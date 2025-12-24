UBB. Laurent Marti fixe une exigence claire pour les 10 prochaines années

Gagner une fois, c’est bien. Gagner encore, c’est indispensable. Laurent Marti place l’UBB face à ses responsabilités pour les dix prochaines années.

Une ambition assumée pour l'UBB

Invité de l’émission Top Rugby sur TV7, Laurent Marti n’a pas tourné autour du pot. Le président de l’Union Bordeaux-Bègles a expliqué que rester sur un seul trophée majeur ne saurait suffire. Et il a même fixé un horizon clair : si Bordeaux ne gagne pas au moins un autre titre d’ici dix ans, alors le club « n’aura pas fait du bon boulot ». Une déclaration forte, prononcée sans langue de bois, qui donne le ton pour la suite du projet girondin.

« On ne peut pas rester sur un seul titre »

Marti l’assume pleinement, mot pour mot : « C'était un objectif, une obsession et une crainte de ne jamais gagner un trophée majeur. » Il rappelle à quel point décrocher un titre est difficile aujourd’hui, dans un contexte de concurrence extrême. « La Champions Cup, elle est de plus en plus bataillée », explique-t-il, avant d’ajouter, presque fataliste : « Le Top 14, j’en parle même pas. »

L'UBB reste en effet sur deux finales perdues, face au même adversaire (Toulouse). Mais le message central est limpide : « Si dans 10 ans on n'a pas gagné au moins notre titre majeur (…) on n’aura pas fait du bon boulot. » Une exigence élevée, à la hauteur des moyens et des ambitions affichées par Bordeaux ces dernières saisons.

Une culture de l’exigence

Marti ne se contente pas de parler de progression ou de régularité. Il parle de titres, clairement. Et surtout, il refuse l’idée de se satisfaire d’un succès isolé. Dans un rugby français ultra-concurrentiel, cette vision place Bordeaux dans la catégorie des clubs qui veulent s’installer durablement parmi les cadors, pas seulement jouer les trouble-fête. C’est aussi un message envoyé au vestiaire : ici, la performance se mesure au palmarès.

Quand Marti évoque la difficulté de gagner, il ne dramatise pas. La Champions Cup n’a jamais été aussi ouverte, avec plusieurs équipes capables d’aller au bout chaque saison. Quant au Top 14, il reste le championnat le plus dense et impitoyable d’Europe. Bordeaux l’a appris à ses dépens, malgré des saisons régulières solides et une présence récurrente dans le dernier carré.

Un message aussi pour les supporters

Cette prise de parole fixe un cap clair pour le club. Elle engage la direction, le staff et les joueurs sur le long terme. Marti le dit lui-même : « Est-ce que ce sera avec moi ou pas avec moi ? » Peu importe l’homme, c’est le projet qui doit survivre. Pour l’UBB, cela signifie continuer à investir, à structurer, mais aussi à assumer une pression supplémentaire. À Bordeaux, l’objectif n’est plus seulement de bien jouer ou d’aller loin, mais de gagner.

Les fans girondins, habitués aux émotions fortes et parfois aux désillusions, peuvent y voir une forme de promesse. Celle de ne pas se contenter d’un beau parcours ou d’une finale perdue. L’UBB, qui fêtera ses 20 ans d'existence en 2026, veut s’inscrire dans le temps long, avec une ambition claire et mesurable.

Au fond, Laurent Marti n’a fait que dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas : dans le rugby moderne, exister durablement, c’est finir par soulever des trophées. Et à Bordeaux, le compte à rebours est lancé.