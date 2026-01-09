Skelton et Alldritt en chefs de file : la composition pour défier l’ogre irlandais du Leinster

Pas de calcul pour les Maritimes. Face au Leinster en Champions Cup, la composition rochelaise assume le bras de fer annoncé.

La Rochelle sort une équipe très solide pour défier le Leinster

Le Stade Rochelais a dévoilé sa composition pour le choc face au Leinster, ce samedi 10 janvier 2025 en Champions Cup. Ronan O’Gara aligne un XV dense, expérimenté et clairement pensé pour l’affrontement frontal.

Derrière, Nolann Le Garrec est titularisé à la mêlée aux côtés d’Ihaia West, tandis que Grégory Alldritt mènera les siens en tant que capitaine. Devant, la présence de Will Skelton donne immédiatement le ton d’un match annoncé très physique. Peut-on encore croire à un exploit de La Rochelle face au Leinster en Champions Cup ?Associé à Ihaia West, Nolann Le Garrec devra gérer le tempo et ne pas subir la pression irlandaise. Un gros test pour l'ancien Racingman à moins d'un mois du coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations entre le XV de France... et l'Irlande.

Un plan clair, gagner le combat avant le jeu

La Rochelle ne se cache pas. Le cinq de devant Wardi – Latu – Atonio – Kante Samba – Skelton est pensé pour rivaliser avec la densité du Leinster. En troisième ligne, Jegou, Botia et Alldritt offrent un mélange d’impact, de grattage et de volume de jeu.

L’objectif est limpide : ralentir les sorties de balle irlandaises, empêcher Prendergast de jouer dans un fauteuil, le mettre sous pression et casser le rythme collectif du Leinster, véritable machine huilée depuis plusieurs saisons.

Les lignes arrières rochelaises proposent un profil intéressant. Daunivucu et Favre au centre apportent de la densité pour contenir le duo Henshaw–Ioane, pendant que Nowell et Niniashvili offrent des solutions de relance et de jeu après contact. À l’arrière, Leyds reste un élément fiable, capable de relancer et précieux dans un match où le jeu au pied tactique sera central.

Un rendez-vous décisif

Ce match est un vrai test de crédibilité européenne. Une victoire face au Leinster placerait La Rochelle dans une position idéale avant les phases finales et enverrait un message fort au reste du groupe. Ce serait aussi un énorme boost de confiance pour les Maritimes.

"Entre deux clubs qui se connaissent et se respectent énormément, ce choc promet une bataille intense, stratégique et souvent âpre."

Côté irlandais, cette affiche est un classique européen. Avec Doris, van der Flier, Ryan et Sheehan, le Leinster aligne son ossature, conscient qu'une victoire à la maison sera un pas de plus vers la première place du groupe. Synonyme de phases finales à la maison.

Entre deux clubs qui se connaissent et se respectent énormément, ce choc promet une bataille intense, stratégique et souvent âpre. La Rochelle sait que ce genre de match forge une saison, et parfois bien plus. Mais l'Aviva Stadium n'est pas une pelouse où il est facile de s'imposer.