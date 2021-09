Top 14. VIDEO. Entre punch, âme de finisseur et disponibilité : revivez le match XL de Ben Lam face à Brive

Sur son aile, Ben Lam a fait de gros dégâts face au CAB. Gros rushs, raffuts énormes et 2 essais, le NZ a laissé parler toutes ses qualités. À rééditer !

Mettons les pieds dans le plat d'emblée et regardez plutôt par vous-même : pour sa première année en Gironde, Ben Lam avait inscrit 7 essais en 27 matchs, toutes compétitions confondues. En ce début de nouvel exercice, il en a déjà planté 4 en autant de rencontres. Pouvons-nous déjà dire que le colossal ailier néo-zélandais (1m94 pour 109kg) est enfin en mesure de jouer avec l'UBB comme dans son jardin ? Ce serait aller bien vite en besogne et vous laisser coi devant le manque d'analyse et de recul sur l'évolution de ses performances depuis son arrivée sur les bords de la Garonne.

Pour autant, face au CAB le week-end dernier, l'ancien finisseur des Hurricanes a probablement réalisé sa performance la plus aboutie sous le maillot bordelais. Plutôt discret en première période comme l'ensemble de ses coéquipiers (malgré deux petits rushs sur son aile dont un qui fit exploser Wesley Douglas comme du pop-corn), Lam a ensuite passé la surmultipliée pour tenter de réveiller les siens. À l'image de cette fantastique percée au retour des vestiaires, où l'ancien septiste nous donna l'impression de rejouer ses meilleurs moments en Super Rugby, où il traversait le terrain chaque semaine. Sur l'action, il parcourait 50 mètres, cassait 4 plaquages grâce à son corps élancé et son raffut quasi-bionique, avant de parvenir à servir Matthieu Jalibert au moment d'être repris.

Au grand dam des supporters présents à Chaban, l'action n'ira pas à son terme, mais l'homme aux 33 essais en Super Rugby se paiera en les faisant frissonner à nouveau quelques instants plus tard, inscrivant un doublé en bout de ligne - et en 4 minutes - grâce à des services parfaits de Jalibert et Buros. Au final, ses statistiques personnelles sur la rencontre sont les suivantes : 10 courses, 7 plaquages cassés, 4 franchissements et 2 plaquages effectués. Mais s'il y a bien une chose à retenir de son match, c'est que lorsqu'il est dans son élément et servi avec de l'espace, il sait bien reproduire ce qu'il faisait déjà tous les week-end dans l'hémisphère sud ; à savoir être un facteur X tranchant comme une Lam(e) de rasoir, plus létal qu'une balle de sniper. Et dans son couloir, c'est tout ce que Christophe Urios attend de lui...

