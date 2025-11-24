TRANSFERT. Ben Lam n'a pas marqué le Top 14 ? Son (remuant) petit frère pourrait le faire avec Clermont

20 essais en Super Rugby : le petit frère de Ben Lam en route pour Clermont la saison prochaine.

Malgré des qualités athlétiques hors du commun, l'ailier Néo-Zélandais Ben Lam n'a pas vraiment marqué le Top 14 comme il aurait pu le faire. Même s'il nous gratifiait de quelques coups d'éclats occasionnels dont il a le secret, l'ancienne bombe des Hurricanes ne sera ni devenu le chouchou de l'UBB, ni celui de Montpellier. Avant de tenter une dernière aventure en France chez les Dragons Catalans l'an dernier, qui n'aura pas abouti...

AJ à Clermont

Pourtant, il se pourrait bien qu'un autre Lam bouscule notre championnat la saison prochaine. Et devienne la tête d'affiche du Michelin.

En contact depuis plusieurs semaines avec le club auvergnat, AJ Lam va en effet s'engager avec l'ASM pour les prochaines années, rapporte le Midi Olympique.

VIDEO. Après Ben Lam, au tour du petit frère AJ de martyriser les défenses du Super RugbyVoilà un garçon de 27 ans capable de jouer à l'aile comme au centre et de dynamiter un paquet de défenses comme il le fait en Super Rugby (20 essais en 58 matchs) depuis plusieurs années.

Comme son frangin, AJ possède des prédispositions remarquables (1m88 pour 105kg) qui l'aident à casser un nombre incalculable de plaquages. Ancien athlète de bon niveau au lycée, il a souvent impressionné de par la facilité qu'il dégage lorsqu'il touche le ballon.

Une facilité déconcertante

"C'est un magicien. Parfois, on se demande comment il arrive à trouver autant d'espace là où n'y en a pas. (...) La moitié du temps, on dirait qu'il fait juste un jogging, mais lorsqu'il reçoit le ballon décalé dans son couloir, il est quasiment impossible à récupérer", disait à son sujet l'arrière des Blues Stephen Perofeta, pour le média officiel du Super Rugby.

Rapide, explosif et puissant, AJ croisera peut-être la route de son cousin Seilala Lam, qui vient de s'engager à Clermont jusqu'à la fin de saison. Car après tout, le rugby reste une affaire de famille...