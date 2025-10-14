VIDÉO. Champions Cup. Le Stade Rochelais dévoile un nouveau maillot tout en élégance

Nouveau maillot, mêmes ambitions. Pour la Champions Cup, les Rochelais dévoilent une tenue blanche et dorée, inspirée par la lumière de l’océan. Une tunique pleine de sens pour briller à nouveau.

À quelques semaines du coup d’envoi de la nouvelle campagne de l’Investec Champions Cup, le Stade Rochelais dévoile une nouvelle tunique taillée pour l’Europe. Conçu par adidas, ce maillot de dominante blanche rend hommage au littoral atlantique, cher au club maritime.

Les reflets dorés, subtilement intégrés, évoquent le soleil sur les vagues, cette lumière qui berce le port de La Rochelle et pousse les Jaune et Noir à regarder toujours plus loin, toujours plus haut.

Élégant, technique et chargé de sens

Pensée pour allier légèreté, performance et élégance, cette tenue sera portée pour la première fois lors de la 1re journée de Champions Cup, le 6 décembre face aux Leicester Tigers, sur la pelouse du stade Marcel-Deflandre.

Ils iront ensuite défier les Stormers avant de retrouver le Leinster début 2026 lors d'un choc qui rappelle les grandes heures rochelaises sur la scène européenne. Les hommes de Ronan O'Gara boucleront leur phase de poules avec la réception des Harlequins. Un programme ultra-relevé à la hauteur de leurs ambitions.

Le noir, présent sur le col, les épaules et les logos, ancre visuellement l’identité forte du club, tandis que les deux étoiles rappellent fièrement les sacres européens de 2022 et 2023.

Une ambition intacte

Ce maillot, c’est plus qu’un simple équipement : c’est un symbole. Celui d’un club qui, depuis maintenant plusieurs saisons, a su s’imposer comme un acteur majeur sur la scène européenne. Un club qui ne cesse de puiser dans ses racines pour construire ses plus belles conquêtes.

Alors que les joutes continentales s’annoncent plus relevées que jamais, le Stade Rochelais affiche d’ores et déjà la couleur : blanc pour la lumière, or pour l’ambition, noir pour l’ADN.