VIDEO. UCHHH ! ''The Butcher'' Alexandre Fischer désosse du Sud-Africain à tout va face aux Stormers

De retour de blessure, le flanker international Alexandre Fischer a montré qu'il n'était toujours pas bon à prendre.

Dureté du Top 14 oblige, nombre de clubs français ne peuvent pas vraiment envoyer leur meilleure équipe en Champions Cup. L’Aviron Bayonnais en a fait l’amère expérience ce week-end en devant s’incliner à domicile face à une solide (ni plus ni moins) formation des Stormers.

Il faut dire que les Basques alignaient une équipe privée de très nombreux cadres. Malgré tout, l’international Alexandre Fischer (2 capes face aux All Blacks cet été) faisait son retour après 1 mois d’absence suite à une grosse commotion. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’intensité mise par le sécateur de l’Aviron n’a pas diminué.

XV DE FRANCE. Comme Dusautoir en 2007, le ''White Destroyer'' Alex Fischer s’est fait un nom au pays des All Blacks

Face à une franchise du Cap particulièrement dense physiquement, "Van der Fischer" a montré qu’il possédait lui aussi du sang sud-africain. À plusieurs reprises, le rugueux flanker de 27 ans a fait couiner les flottantes de ses adversaires comme il sait si bien le faire. À l'image des impacts qu'il avait collé aux All Blacks en juillet dernier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aviron Bayonnais Rugby Pro (@avironrugbypro)

Et ce n’est pas l’ouvreur Ryno Swart ni l’arrière Simelane (un temps courtisé par le Stade Toulousain) qui diront le contraire, eux qui laissèrent quelques plumes suite à leur rencontre avec le boucher de Jean-Dauger. Non mais.

Un duel colossal face à Mini Kwagga Smith

En sus, on vit aussi l’ancien clermontois faire parler sa puissance ballon en main et être efficace au grattage. Bref, la "Fisch" s’est livré un sacré duel avec le jeune numéro 6 d’en face, Paul De Villiers, ancien capitaine des Baby Boks aux faux airs de Rynhardt Elstadt et qui possède déjà tout l’attirail pour prendre la relève de Kwagga Smith chez les Springboks.

Dès que tu l’as sur le terrain, tu sais que ça va découper et que ça va contester. "Fisch”, il n’est pas très délicat et cela se voit sur les contacts. (…) Quand on a les boucliers sur les ateliers, tu serres les dents et tu contractes tout ce que tu peux - Baptiste Jauneau pour La Montagne.

On prévient les humains lambda : il valait mieux ne pas se retrouver au milieu des 2 athlètes lorsqu’ils se croisaient, vendredi soir…