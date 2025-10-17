TOP 14. Bayonne frappe fort : Andy Bordelai scelle son avenir malgré l'intérêt de l'UBB
Andy Bordelai prolonge jusqu'en 2029 avec l'Aviron Bayonnais : un pilier solide pour l'avenir du club basque.
Alors que l’Union Bordeaux-Bègles suivait le dossier de près, c’est bien Bayonne qui a eu le dernier mot. Andy Bordelai, révélation en première ligne cette saison, prolonge avec l’Aviron jusqu’en 2029.

L’Aviron Bayonnais met les bouchées doubles pour structurer son effectif à moyen terme. Après les prolongations de Tom Spring et Cheikh Tiberghien, c’est désormais Andy Bordelai (25 ans, pilier gauche) qui s’engage pour trois saisons supplémentaires, jusqu’en juin 2029.XV DE FRANCE. Absent depuis 2019, Fabien Galthié va-t-il rappeler ce pilier droit que beaucoup pensaient fini ?XV DE FRANCE. Absent depuis 2019, Fabien Galthié va-t-il rappeler ce pilier droit que beaucoup pensaient fini ?

Arrivé en 2024 en provenance de Vannes, il était initialement lié au club jusqu’en 2026.

Un élément clé jusqu'en 2029

Depuis son arrivée, Bordelai s’est rapidement imposé dans la rotation de Grégory Patat. Auteur d’un début de saison robuste, il a été titularisé lors des six premières journées du Top 14. Solide en mêlée fermée, mais aussi utile dans le jeu courant, il est devenu un rouage important du pack bayonnais.

Au cours des derniers mois, son nom est apparu sur les tablettes de l’Union Bordeaux‑Bègles, à la recherche de profils compétitifs en première ligne. L’intérêt girondin s’est affiché au moment où son contrat arrivait à échéance en 2026. Mais Bayonne a devancé la concurrence.

Cette prolongation est un signe fort : Bayonne souhaite conserver les talents qui émergent et bâtir une ossature pérenne dans ses avants. Le club basque, dans un contexte de concurrence accrue en Top 14, affirme ainsi son ambition et sa confiance en la progression intérieure de ses joueurs.

Occasion manquée pour l'UBB

Pour Bordeaux, l’impossibilité de capter Bordelai est un coup manqué dans leur chantier de renforcement du pack. Se tourner vers des profils confirmés ou étrangers devient presque incontournable.TOP 14. 44 points sinon rien ? Pourquoi Montauban doit transformer Sapiac en coffre-fortTOP 14. 44 points sinon rien ? Pourquoi Montauban doit transformer Sapiac en coffre-fort

Avec Bordelai scellé jusqu’en 2029, Bayonne préserve une valeur d’avenir. Le pilier gauche sera un élément clé, et son engagement à long terme scelle un peu plus l’identité durcie du pack basque.

