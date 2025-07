Rugby à XIII. De Perpignan à Jean-Bouin, pourquoi les Dragons Catalans vont-ils jouer à Paris en 2026 ?

Le 6 juin 2026, les Dragons Catalans vont quitter la Catalogne le temps d’un match pour filer du côté du stade Jean-Bouin, à Paris.

Cette délocalisation peut sembler insolite et incompréhensible, mais elle est en fait pleine de sens. Avant leur match face aux Wigan Warriors, ce vendredi 25 juillet, la formation des Dragons Catalans s’est promis un joli rêve, depuis le nord de l’Angleterre. Malgré un début de saison compliqué en Super League et une défaite (28-18), les supporters catalans ont appris l’officialisation d’une rencontre délocalisée à Paris, le 6 juin 2026.

En effet, au printemps prochain, la formation basée à Perpignan jouera au stade Jean-Bouin. Elle y défiera cette même formation des Wigan Warriors, icône du rugby à XIII, champion d’Angleterre à 24 reprises et actuel champion du monde des clubs. Cette confrontation est prévue dans le cadre de la saison 2026 de Super League, première division anglaise, où les Dragons Catalans évoluent actuellement en tant que seule équipe française.

Si les Dragons Catalans effectuent ce déplacement de Perpignan à Jean-Bouin, c’est pour plusieurs raisons. Déjà, la formation de Perpignan, évoluant généralement au stade Gilbert Brutus, fêtera son 20ᵉ anniversaire, en 2026. Ensuite, elle souhaite aussi rendre hommage au passé de son sport, puisque la Super League fêtera, elle, ses 30 ans. Mais alors, pourquoi délocaliser ce déplacement à Jean-Bouin et non pas dans l’un des grands stades de Catalogne, comme le Camp Nou ou Montjuic ?

Eh bien, c’est là que l’intention des Dragons Catalans devient remarquable et pleine de respect pour ses racines. Pour cause, l’écurie de Perpignan n’est pas la première équipe professionnelle du rugby à XIII français. Il s’agit en réalité du Paris Saint-Germain Rugby League, club soutenu par Jacques Fouroux et qui exista sur les saisons 1996 et 1997. À cause de problèmes financiers et politiques, avec les autres clubs français de rugby à XIII, ce dernier n’avait survécu durant seulement deux années.

Ainsi, les Dragons Catalans souhaitent rendre hommage, à travers leur anniversaire et celui du championnat, au club qui a posé les premières pierres du XIII européen et professionnel en France. Une idée admirable qui annonce, sans doute, une grande fête des passionnés de cette discipline dans l’Hexagone. Face à l’un des plus grands clubs d’Europe, Perpignan et l’ensemble des treizistes du pays s’offrent donc un 'mini-jubilé' unique en son genre.

Au moment de l’officialisation de cette rencontre, les représentants des différents clubs et des divers acteurs des Dragons Catalans ont réagi à cette annonce. Petit clin d'œil à l’histoire, l’actuel directeur des Wigan Warriors, Kris Radlinski, était joueur du côté anglais lors du tout premier match de son club à Paris. Il traduit cette délocalisation comme un “immense honneur”. Bernard Guasch, président du club catalan, a détaillé son ressenti dans un communiqué officiel :

En tant que Président des Dragons, c'est un grand honneur de venir fêter les 30 ans de la Super League à Paris, là où tout a commencé en 1996. Ce sera le retour du rugby à XIII professionnel dans notre Capitale et l'émotion sera forte, je n'en doute pas, du côté français comme du côté de nos amis anglais. Nous fêterons par la même occasion les 20 ans de notre club. Que de chemin parcouru pour notre compétition et notre sport depuis ce 1er match du PSG au stade Charléty un soir d'hiver 1996. Aujourd'hui, les Dragons font partie intégrante de la Super League et représentent une force indéniable. Nous avons fait nos preuves de persévérance et de sacrifices en 20 ans. Nous avons eu des moments magiques, inoubliables comme Wembley 2007 et 2018, Barcelone 2019 ou Old Trafford 2021 et 2023.”

Cependant, il est évident que ce déplacement du côté de la capitale française va être un véritable défi logistique. Même si elle est officialisée un peu plus de 10 mois à l’avance, cette délocalisation se trouve à environ 850 kilomètres de route, soit une belle trotte. En ce sens, les dirigeants catalans ont prévu le coup. Ils annoncent des “trains du XIII” avec des moyens spéciaux mis en place pour faciliter ce voyage de Perpignan à Paris. D’après le club, “plusieurs formules sont à l’étude” donnant le choix aux supporters de privilégier une sortie parisienne “sur la journée du samedi 6 juin 2026 ou sur le week-end.” De plus, le prix maximum du billet restera raisonnable, avec un tarif plein à 40 € pour les plus onéreux.

