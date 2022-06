VIDEO. Après Ben Lam, au tour du petit frère AJ de martyriser les défenses du Super Rugby

AJ Lam (1m88 pour 102kg) est l'une des révélations du Super Rugby cette saison. À 23 ans, le joueur des Blues semble déjà marcher dans les pas de son frère Ben.

Quand on vous dit qu'en Nouvelle-Zélande, les cracks poussent sur les arbres... Samedi, pour la finale du Super Rugby qui les opposera à l'ogre des Crusaders, les Auckland Blues souffriront d'une grosse perte, en l'absence de Caleb Clarke. Un problème ? Pas vraiment, en fait, lorsque l'on sait que son remplaçant est juste un p'tit gars qui a inscrit 19 essais en 27 matchs professionnels dans sa jeune carrière. Lui ? C'est AJ Lam, la dernière révélation sur l'aile des Blues, auteur de 6 réalisations en 11 rencontres de Super Rugby Pacific cette saison. Et comme son grand frère Ben, facteur X de l'UBB depuis 2 ans, le petit dernier martyrise les défenses sur chacune de ses prises de balle.

Vous savez que Ben est un athlète (1m94 pour 109kg et 10,70 sec au 100m) ; mais saviez-vous qu'AJ est bâti du même bois ? Ils n'ont pas le même sang pour rien et le joueur des Blues, à pas encore 24 ans, possède des prédispositions remarquables lui aussi. Comme son frangin, ses 1m88 pour 102kg l'aident à casser un nombre incalculable de plaquages, tandis que ses cannes n'ont que peu d'équivalents en Nouvelle-Zélande aujourd'hui. Tout sauf surprenant pour quelqu'un qui a notamment pratiqué l'athlétisme aux côtés des frères Ioane dans sa jeunesse...

Ce week-end, après ses coups d'éclats face aux Fidjian Drua ou aux Brumbies, l'Aucklander va alors l'occasion de lancer un signal au staff des All Blacks face à ce qui se fait de mieux. En l'occurrence les Crusaders, quintuples champions en titre, et Sevu Reece, la petite boule de muscles aux 13 essais en 16 sélections. "J'ai dû attendre pour qu'on me donne ma chance, et désormais je reste focus sur le fait de bien la saisir." Et son coéquipier Stephen Perofeta, tout juste appelé en sélection, d'alimenter pour le média officiel du Super Rugby : "C'est un magicien. Parfois, on se demande comment il arrive à trouver autant d'espace là où n'y en a pas. (...) La moitié du temps, on dirait qu'il fait juste un jogging, mais lorsqu'il reçoit le ballon décalé dans son couloir, il est quasiment impossible à récupérer." Samedi à 9h35, vous savez donc où vous devrez être pour ne pas en louper une miette...

