portant fort sont rares.

Fischer, candidat crédible pour le Tournoi ?

La question mérite désormais d’être posée : Fischer peut-il revenir chez les Bleus dès le Tournoi ? Arthur Iturria n’hésite pas : « Fisch a le niveau international, on le sait très bien… C’est un joueur très important pour nous. » Dans un XV de France où la concurrence est rude — Alldritt, Jelonch, Cros, Roumat, Ollivon, Jégou, Boudehent — Fischer apporte un profil qui plait à l'encadrement tricolore : un « secateur » capable de découper tout en offrant une vraie densité offensive.

L'été dernier, l'ex-Jaunard s'était fendu de 20 plaquages lors de la première sélection. Le staff tricolore observe. Et les performances s’enchaînent. Après un été convaincant, cette copie face aux Stormers ajoute une pierre importante à son dossier. À deux mois du Tournoi, c’est le moment idéal pour envoyer un message. Le déplacement sur la pelouse des Harlequins pourrait être une nouvelle occasion de marquer des points.

On l'a dit, la concurrence en 3e ligne est importante et d'autres talents comme Nouchi et son coéquipier à Bayonne Esteban Capilla postulent aussi. Mais il y a peut-être des opportunités pour un joueur comme lui. François Cros n'a pas encore fait son retour sur le pré. Le Toulousain est attendu pour fin décembre avec le Stade. Il pourrait manquer de rythme en vue du 6 Nations et d'un match d'ouverture face à l'Irlande que tout le monde attend (et redoute). Les Bleus vont avoir besoin de joueurs en forme.

Et ça tombe bien, c'est la politique du sélectionneur. Lequel a clairement indiqué qu'il voulait "tester" des joueurs dans l'optique de la Coupe du monde en Australie. Une manière de palier tous les scénarios. Il y a certes du monde en troisième ligne chez les Bleus. Mais aussi beaucoup de matchs à jouer où tout peut arriver. Bayonne n’a pas gagné, mais Fischer a, encore une fois, marqué les esprits. S’il continue sur ce rythme, la question ne sera plus « Peut-il revenir chez les Bleus ? » mais « Comment s’en passer ? ».