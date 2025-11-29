TOP 14. Le Stade Rochelais face au défi de Pau : une équipe remaniée mais prête à en découdre

Entre hécatombe de blessés et XV recomposé, La Rochelle se prépare à un vrai test à Pau pour la 11e journée de Top 14.

Le Stade Rochelais se rend à Pau ce dimanche 30 novembre 2025 pour la 11e journée de Top 14, avec une composition forcément remaniée.

Un défi inédit face à une avalanche de blessures

La Rochelle fait face à une véritable hécatombe avec une infirmerie qui ne désemplit pas. Paul Boudehent, touché au genou gauche avec le XV de France cet automne, sera absent plusieurs semaines, tout comme Judicaël Cancoriet, également forfait sur la durée. Jonathan Danty, victime d’une blessure au genou et indisponible pour plusieurs mois, tout comme Semi Lagivala, touché à la cheville.

Ultan Dillane (quadriceps) et Matthias Haddad (côtes) manqueront, eux aussi, les prochaines semaines, tandis que Nolann Le Garrec, touché à la cuisse avec les Bleus, est encore éloigné des terrains pour plusieurs semaines. Joel Sclavi suit de son côté le protocole commotion après son choc face à Castres.

Enfin, Will Skelton, pilier du pack maritime, souffre d’une cheville et sera, lui aussi, absent plusieurs semaines. Un tableau d’absence qui pèse lourd au moment d’aborder le déplacement à Pau.

ROG n'a pas vraiment le choix

Cette pénurie de cadres oblige Ronan O’Gara à composer et à faire appel à des joueurs qu'il aurait voulu laisser au repos. Le XV de départ s’articule autour du duo Hastoy – Berjon, de la paire Seuteni – Séguret au centre, et d’un triangle arrière Leyds – Nowell – Favre.

Ce qui frappe en premier, c’est le pack recomposé, notamment en deuxième ligne avec Kante Samba – Lavault. Une association encore rare mais intéressante. Techniquement, ce duo apporte mobilité et agressivité dans les zones de ruck, un point clé face à une Section Paloise très active au contest.

Le Garrec absent, Berjon aura un rôle important à jouer à la mêlée : son jeu au pied pourrait permettre de soulager un pack moins dense que d’habitude. Enfin, la charnière avec Hastoy, apporte un supplément de lecture tactique sur les zones à cibler.

Un match à enjeu pour le collectif et l'avenir

Pour La Rochelle, ce match pèse lourd. Avec une infirmerie pleine et un calendrier serré, la gestion de l’énergie devient capitale. Alldritt, aligné encore une fois, illustre parfaitement ce manque de rotation.

Ce match peut aussi rebattre les cartes pour plusieurs joueurs, notamment en vue des matchs de Champions Cup. Côté collectif, une victoire à Pau ferait un bien fou à un groupe qui manque de continuité… mais pas de caractère.

Un Stade Rochelais diminué, certes, mais loin d’être résigné : ce déplacement à Pau pourrait bien révéler de nouvelles forces dans ce groupe qui refuse de céder.