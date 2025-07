TOP 14. Du costaud devant, une ligne de 3/4 flamboyante : l'équipe type de Pau en 2025-2026

Fini le ventre mou, Pau veut réellement jouer les premières places maintenant. Et au vu de l'effectif béarnais, les ambitions sont plus que crédibles.

Pau peut véritablement changer de statut cette saison. Installé dans un ventre mou depuis de nombreuses saisons, le club béarnais se construit petit à petit depuis plusieurs saisons et l'arrivée de Sébastien Piqueronies à sa tête. Et la patience semble porter ses fruits, car, avec des recrues intéressantes et des jeunes talents, Pau s'est même qualifié pour la Champions Cup. Une première depuis la saison 2000-2001. Et en ayant gardé l'ensemble de ses joueurs importants, Pau peut envisager encore mieux en termes de résultat. Voici à quoi peut ressembler son équipe type en 2025-2026.

Peu de recrues, mais du lourd

La Section Paloise ne recrute, certes, que 4 éléments, alors qu'elle en perd 8, mais ce manque est largement compensé. Car côté départ, hormis les piliers Calles et Williams, il ne s'agit pas de titulaires en puissance, mais des joueurs intégrés à la rotation qui s'en vont. C'est le cas de Ruffenach, Tagitagivalu ou Roudil. Voici les départs à Pau :

Les arrivées sont, en revanche, très intéressante, avec de gros noms. Laclayat vient se relancer après un passage mitigé au Racing 92. Les Argentins Montoya et Isa arrivent avec leur statut d'internationaux afin de faire passer un cap à la Section. Voici les arrivées à Pau :

🎙️ Le capitaine des Pumas rejoindra la Section dans quelques semaines, les premiers mots de 𝐉𝐮𝐥𝐢𝐚́𝐧 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐨𝐲𝐚 en Vert et Blanc !#HonhaSection pic.twitter.com/EyOCaNzFMa — Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) July 6, 2025

Quel XV type à Pau ?

Malgré un passage mitigé au Racing, Thomas Laclayat reste un formidable joueur de rugby avec un grand talent. Il pourrait bien s'installer à droite de la mêlée, le jeune Daniel Bibi Biziwu à gauche. Et pour les entourer, la bataille devrait être rude entre Montoya et Lucas Rey. Blessé une grande partie de la saison passée, le retour du capitaine béarnais a fait du bien en fin d'exercice. Mais pour maintenir sa place, il va falloir se mesurer à un international de renom (105 sélections).

Le prometteur Hugo Auradou devrait encore plus s'installer dans la cage béarnaise, lui qui est si précieux en touche. À ses côtés, Rémi Picquette, très intéressant la saison écoulée. Un cran derrière, la troisième ligne regorge de talent. Avec Whitelock, Gorgadze, Hewat, Crédoz, Zegueur, Tuipulotu, et maintenant Isa, Piqueronies et son staff ont de quoi faire.

𝑷𝒊𝒄 𝒅'𝑶𝒔𝒔𝒂𝒖 & 𝑯𝒐𝒏𝒉𝒂𝒅𝒂 - Nouveaux maillots 25-26



🏔️ Le 𝐁𝐞́𝐚𝐫𝐧 fièrement représenté en TOP 14 avec @MacronSports



Disponibles sur notre boutique en ligne en précommande 👉 https://t.co/TicPzAh21B #HonhaSection pic.twitter.com/KDVht1jx8e — Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) July 30, 2025

Une ligne de 3/4 très alléchante

Et derrière, la Section Paloise ne possède que des flèches, ou presque. L'expérience de Robson et Daubagna à la mêlée, avec le métronome Joe Simmonds à l'ouverture. Supplée par la fougue des jeunes Souverbie en 9 et Despérès en 10, le talent est présent.

Et au centre, c'est encore mieux, une paire Gailleton - Brau-Broirie semble se détacher, mais s'il ne faut pas non plus jeter le second cité dans le grand bain trop vite. Avec Decron dans la rotation et Manu, qui joue aussi bien centre qu'ailier, le turnover est assuré. L'avenir de Gailleton sera également un sujet chaud de la saison dans le Béarn.

Les lignes arrières promettent, elles aussi, de grandes enjambées. Théo Attissogbe, monumental avec les Bleus cet été, devrait poursuivre sur sa lancée à Pau. Il sera certainement aligné sur une aile, Grandidier sur l'autre. Et avec Maddocks, Luc et Laporte à l'arrière, la rotation est assurée. La Section a du talent à revendre en 2025-2026, les clubs sont prévenus.

