TOP 14. Ugo Seunes : de Blagnac à l'Arena, la folle trajectoire du nouveau crack du Racing 92

Formé à Agen, lancé à Blagnac, révélé à Aurillac : le nouveau 10 du Racing 92 a pris son temps, mais il arrive prêt.

Dans un monde où les stars internationales débarquent au Racing 92 à coups de centaines de milliers d’euros, le choix du club francilien détonne. À la place d’un Owen Farrell décevant, c’est un jeune ouvreur venu d’Aurillac, Ugo Seunes, qui portera le numéro 10. Un pari ? Sans doute.

À 24 ans, Seunes incarne une trajectoire rare, celle d’un mec qui a bossé, gratté ses minutes et gravi les divisions sans griller les étapes. Formé à Agen, c’est à Blagnac qu’il a commencé à faire parler de lui, d’abord en Fédérale, puis en Nationale.

61 matchs au compteur et un mentor de luxe en la personne de Christophe Deylaud. Quand le club dépose le bilan en 2024, il rebondit à Aurillac, où il explose littéralement.

L’anti-Farrell par excellence

Petit gabarit (1,82 m, 75 kg), gros cœur. Ugo Seunes, c’est un ouvreur inspiré, pas un démolisseur. Il joue debout, lit vite, envoie les copains dans les intervalles. Il a fini la saison avec 188 points au compteur, dont 7 essais et 5 drops, et surtout un taux de réussite de 85,5 % au pied. Redoutable en attaque, courageux en défense, il a aussi appris à buter "sur le tard", comme il le dit lui-même. Mais aujourd’hui, il assume pleinement cette casquette.

Il n’a pas coûté une fortune au Racing (230 000 €, contre 580 000 pour Farrell). Mais sur le terrain, il pourrait rapporter bien plus. Et puis il a faim. "Je suis venu pour goûter au haut niveau", glissait-il récemment. Et il n’a pas oublié d’où il vient.

Un mec qui en veut, point

Il y a deux ans, Seunes bossait encore à côté du rugby. Aujourd’hui, il va faire ses gammes à l’Arena, dans une équipe ambitieuse, encadré par Antoine Gibert et une colonie de talents internationaux.

Pas sûr qu’il devienne une superstar. Mais il s’en fout. Ce qu’il veut, c’est jouer, progresser, faire gagner.