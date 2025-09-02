TOP 14. ''Le volcan se réveille'', ASM : un budget record et des ambitions européennes
L’ASM veut retrouver son rang : Pats fixe cap et ambitions pour 2025-2026. crédit photo : screenshot La Montagne
Lors de sa conférence de presse de rentrée, Jean-Claude Pats a confirmé que Clermont repartait sur des bases plus solides, avec un budget en progression et des partenaires fidèles.

L’ASM Clermont a donné le ton pour la saison 2025-2026. En conférence de presse de rentrée, Jean-Claude Pats a déroulé les grandes lignes du projet clermontois. Et le message est clair : après des années compliquées financièrement, le club veut retrouver son rang, sur et en dehors des terrains.

Un budget revu à la hausse

Premier signal : le budget passe de 35,4 à 36,2 millions d’euros. Une hausse modeste mais symbolique, qui illustre la progression du club. « L’équilibre reste notre priorité », insiste Pats (via le site du club). L’ASM sort d’années délicates, marquées par des déficits importants (7,8 millions en 2023, 2,5 en 2024, encore 600 000 l’an passé). Mais la tendance est désormais au redressement. Avec plus de 530 partenaires fidèles et une billetterie en pleine forme - 8 matchs à guichets fermés l’an dernier -, le club retrouve des couleurs.

Côté masse salariale, le président a voulu clarifier les choses : Clermont dépense 11,4 millions d’euros, soit la totalité de son plafond autorisé. « Il n’y a pas d’argent caché », a-t-il lancé, tordant le cou aux rumeurs sur une prétendue frilosité du club au moment de recruter.

TOP 14. Et si l'adversaire le plus dangereux pour le Stade Toulousain n'était pas celui auquel vous pensez ?TOP 14. Et si l'adversaire le plus dangereux pour le Stade Toulousain n'était pas celui auquel vous pensez ?

Des objectifs élevés pour le staff

Mais l’ASM ne veut pas se contenter d’équilibrer ses comptes. Pats a fixé la feuille de route sportive à Christophe Urios : atteindre au minimum les phases finales du Top 14 et de la Champions Cup. « L’ASM est un grand club, on doit nourrir des ambitions fortes », martèle-t-il. Un parcours en barrage ou mieux apporterait aussi des revenus supplémentaires non négligeables, mais le président veut éviter toute dépendance aux résultats.

L’avenir se construit également hors du terrain. Le 20 septembre prochain, la première pierre de la Cité du Rugby sera posée. Cet espace réunira l’école de rugby, le centre de formation, les féminines et le groupe pro, dans une logique de cohérence et de transmission. Ouverture prévue en 2026-2027.

Enfin, côté supporters, l’ASM continue de séduire. Plus de 5 600 abonnés déjà enregistrés, dont près de 650 nouveaux, preuve que l’engouement renaît. Le club mise aussi sur une expérience renforcée au Michelin, avec de nouveaux événements et animations.

« Le volcan est en train de se réveiller », a résumé Pats. Après avoir consolidé ses bases, Clermont veut rallumer la flamme et redevenir un prétendant sérieux. Dimanche, face à Toulouse pour l’ouverture, l’ASM aura l’occasion de montrer que son discours s’accompagne d’actes.

