TRANSFERT. XV ou XIII ? Racing 92 ou All Blacks ? Cette superstar sème le flou sur son avenir

Annoncé comme une recrue phare du Racing 92, Joseph Manu pourrait finalement ne jamais poser ses valises en Île-de-France. Explications.

C'était censé être l’un des plus gros coups du marché des transferts : Joseph Manu, superstar du rugby à XIII et ancien taulier des Sydney Roosters, devait rejoindre le Racing 92 à l’été 2025. Un pari osé du club francilien, mis en place alors que Stuart Lancaster dirigeait encore la maison ciel et blanc. Mais les choses ont bien changé.

Une signature… puis des doutes

Depuis son passage au Japon, au Toyota Verblitz, sous les ordres de Steve Hansen, Manu avait franchi un cap dans son adaptation au XV. Sa signature en France paraissait logique. Mais voilà : selon le Sydney Morning Herald, l’arrière-centre néo-zélandais aurait demandé à se désengager du contrat signé avec le Racing, évoquant des "raisons familiales".

Un éventuel retour en NRL est même envisagé, avec une réintégration rapide dans un club australien. Objectif à peine voilé : intégrer le groupe des All Blacks en vue de la Coupe du monde 2027. Problème : la Nouvelle-Zélande ne semble pas vraiment l’attendre.

La NZRU pas convaincue

Le Sunday Star-Times jette un froid sur les ambitions internationales de Manu. Selon le média néo-zélandais, la fédération n’a pas fait du joueur de 28 ans une priorité. En cause : son âge, son expérience encore limitée en rugby à XV, et un engagement jugé "fluctuant". À titre de comparaison, Sonny Bill Williams avait 25 ans et déjà plusieurs saisons de XV derrière lui avant de porter le maillot noir.

Clayton McMillan, coach des Chiefs, a bien confirmé des échanges passés avec le joueur, mais sans suite : « On attend une vraie démarche de sa part. Pour l’instant, elle ne vient pas. »

Retour à la case Racing ?

Ce retournement de situation remet le Racing 92 dans la course. Le club, désormais sous les ordres de Patrice Collazo, pourrait bien conserver sa pépite malgré ce faux-départ. À condition que Manu confirme ses intentions dans les prochaines semaines, et surtout qu’il ne claque pas la porte en juin.

Côté francilien, l’effectif est en reconstruction, et l’arrivée d’un profil comme celui de Manu, explosif, spectaculaire et polyvalent, pourrait être un vrai plus. Mais encore faut-il qu’il le veuille vraiment.

Joseph Manu est un joueur exceptionnel, personne ne le conteste. Mais son hésitation constante entre XV et XIII, entre Japon, France, Australie et Nouvelle-Zélande, finit par interroger. Pour franchir le pas et s’imposer au haut niveau en rugby à XV, l’engagement doit être total. Et au vu des derniers épisodes, ce n’est pas encore tout à fait le cas. Le Racing, lui, reste à l’affût…