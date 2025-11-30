ANALYSE. 34 minutes pour mettre tout le monde d’accord : Dupont is BACK au Stade Toulousain

Pour son retour sur le pré, Antoine Dupont a rapidement convaincu avec le Stade Toulousain et s’est même offert une action de grande classe.

Le 8 mars dernier, la France du rugby s'arrêta quelques secondes, le temps de réaliser qu’elle venait de perdre Antoine Dupont pour plusieurs mois. Il était victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit après un déblayage irlandais dangereux. Le capitaine du Stade Toulousain et du XV de France restait au chevet des Bleus, jusqu’au sacre dans le Tournoi des VI Nations. Il montait même sur le podium et recevait une médaille, avec une petite entorse au règlement.

VIDEO. 3 essais en 9 minutes : La dernière fois qu'Antoine Dupont était remplaçant, Ernest-Wallon s'embrasait

Dupont, le retour attendu

Ensuite, le rugby français devait se montrer patient avec celui qui est possiblement le meilleur joueur n’ayant jamais représenté ses couleurs. Antoine Dupont s’aérait l’esprit et s’adonnait aux soins et à la rééducation. Chaque jour rapprochait le demi de mêlée de celui où il foulerait de nouveau les terrains, sans que personne sache s’il retrouverait son niveau. Après deux graves blessures au genou, les doutes étaient légitimes.

Ce samedi 29 novembre, à Ernest-Wallon, Antoine Dupont était aligné, sur le banc. Avec son entrée en jeu, risquait d’éteindre ou d’entretenir les craintes, au moins en partie. À l’image du dispositif, dirons-nous ‘proche du joueur’, mis en place par le diffuseur lors de Stade Toulousain - Racing 92, les regards étaient en partie braqués sur lui. Au lendemain de l’affiche, que pouvons-nous dire du retour du Ministre de l’Intérieur dans son antre ?

266 jours après ''on a retrouvé le vrai Antoine'' : Dupont, l'homme qui tombe à pic pour Toulouse (et les Bleus)

34 minutes à tout casser

Tout d’abord, Antoine Dupont était remplaçant et son équipe n’a pu compter sur lui qu’à partir de la 49ᵉ minute, quand il a pris la place de Paul Graou. Il a donc joué un peu plus de 34 minutes, en comptant celles qui ont défilé après la fin du temps réglementaire. Lors de son entrée en jeu, le Stade Toulousain mène déjà largement (22-3), après l’exploit personnel de Matias Remue.

Sur sa première action chaude, Antoine Dupont n’était pas loin du grattage, à moins de deux mètres de sa ligne d’en-but. Malheureusement, Kalvin Gourgues conserve le ballon au sol et empêche au Racing 92 de jouer rapidement, dans la foulée Wilfried Hulleu joue la pénalité rapidement et inscrit le premier essai des Racingmen. Ça coince pour les premières minutes, mais le meilleur est à venir.

5 axes clés de la préparation mentale d’Antoine Dupont décryptés par un expert avant son retour attendu

Sur la longue action qui amène le premier essai de Lebel (59ᵉ), il colle au ballon. Le demi de mêlée a fait un étalage de ses qualités techniques à la passe. Dans l’intervalle, au cordeau, en chistera, des vissés longue distance à gauche et à droite, etc. Bref, Antoine Dupont s’est blessé au genou, mais sa lucidité est là et ses mains n’ont rien.

Ensuite, sur le second essai de son ailier (63ᵉ), il réalise un véritable festival. Après une pénalité vite jouée, il gagne 25 mètres sur une course et amène les siens dans les 22 mètres. Quelque temps de jeu après, le ballon revient sur l’aile gauche. Antoine Dupont se rend compte que Max Spring est seul à la couverture. Il adresse un petit par-dessus parfaitement dosé pour Matthis Lebel. Simple et létal.

Le @StadeToulousain s'envole au score ✈️



La superbe passe au pied de Dupont pour le doublé de Lebel 🤯#STR92 pic.twitter.com/FDVHkpCVbg — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 29, 2025

Après, il s’est de nouveau montré précieux sur l’essai de funambule d’Ange Capuozzo (66ᵉ). Après une mêlée à 45 mètres de la Terre promise, le demi de mêlée sert son ouvreur et redouble avec celui-ci, puis sert Paul Costes qui fait de même avec son coéquipier italien. Ensuite, le demi de mêlée continue d’animer le jeu et ne se fait plus autant remarquer, lors d’un money-time dominé par les visiteurs.

Pourquoi le forfait de Mallia pourrait peser plus lourd que ceux de Dupont ou Ntamack pour le Stade Toulousain

Des stat’ et des actes

Au niveau des chiffres, les premières minutes d’Antoine Dupont sont stupéfiantes. Après son entrée en jeu, il gagne 32 mètres ballon en main. Une belle capacité à mettre son équipe dans l’avancée. Preuve en est, ce total est 4,6 fois supérieur à celui de Paul Graou, sur le début de rencontre. Le Racing 92 était peut-être un peu plus émoussé, mais cela a le mérite de montrer que le demi de mêlée a conservé un minimum de vista.

Avec ses coéquipiers, il s’est aussi montré présent. Il a délivré 23 passes en 34 minutes, mais a surtout essayé de déstabiliser la défense en la prenant dans son dos, avec 7 coups de pied dans le jeu courant. En défense, il a réussi un plaquage et en a raté un, sans briller dans l’aspect défensif. Après la rencontre, au micro de Canal +, il a confié avoir “des bonnes sensations” lors de cette reprise.

Antoine Dupont évoque son retour sur les terrains après plus de huit mois d’absence 🎙️ pic.twitter.com/PYyy02Ak7I — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 29, 2025

"Il faut qu’il soit sur le terrain même si c’est contre nous", la classe de Patrice Collazo sur le retour d'Antoine Dupont

Auprès des observateurs extérieurs, son retour a visiblement fait plaisir. Auteur d’un doublé, Matthis Lebel a salué le retour de son coéquipier, selon des propos rapportés par L’Équipe :

Ça fait un moment qu'il est avec nous aux entraînements. Ça se voit qu'il a envie de jouer à la moindre occasion. Je pense qu'il y a un ballon où il se fera peut-être reprendre par les coaches parce qu'on se fait coincer dans notre camp. Mais il a l'envie de jouer. Ça doit le démanger. Il aime ce sport plus que tout. Il a envie de jouer, de se faire plaisir et de gagner à l'arrivée. Il est parti pour donner des maux de tête à pas mal d'équipes.”

En conférence de presse, l’entraîneur des avants de Toulouse Jean Bouilhou a noté la qualité de son joueur pour revenir au niveau. “On avait vu dans la semaine qu'Antoine avait repris assez rapidement ses repères. On l'a vu ce soir aussi. Il a fait le match qu'on attendait de lui. Les joueurs se sont vite connectés autour de lui. Il a fait une très bonne performance pour un match de reprise”, indiquait-il face aux journalistes. Une bonne prestation qui en appelle d’autres ?

Patience, ‘‘All Black’’, etc. 5 points qui ont fait de Pita Ahki une légende du Stade Toulousain