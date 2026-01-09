Champions Cup. Du Preez et Matiu enchaînent, Buros absent : la composition de Bordeaux face à Northampton

Sans Maxime Lucu, Bordeaux va composer avec le retour de Martin Page-Relo, qui officiera aux côtés de Matthieu Jalibert face à Northampton.

Fort de deux succès consécutifs, Bordeaux voudra enchaîner face au vice-champion de la dernière édition, Northampton. L’équipe anglaise, incarnée par des éléments comme Henry Pollock ou Finn Smith, se déplacera à Chaban-Delmas pour la troisième journée de la Champions Cup.

Restant sur cinq victoires de rang toutes compétitions confondues, les Saints arrivent en confiance face à une équipe bordelaise diminuée par l’absence de son capitaine, Maxime Lucu.

82 plaquages en 389 minutes, en fin de contrat à Bordeaux, ce deuxième ligne est une référence défensive en Europe

Première titularisation pour Jean-Luc Du Preez

Fort d’une première entrée en jeu tonitruante, marquée par des courses tranchantes et une débauche d’énergie qu’on lui connaît, Jean-Luc Du Preez a su convaincre Yannick Bru de le titulariser face à Northampton. Une première sous le maillot de l’UBB.

Aux côtés du précieux Cameron Woki et de la révélation Temo Matiu, il complète une troisième ligne particulièrement enthousiasmante. Devant, le duo Cazeaux / Coleman sera chargé d’imposer sa puissance, épaulé par les trois indéboulonnables de la première ligne : Jefferson Poirot, Maxime Lamothe et Carlu Sadie.

En l’absence de Maxime Lucu, Martin Page-Relo est titularisé pour la huitième fois de la saison, aux côtés de Matthieu Jalibert. L’ouvreur de l’UBB aura la lourde tâche d’animer les offensives bordelaises, épaulé au centre par Yoram Moefana et Nicolas Depoortère.

Le triangle arrière est composé de Louis Bielle-Biarrey, Damian Penaud et Salesi Rayasi, titularisé à l’arrière pour la première fois avec Bordeaux. Romain Buros est absent.

Sur le banc, on retrouve notamment Arthur Retière, qui pourra suppléer Martin Page-Relo en cas de besoin, ainsi que Ben Tameifuna, une nouvelle fois aligné parmi les remplaçants.

Maxime Lucu et Sipili Falatea intègrent l'infirmerie

Si la blessure de Maxime Lucu ne semble pas des plus inquiétantes, le demi de mêlée et capitaine de Bordeaux, déjà capé 33 fois, devrait manquer la fin de cette phase régulière de Champions Cup.

Touché au genou, son absence s’ajoute à celle de Valentin Hutteau, toujours en rééducation après une chirurgie du ligament. Le demi de mêlée de 33 ans devrait toutefois retrouver les terrains d’ici quelques semaines, probablement fin février.

Enfin, Sipili Falatea, plutôt bon lors du dernier match face aux Scarlets, ne pourra pas figurer sur la feuille de match. Il rejoint donc l’infirmerie déjà composée de Marko Gazzotti, Lachlan Swinton et Pierre Bochaton.

Leur date de retour n’est pas encore connue.