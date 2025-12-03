Duhan ''Le Breton'' vs Gaël Dréan : le duel qui peut vous réconcilier avec le temps écossais

Avec son physique à la Ragnar Le Breton, Duhan Van der Merwe sera l’un des principaux atouts d’Edimbourg face au RCT. Qui lui opposera un p’tit gars qui s’y connaît en matière de Bretons…

Que faut-il attendre du déplacement du RCT à Edimbourg ce dimanche ? Dans la capitale écossaise, les Varois iront défier une formation accrocheuse, qui manie bien son terrain et qui possède surtout beaucoup de vitesse sur les extérieurs.

Et pour cause, la franchise la plus au sud du pays possède des ailiers qui ont inscrit à eux deux pas moins de 69 essais avec l’équipe d'Écosse ! Auquel s’ajoute également l’électrique sud-africain Wes Goosen (repéré aux Hurricanes) pour compléter un triangle arrière de folie, à quelques encablures de Murrayfield.

Si Toulon compte bien jouer le coup à fond et ne pas repartir les valises pleines du pays des Scots comme il l’avait fait à Glasgow début 2024, les hommes de Pierre Mignoni devront donc savoir annihiler les velléités offensives des locaux. Et cela passera forcément par renforcer l’aile sur laquelle se trouve Duhan Van der Merwe.

Un ailier aux dimensions de Ragnar Le Breton

En face de lui, le blondinet bodybuildé trouvera l’une des attractions du rugby français en 2025 : Gaël Dréan. Le Breton ne sera probablement pas dépaysé par la météo, qui annonce un temps qu’on retrouve souvent à Lorient en cette période…

TOP 14. Plus rapide que Kolbe, squat… : Gaël Dréan, l’homme qui impressionne les préparateurs physiques

Malgré tout, on espère que le duel entre les deux athlètes tiendra ses promesses tant ils possèdent des chevaux sous le capot. A l’image de l’essai de Dréan face à Montauban le week-end dernier, sur lequel l’ailier de 25 ans frôlait les 36km/h…

L’enjeu de la défense

Mais au-delà des qualités de "running-back" fantastiques du Toulonnais, c’est surtout son aptitude à mettre de l’intensité en défense qui sera scrutée. Dur sur l’homme et bien souvent chasseur, son pressing sera primordial afin de ne pas laisser au pur-sang aux dimensions de Ragnar Le Breton (1m93 pour 106kg) le gazon pour se lancer.

Tout en ne désorganisant pas sa ligne ni en délaissant ses intérieurs avec des montées en pointe qui peuvent parfois lui être reprochées…

VIDEO. Vous vous souvenez de (la courte) l’époque où le poupon Duhan Van Der Merwe effrayait le Top 14 ?

Voilà tout l’enjeu du match de celui qui attend toujours de connaître sa première sélection avec le XV de France. Mais se coltiner VDM dans "l’Auld Reekie" toute l’après-midi durant sera déjà une belle immersion dans ce qui pourrait l’attendre lors du Tournoi des 6 Nations 2026, qui sait. A mille lieues des ailiers qu’il croisait en Fédérale, de ses 19 à 22 ans…