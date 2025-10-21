Un quintuplé et la détente de Michael Jordan : pourquoi Toulouse doit absolument retenir le nom de Noah Caluori ?
Screenshot : Saracens
Attention, phénomène en vue ! Après Henry Pollock l'année dernière, les Anglais viennent de sortir un autre crack. À seulement 19 ans, Noah Caluori vient d’inscrire un quintuplé retentissant avec les Saracens face aux Sale Sharks. Un exploit qu'on n'avait plus vu depuis Christian Wade, en 2016 ! 


Fils d’un père suisse et d’une mère d’origine nigériane, Caluori n’aura mis que 32 minutes pour marquer lors de son premier match de Premiership. Depuis, il empile les essais à un rythme d’ailier du Super Rugby : 8 essais en 4 journées, soit 60 % des réalisations de son équipe !

L’ailier qui saute plus haut que tout le monde

Il faut dire que physiquement, le gamin coche déjà toutes les cases : 1m92 pour 100 kg, une vitesse de course et des appuis qui rappellent ceux de Louis Rees-Zammit au même âge. 

Mais ce qui bluffe tout le monde, c’est surtout sa détente verticale. Dans les airs, Caluori plane littéralement. A tel point qu'en exagérant à peine, sa capacité à s’élever sur les ballons hauts évoquerait presque Michael Jordan. D'autant que comme Aaron Grandidier le fait si bien à Pau, il transforme chaque chandelle en duel gagné en allant chercher les ballons les bras tendus, pour plus de hauteur.

TECHNIQUE. Ailiers volants, liens du 7, bras tendus… Comment la Section Paloise règne dans les airs du Top 14 ?TECHNIQUE. Ailiers volants, liens du 7, bras tendus… Comment la Section Paloise règne dans les airs du Top 14 ?Même Sam Warburton, l’ancien capitaine du pays de Galles, n’en revient pas pour TNT Sports : "Je n’ai jamais vu quelqu’un comme lui. Il saute si haut qu’on ne sait pas comment défendre. Ce gamin va devenir incroyable."

Invité à s’entraîner avec l’équipe d’Angleterre après sa démonstration, Caluori incarne à merveille le profil de l'ailier moderne, athlétique mais également doué et impliqué dans le système de jeu. 

''Capilla est un cheat code'', il casse des reins, joue au pied et plante des essais comme un ailier, bientôt en Bleu ?''Capilla est un cheat code'', il casse des reins, joue au pied et plante des essais comme un ailier, bientôt en Bleu ?

Clermont et Toulouse, qui affronteront les Saracens en Champions Cup, ont donc tout intérêt à retenir ce nom et à regarder ses highlights qui fusent sur le web. Parce qu’à ce rythme-là, Noah Caluori ne plane pas seulement dans les airs… il est déjà en train de changer d’altitude...

Toulouse doit se rappeler son nom, cause Saracens en match de qualif de CC ?
Ou pour l'acheter ?

  • il y a 10 minutes

