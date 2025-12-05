‘‘C'est politique’’, le forfait d’Ollivon en Champions Cup agace le RCT

Pour la 1ʳᵉ journée de Champions Cup, le RCT devra faire sans Charles Ollivon, déclaré forfait par un médecin indépendant, face à Édimbourg Rugby.

C’est une décision que Pierre Mignoni n’arrive visiblement pas à comprendre. Alors que Charles Ollivon devait revenir sur les prés ce dimanche 7 décembre (18h30) à Édimbourg. Cependant, le troisième ligne polyvalent ne fera pas son retour pour la 1ʳᵉ journée de Champions Cup, en Écosse, et ce fait n’était pas du souhait du manager du RCT.

Mignoni agacé par la situation

En conférence de presse, Pierre Mignoni a paru agacé par la décision prise par un médecin indépendant. En effet, ce dernier aurait décidé de ne pas laisser Charles Ollivon revenir sur les terrains de rugby. Pour rappel, l’international français aux 48 sélections était aligné contre l’Australie, en novembre, mais il a dû sortir prématurément. Ce dernier a été victime d’une commotion dès le début de la rencontre. Il s’agit de la troisième blessure du genre pour le Basque, après deux précédentes en 2021 et 2024.

Face aux journalistes et selon des propos rapportés par L'Équipe, le manager du RCT se plaignait du fait que son joueur “était apte à jouer jusqu’à mercredi” avant qu’il ait dû le sortir du groupe. “On a suivi le protocole de reprise de Charles Ollivon après sa commotion, qui n'avait pas été détectée immédiatement (durant France-Australie). Nous avons pris le relais, nous l'avons remis sur pied et il était 100 % apte à s'entraîner et le joueur lui-même disait qu'il était prêt à jouer. C'était un protocole commotion, malheureusement, classique”, narrait-il.

L’ancien entraîneur du LOU Rugby explique qu’un médecin indépendant, appelé dans le cadre du protocole, “a dit non” et qu’il “a certainement raison”. Ainsi, le flanker tricolore n’est pas aligné et Pierre Mignoni a possiblement dû revoir son plan de jeu en conséquence. Le technicien a bien assuré qu’il ne souhaitait voir son joueur prendre aucun risque. “La première chose, c’est de protéger le joueur. La commotion est un vrai sujet, il est hors de question de faire jouer quelqu'un qui n'est pas à 100 %”, a-t-il précisé.

Ce revirement en cours de semaine a agacé le Varois qui a ponctué sa prise de parole avec ces mots : “À partir du moment où il est apte, je considère que c'est de la politique.” Ensuite, il a développé son propos, toujours selon L'Équipe : “À un moment donné, c'est comme pour les protège-dents connectés. Parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. On est donc dans la politique, on se couvre, sauf que, nous, nous ne sommes pas là pour nous couvrir. Nous sommes là pour protéger les joueurs dans un premier temps et pour performer dans un second temps. C'est-à-dire gagner avec des joueurs capables de jouer.”

Ollivon dans les starting-blocks

En janvier, Charles Ollivon était victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit, lors d'un match de Top 14. Dix mois après, il était de retour sur les rectangles verts du championnat, puis chez les Bleus. Pour son retour en sélection après une longue absence, Charles Ollivon a livré une prestation de très haut niveau face aux Fidji. Malgré une victoire française avec quelques couacs (34-21), le Toulonnais s’est illustré dans tous les secteurs.

Aligné en deuxième ligne, il a dominé les débats en touche et s’est montré infatigable en défense, avec 17 plaquages réussis. Son excellent rendement a confirmé à quel point la présence du Grand Charles apporte un supplément indéniable au pack du XV de France. Offensivement, le Varois a repris ses habitudes et a même aplati son 17ᵉ essai sous le maillot bleu, lui qui reste le meilleur marqueur d’essais de l’histoire des avants venus de l’Hexagone.

Depuis son retour avec Toulon, Ollivon a déjà disputé plusieurs rencontres comme deuxième ligne gauche, avec le numéro 4 dans le dos. Le choix de Pierre Mignoni de le titulariser rapidement à ce poste a suscité des débats, mais le manager défendait cette option. Il estimait que son joueur avait toutes les qualités pour y briller durablement. En Écosse, on peut imaginer que ce dernier comptait sur la polyvalence de son international pour produire la meilleure performance possible hors de ses bases.

Pour y parvenir, le RC Toulon pourra tout de même compter sur une équipe de très haut niveau, avec une troisième ligne titulaire composée de Lewis Ludlam, Esteban Abadie et Zach Mercer. Une deuxième ligne massive a également été privilégiée avec l’association de Brian Alainu'uese et David Ribbans. En connaissant l’attachement qu’ont les Rouge et Noir du Var dans cette compétition, on peut facilement imaginer qu’ils se rendent à Édimbourg avec des envies de victoire…

