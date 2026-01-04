Des stat’ de zinzins, ces 2 monstres de l’UBB torturent les défenses de Top 14 et d’Europe

En 2025, deux joueurs de l’UBB du Top 14 ont montré qu’ils savaient faire très mal aux défenses : Matthieu Jalibert et Rohan Janse van Rensburg.

Le Top 14 est un championnat compliqué, sûrement le meilleur du monde. Alors, briller dans ce dernier vous assure sans aucun doute de figurer parmi les tous meilleurs joueurs à votre poste. Sur l’année 2025, les défenses ont été mises à rude épreuve et certaines ont résisté mieux que d’autres. À l’inverse, plusieurs joueurs ont réussi à s’illustrer face aux murs de colosses prêts à leur tomber dessus.

TOP 14. ''On racle les fonds de tiroirs'', ces dossiers qui résument toutes les difficultés de l’UBB

Pour conclure l’année 2025, l’entreprise de statistiques sportives Opta a sorti plusieurs relevés de leurs bases de données. Parmi eux, on observe que deux joueurs du Top 14 s’illustrent, sur différents aspects offensifs, quand il s’agit de défier efficacement les défenses adverses.

Ils évoluent sous les couleurs de l’Union Bordeaux-Bègles et il s’agit de Rohan Janse van Rensburg et Matthieu Jalibert. Sur cette année folle, ils ont été les artisans du premier sacre de leur club, depuis la fusion des équipes premières du Stade Bordelais et du CA Bordeaux Bègles Gironde, en 2006. Ainsi, ils figurent parmi les meilleures d’Europe sur certaines statistiques.

UBB. Laurent Marti fixe une exigence claire pour les 10 prochaines années

Rohan Janse van Rensburg écrase le Top 14

Puissant et rapide, Rohan Janse van Rensburg a été la bonne trouvaille de l’UBB à l’été 2024. Venu du club japonais des Yokohama Canon Eagles, il est devenu le joueur idéal pour assurer le numéro 12 du club, en complément de Yoram Moefana. Depuis son arrivée, il a déjà joué 37 rencontres avec l’équipe girondine. Contre le Racing 92, ce samedi, il a même poussé le centre du XV de France à prendre le poste de second centre, pour une paire dévastatrice.

En Top 14 et en Champions Cup, le Sud-Africain a justement eu l’occasion de s’exprimer sans trembler. Ainsi, sur l’année 2025, il est le joueur ayant réalisé le plus de prises de balle dominantes sur le Vieux Continent et en Afrique du Sud. Opta traduit cette statistique par le pourcentage de duels où le joueur porteur du ballon a réussi à gagner des mètres après le contact avec le premier contact avec un défenseur adverse.

VIDEO. Champions Cup - MHR. Van Rensburg confond la pelouse d'Exeter avec la plage de l'Espiguette

Ainsi, 71.5 % des charges de Rohan Janse van Rensburg ont fait reculer la défense adverse, lors de la dernière année civile. Le classement prend seulement en compte les joueurs qui ont réalisé au moins 100 courses sur l’année en Top 14, en Premiership, en URC et sur les compétitions de l’EPCR.

Si vous n’arrivez pas à vous rendre compte de la performance, dites-vous que le deuxième de ce classement, le centre des Sharks de Durban André Esterhuizen, est à 63.4 %. Une belle marge le sépare donc du surpuissant Girondin, qui ne laisse aucun répit aux plaqueurs de l’Hexagone. En Top 14, le deuxième joueur avec le meilleur ratio pointe à 59.8 %. Il s’agit du trois-quarts polyvalent du Stade Toulousain, Dimitri Delibes.

6 Nations. La charnière Dupont–Ntamack bousculée ? ''Jalibert est au-dessus'' selon Yachvili

Matthieu Jalibert, meilleur joueur d’Europe ?

Sur l’année 2025, un autre joueur s’est illustré du côté de l’UBB. Virevoltant, Matthieu Jalibert a été excellent avec son club, lors du dernier calendrier. Preuve en est, il est le meilleur joueur du Top 14, de la Premiership et de l’URC réunis sur plusieurs observations faites par Opta. Par exemple, il est le joueur qui a réalisé le plus de passes après-contact par rapport à tous les autres joueurs des championnats concernés. Plus précisément, il a servi 56 offloads à ses coéquipiers, se jouant des défenses comme personne d'autre.

De plus, il est le meilleur sur deux autres statistiques observées. Matthieu Jalibert est le joueur ayant réalisé le plus de passes décisives, avec 32 offrandes avant la Terre promise en 2025. Autre relevé intéressant, il est celui qui a délivré le plus de passes avant un franchissement, ou une Break Assists dans la langue de Shakespeare. L'année dernière, il a envoyé l'un de ses coéquipiers dans l'intervalle à 43 reprises.

10 - Matthieu Jalibert in the league and Europe in 2025 compared to other T14, Prem and URC players:



Try Assists: 32 (1st)

Break Assists: 43 (1st)

Offloads: 56 (1st)

Metres: 1529 (3rd)

Defenders Beaten: 98 (3rd)

Line Breaks: 32 (3rd)

Tackle Evasion: 65% (3rd)



Entertaining. pic.twitter.com/9V3GYDISHi — OptaJonny (@OptaJonny) January 2, 2026

S’il n’est pas le meilleur sur d’autres statistiques, Matthieu Jalibert fait tout de même partie du haut du panier. Ainsi, il est le troisième meilleur joueur d’Europe et d’Afrique du Sud concernant le nombre de défenseurs battus (98), les percées réalisées (32) et la capacité à résister au plaquage, avec un taux de réussite de 65 %. Sur les douze derniers mois, le demi d’ouverture de l’UBB a réalisé un festival offensif flamboyant sur les prés. Sur la saison 2025/2026, il semble être bien parti pour réaliser le meilleur exercice de sa carrière, s’il maintient son niveau d’ici à la fin de saison.

Avec un XV de France morne, Fabien Galthié peut-il vraiment continuer d'ignorer Jalibert ?